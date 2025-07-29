متى تنتهي غيرة الطفل من المولود الجديد؟

ما هو تعريف شعور الغيرة؟

الاستعداد لاستقبال المولود الجديد

اعلمي أن شعور الغيرة وهو شعور نفسي قد يكون في بعض الأحيان طبيعياً أو ينتهي سريعاً ولكنه بشكل عام هو شعور الإنسان بالنقص، أو شعور الانسان بأن الآخر هو أفضل منه، ويولِّد ذلك الشعور بالنقص مشاعر سلبية، وقد يولِّد أيضاً الكراهية و الانطواء التقوقع، ويُنتج عنه مشاعر أخرى سلبية وغير صحية أكبر وأكثر ضرراً على الشخص والمحيطين به ما لم تتم السيطرة على أعراضها بتحديد مسبباتها.

لاحظي أنه يحدث شعور الغيرة بين الأبناء الذين يعيشون في بيت واحد عندما يحوِّلُ الوالدان وبكل قوة ودون تمهيد تركيزهما من الطفل الأكبر الذي كان يحظى بكل الاهتمام إلى الطفل الجديد حديث الولادة وفي حال ذلك التحوَّل في الانتباه فجأة من الطفل الكبير إلى طفل آخر أو ربما من الصغير إلى الطفل المريض مثلاً؛ فقد يجد الطفل الآخر المنبوذ أو الذي انخفض مستوى الاهتمام به صعوبة في التعامل مع الموقف وعدم التصديق أنه لم يعد دائماً وباستمرار محور الكون بالنسبة لوالديه، وقد يتطور لديه شعوره بالغيرة اتجاه الأخ الآخر ما لم يظهر دور الأم في تقليل الغيرة بين الأبناء بحكمتها الموقف وتتعامل معه وفق أساليب تربوية وبسرعة.

مظاهر غيرة الطفل من المولود الجديد

أب يحمل المولود الجديد

لاحظي أن طفلك الأكبر الذي يشعر بالغيرة من المولود الجديد سوف يبدأ في البكاء المستمر والطلب من الأم باستمرار أن تحمله خاصة حين يراها تحمل المولود الجديد. توقعي أن هناك 7 علامات تدل على أن طفلك يغار من المولود الجديد مثل أن يطلب الطفل الأكبر أن يرضع من قنينة رضاعة المولود أو ربما يطلب أن يرضع من صدر الأم دون أن يشعر بالحرج. راقبي طفلك الأكبر الذي يشعر بالغيرة لأنه قد تظهر عليه مظاهر محاولات الاعتداء وإيذاء المولود الجديد، فقد يضرب المولود الجديد أو يقرصه أو يشد شعره أو يعضه وهكذا. لاحظي أن الطفل الأكبر قد يقوم بمحاولة العناية بالمولود الجديد لكي يبرر غيرته بطرق ضارة وخطرة بالمولود مثل وضع طعام الكبار في فم المولود. انتبهي أن الطفل الأكبر قد يعود إلى ظاهرة التبول الليلي والنهاري حتى بعد تخلصه من الحفاض، وفي حالات أخرى قد تظهر معاناة الطفل الأكبر من التبول اللا إرادي ليلاً فقط بعد أن كان قد تخلص من هذه الظاهرة المزعجة. توقعي أن يستيقظ الطفل الأكبر ليلاً ويبدأ بالبكاء، وأن يطلب منكِ أن ينام في سريرك أو أن ينام في سرير المولود الجديد. لاحظي أن من مظاهر غيرة الطفل الأكبر هو البقاء طيلة الوقت إلى جوار المولود الجديد أو الجلوس في سريره ورفض القيام بأي نشاط آخر ورفضه النوم وتغيير موعد نومه. لاحظي أيضاً أن الطفل الأكبر سوف يبدأ بالبكاء عندما يحمل أحد الضيوف أو حين يقوم الأب بحمل المولود الجديد أو حين يبدي الأب فرحته به ويقوم بملاعبته. توقعي أن تزداد نوبات الغضب عند طفلك الأكبر الذي يشعر بالغيرة، ويصبح مزعجاً أكثر ويسبب الضوضاء والفوضى، وقد يحطم الأشياء، كما أنه سوف يقوم بتصرفات كثيرة ويبذل قصارى جهده لجذب انتباهك؛ حتى لو قام بأفعال وتصرفات تغضبك لتحويل انتباهك إليه بدلاً من المولود الجديد.

نصائح للتعامل مع غيرة الطفل من المولود الجديد

حب الأم وحنانها على الطفل

ابدئي خطوة تقليل الغيرة أو التخلص منها عند الطفل الأكبر من المولود الجديد أثناء مرحلة الحمل، ويمكنك أن تصطحبيه معك إلى السوق؛ لكي يختار معك ملابس وحاجيات للرضيع ويبدو كأنه مسؤولاً عنه.

دعي الطفل الأكبر يساعدك في خطوات العناية بالمولود الجديد وامنحيه الفرصة لكي يعتني بشقيقه المولود، مثل أن يمسك بفوطة الاستحمام لتجفيف جسم الصغير، واطلبي منه أن يغني للمولود وقومي بتحفيظه بعض الأغاني لكي يغني له حتى ينام.

اهتمي بقضاء وقت خاص مع الطفل الكبير، ودلليه واحتضنيه؛ فمن المهم أن يقوم الوالدان معاً باحتواء الابن الأكبر والاهتمام به وتدليله.

تجاهلي بعض السلوكيات الخاطئة للكبير؛ لأنه يتعمد القيام بها وفي نفس الوقت تخيري كل سلوك وتصرف حسن يقوم به وكافئيه عليه، ويجب أن تثني عليه دون مبالغة وتحتضنيه.

قللي من مظاهر اهتمامك الزائد بالمولود الجديد أمام الطفل الأكبر وأخبريه أن المولود الصغير يحتاج للرعاية من الجميع، وأن الطفل الكبير يستطيع أن يعتمد على نفسه بشكل أكبر.

عودي طفلك الاكبر عموماً على عدم الأنانية رغم أن هذه صفة طبيعية في الأطفال، حيث يكبر عندهم حب الذات وشعورهم أن الأم هي ملك لهم، ولكن يجب تقنين هذه المشاعر عامة.

يجب أن تخبريه أن المولود الجديد يكون غير قادر على الاهتمام بنفسه لأنه ما زال ضعيفاً، ويجب أن يكون الجميع وخاصة الأخ سنداً له لمساعدته والعناية به.

قومي بتجهيز خطوة تقديم الهدايا للابن الأكبر على أنها من الابن الجديد، ويجب عدم عزل الابن الأكبر عن الام أو إرساله لقضاء بعض الوقت في بيت الجدة مع نفس توقيت قدوم المولود الجديد.

هل هناك عمر معين تنتهي عنده مظاهر الغيرة من المولود الجديد؟

اعلمي أن الغيرة عند الطفل التي تبدأ من عمر سنتين إلى خمس سنوات ليس لها عمر معين لكي تنتهي عنده، ولذلك فلا تتوقعي أن الطفل الأقل من سنتين سوف يشعر بالغيرة الفعلية حين يأتي المولود الجديد لأن شعور الغيرة يبدأ في التزايد والتنامي بعد عمر الثانية، أما متى ينتهي هذا الشعور فلا يوجد عمر معين لأن بعض الأطفال يستمرون في الشعور بالغيرة حين يأتي المولود الاول والثاني والثالث، لأن الام لم تقم باحتواء الطفل مع قدوم أول مولود بعده.

لاحظي أن الفجوة بين الأبناء سوف تتلاشى حين يبدأون في ممارسة بعض النشاطات والمهارات سوياً، ولذلك سوف تقل غيرة الطفل الأكبر حين يصبح المولود الجديد قادراً على المشي مثله، ولذلك فالقليل من الصبر وتعلم الأم والأب كيف يجب أن يتدخل الوالدان عندما يتشاجر الأشقاء؟ وغالباً ما يكون الشجار بسبب الغيرة، يعني أن نتجاوز هذه المشكلة وعدم إتاحة الفرصة لها أن تتقدم وتستمر حتى مرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة على الإطلاق.

عندما يصل المولود الجديد إلى الحياة، فيجب أن تعلم الأم أن هناك طفلا آخر قد سبقه وأن هذا الطفل سوف يكون مشكلة جديدة في حال أنها لم تتصرف بشكل جيد وبطريقة تربوية لكي تحقق العدل والمساواة بين الطفلين، فكلاهما بحاجة إلى حبها وحنانها، ولذلك فشعور الغيرة من الطبيعي أن يتولد عند الطفل الأكبر وربما يتحول إلى مشكلة أكبر ما لم تتعامل معه الأم وكذلك الأب، بحيث يتم تحويله إلى مشاعر حب واهتمام من الكبير نحو الصغير.عادة ما تبدأ أول أعراض الغيرة بين الأبناء مع قدوم المولود الجديد تحديداً؛ حيث يشعر الطفل الأول والأكبر أن الطفل الثاني قد سحب البساط فعلياً وكما يقولون من تحت قدميه، وتبدأ أعراض الغيرة المؤلمة تظهر عليه سواء على الصعيد الصحي أو النفسي، وقد يعاني من أعراضها الجميع، ولذلك فقد التقت «الخليج 365 وطفلك»، في حديث خاص بها؛ بالمرشدة التربوية وفاء عابد، حيث أشارت إلى تعريف شعور الغيرة بين الأطفال ووطرق التعامل معها ومظاهر الغيرة من المولود الجديد في الآتي.