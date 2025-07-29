شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من خلط هذه الفيتامينات مع القهوة والان مع تفاصيل الخبر

هل تتناول فيتاميناتك مع فطورك وقهوتك؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت لتغيير روتينك، ذلك لأن بعض الفيتامينات، خاصةً إذا كنت تعاني من نقص فيها، قد لا يمتصّها الجسم جيدًا إذا تفاعلت مع بعض مكونات القهوة.

تشير الأبحاث إلى أن تناول القهوة يمكن أن يزيد من مستويات فيتامين د، بينما يقلل من مستويات الزنك والكالسيوم وفيتامين ب، وعلى الرغم من أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة البوليفينولية القيمة مثل حمض الكلوروجينيك (CGA) الذي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، إلا أن هذه المركبات نفسها يمكن أن تؤثر سلبا على امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن.

ينصح الخبراء حسب تقرير موقع goodhousekeeping بتحديد جرعة الكافيين اليومية بـ200 ملغ (أي ما يعادل كوبين تقريبًا من القهوة د) للحصول على أقصى فائدة صحية، وبغض النظر عن الجرعة اليومية، تجنب تناول الفيتامينات والمعادن التالية خلال ساعة من شرب القهوة.

الفيتامينات والمعادن التي لا يجب تناولها مع القهوةالحديد



شرب القهوة مع تناول مكملات الحديد قد يقلل امتصاص الحديد بشكل كبير، أظهرت دراسة سويسرية أجريت عام 2022 أن النساء اللواتي يعانين من نقص الحديد تناولن مكملات الحديد مع القهوة، وانخفض امتصاص الحديد لديهن بنسبة 54% مقارنةً بتناوله مع الماء. ويعود هذا الخلل في امتصاص الحديد إلى تفاعله مع مضادات الأكسدة البوليفينولية الموجودة في القهوة، والخبر السار هو أن دراسة أجريت عام 2020 أظهرت عدم وجود أي انخفاض في امتصاص الحديد عند تناول القهوة قبل ساعة أو ساعتين من تناول الوجبة.

فيتامين د

أظهرت دراسة أجريت عام 2021 أن تناول كميات أكبر من الكافيين ارتبط بانخفاض مستويات 25-هيدروكسي فيتامين د [25(OH)D] في المصل، وهو ما يُعرف عادةً بفيتامين د، ويُقترح أن الكافيين، مثل الموجود في القهوة، قد يتداخل مع امتصاص فيتامين د عن طريق تقليل التعبير عن مستقبلاته.

فيتامينات ب

للكافيين الموجود في القهوة تأثير مُدِر للبول، مما قد يؤدي إلى زيادة إفراز الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، بما في ذلك معظم فيتامينات ب وفيتامين ج، قبل امتصاصها بالكامل، علاوة على ذلك، قد تؤثر البوليفينولات الموجودة في القهوة أيضًا على امتصاص فيتامينات ب.

الكالسيوم

نظراً لأهمية فيتامين د في امتصاص الكالسيوم واستخدامه في بناء العظام، فإن شرب القهوة قد يقلل امتصاص الكالسيوم بشكل غير مباشر عند تناولها مع المكمل الغذائي.

وينطبق هذا بشكل خاص على من يعانون بالفعل من انخفاض مستويات الكالسيوم أو فيتامين د، أو المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام، مثل كبار السن.

كيفية تناول القهوة والفيتامينات

إذا كنت تتناول أي فيتامين أو مكمل غذائي من القائمة أعلاه، فتأكد من فصل تناول القهوة عن جرعتك اليومية من الفيتامينات بساعة على الأقل، ولكن قد ترغب في الحفاظ على قهوتك الصباحية، وتغيير توقيت تناول المكملات إلى وقت متأخر من اليوم.

إن أمكن، يفضل تناول وجبة الإفطار أولًا، أو شرب القهوة معها، حتى لا تُفرط في تناولها على معدة فارغة، مما قد يُهيّج بطانة المعدة، ثم انتظر ساعة أو ساعتين قبل تناول مُكمّلاتك الغذائية.

بالإضافة إلى إعادة جدولة استهلاكك للقهوة، هناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها لتحسين امتصاص الفيتامينات والمعادن.

تناول وجبات ووجبات خفيفة غنية بالعناصر الغذائية، تأكد من أن كمية الفيتامينات والمعادن التي تتناولها كافية بزيادة تناولك للعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والحديد من خلال الوجبات والوجبات الخفيفة. يوجد الكالسيوم في الحليب والأطعمة المصنوعة منه مثل الزبادي والجبن، بالإضافة إلى الحليب والعصائر النباتية المدعمة. أما المصادر الجيدة للحديد فتشمل اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى الأطعمة النباتية مثل الفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور. قد يساعد تناول فيتامين ج مع وجباتك الغنية بالحديد على تعزيز امتصاصه.

حافظ على رطوبة جسمك: بما أن القهوة غير منزوعة الكافيين تحتوي على الكافيين، وهو مدر للبول، فقد تساهم في فقدان السوائل والمعادن، وخاصة الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامينات ب وفيتامين سي. لذا، تأكد من استهلاك الكثير من الماء والمشروبات الأخرى منخفضة السعرات الحرارية ومنزوعة الكافيين مع كل وجبة ووجبة خفيفة.