أسباب وعلاجات تخلصك من خراج الأسنان.. وطرق الوقاية من تكراره

خراج الأسنان هو حالة مرضية تحدث نتيجة لتجمع الصديد داخل الفم، تحديدًا في منطقة السن أو اللثة، بسبب عدوى بكتيرية. هذه العدوى تُصيب العصب الداخلي أو الأنسجة المحيطة بالجذر، وتؤدي إلى ألم شديد، وقد تتفاقم سريعًا إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب.



خراج الأسنان ليس مجرد ألم عابر، بل هو إنذار يتطلب التدخل. تجاهله يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أعقد. العلاج المبكر، والنظافة الجيدة، والمتابعة الدورية هي خطواتك الآمنة نحو فم صحي خالٍ من الألم والمضاعفات، هذا ما وضحه تقرير نشر فى موقع Nhsinform.

كيف تشعر عند وجود خراج في فمك؟

في معظم الحالات، يبدأ الألم بشكل مفاجئ، ويكون نابضًا وقويًا، وقد ينتقل الشعور بالألم إلى مناطق قريبة، مثل الفك أو الأذن أو الرقبة. مع مرور الوقت، يمكن أن تلاحظ أعراضًا أخرى مثل:

تورم واضح في المنطقة المحيطة بالسن

احمرار أو لمعان في اللثة

صعوبة في المضغ أو فتح الفم بالكامل

طعم مر أو مالح في الفم

صداع أو ارتفاع بسيط في درجة الحرارة

هل يختفي الخراج من تلقاء نفسه؟

الإجابة لا، الخراج لا يتلاشى دون علاج. إهماله قد يؤدي إلى انتقال العدوى إلى مناطق أخرى من الجسم، وهو ما يُعد خطرًا حقيقيًا، خاصةً إذا بدأت الأعراض تشمل صعوبة في البلع أو التنفس.





طرق التعامل المؤقتة حتى زيارة الطبيب

إذا لم تتمكن من رؤية طبيب الأسنان على الفور، فبإمكانك اتخاذ بعض الخطوات البسيطة لتخفيف الانزعاج مؤقتًا:

استخدم مسكنات الألم المسموح بها، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

تجنب الأطعمة الساخنة جدًا أو الباردة جدًا.

امضغ الطعام باستخدام الجانب غير المصاب.

نظف الفم بلطف، ولا تستخدم غسولًا فمويًا يحتوي على الكحول.

لكن لا تُغني هذه الخطوات عن الفحص الطبي والعلاج المناسب.





العلاج الأساسي: ماذا يفعل طبيب الأسنان؟

يعتمد العلاج على مكان الخراج وشدة العدوى. في بعض الحالات، قد يحتاج الطبيب إلى:

فتح الخراج لتصريف الصديد

إجراء علاج للعصب إذا كان السن لا يزال قابلًا للإنقاذ

خلع السن إذا كانت الأنسجة متآكلة بشدة

وصف مضادات حيوية إذا كانت العدوى منتشرة

كل إجراء يتم تحت تأثير التخدير المناسب، لتفادي أي ألم أثناء العلاج.





أسباب تؤدي إلى تشكل الخراج

غالبًا ما تتراكم البكتيريا في الفم بسبب إهمال نظافة الأسنان، وتبدأ بالتسلل إلى داخل السن أو اللثة عند حدوث:

تسوس عميق لم يُعالج

جرح في اللثة أو كسر في السن

ضعف المناعة أو وجود أمراض مزمنة مثل السكري

كيف تحمي نفسك من تكرار الخراج؟

للوقاية، من المهم الالتزام بروتين يومي للعناية بالفم:

غسل الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون غني بالفلورايد

استخدام الخيط الطبي مرة واحدة على الأقل يوميًا

الابتعاد عن تناول السكريات المفرطة، خصوصًا قبل النوم

الفحص الدوري لدى طبيب الأسنان للكشف عن أي مشكلة مبكرًا