6 مشروبات من الزنجبيل لعلاج الكبد الدهنى

يزداد شيوع مرض الكبد الدهني، وخاصةً مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، نتيجة لمجموعة من العوامل مثل سوء التغذية وقلة التمارين الرياضية ومشاكل نمط الحياة، ويمكن للزنجبيل، الغني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات مثل الجينجيرول، أن يُعزز صحة الكبد ويُقلل من تراكم الدهون في الكبد، وإليك 6 مشروبات فعّالة من الزنجبيل تُساعد في إدارة الكبد الدهني وتحسين صحته بشكل طبيعي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الزنجبيل مع الليمون (ديتوكس الصباح)

ابدأ يومك بتناول الزنجبيل الدافئ مع الليمون، فقط اغلي بضع شرائح من الزنجبيل الطازج في الماء، واتركها منقوعة، ثم أضف عصير الليمون الطازج، حيث يساعد هذا المشروب على إزالة سموم الكبد، ويعزز إنتاج العصارة الصفراوية، وينشط عملية الأيض - وكلها عوامل أساسية لتكسير الدهون في الكبد.

مشروب الزنجبيل والكركم (مزيج مضاد للالتهابات)

يُشكّل مشروب الزنجبيل والكركم مُنشّطًا قويًا مضادًا للالتهابات، اغلي المكوّنين في الماء، ثمّ صفّهما وتناوله دافئًا، حيث يعمل الكركمين الموجود في الكركم والجينجيرول الموجود في الزنجبيل معًا على تقليل التهاب الكبد، وتعزيز إصلاح خلاياه، وإبطاء تطوّر مرض الكبد الدهني.

مشروب الزنجبيل والقرفة لحرق الدهون

يمكن أن يساعد مزيج الزنجبيل والقرفة المغلي في الماء على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل تخزين الدهون في الكبد، حيث تعمل القرفة على تحسين حساسية الأنسولين، بينما يدعم الزنجبيل عملية الهضم والصحة الأيضية، ويساعد في عملية التمثيل الغذائي للدهون وإزالة السموم من الكبد.

مشروب الزنجبيل والنعناع المنعش (لتبريد الكبد)

في الأيام الدافئة، يُساعد مشروب الزنجبيل والنعناع على تهدئة الكبد وتحسين الهضم، فقط اغلي شرائح الزنجبيل، ثم ارتكه يبرد واخلطه مع أوراق النعناع ورشة من الليمون، حيث يُضفي النعناع تأثيرًا مُنعشًا ويُعزز نشاط إنزيمات الكبد، مما يُساعد على هضم الدهون والتخلص منها.

مشروب الأعشاب بالزنجبيل وبذور الشمر (مساعد للهضم)

انقع الزنجبيل مع بذور الشمر لتحضير مشروب لطيف ومُحسّن للهضم، حيث تساعد بذور الشمر على علاج الانتفاخ كما يدعم تدفق الصفراء، بينما يُحفّز الزنجبيل الإنزيمات الهضمية، ويُحسّن هذان المكونان معًا هضم الدهون ويُخفّفان العبء على الكبد.