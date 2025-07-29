شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مرض السكر غير العطش قد تظهر فى وقت متأخر من الليل والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال مرض السكر يُشكل مصدر قلق صحي كبير، مع تزايد عدد الحالات التي تُغطي جميع الفئات العمرية، يواجه العالم جائحة مقاومة الأنسولين، يعكس العدد المتزايد من حالات إصابات مرض السكر ضعف المعرفة بأعراض داء السكر، مما يؤدي إلى تأخير العلاج.

وفقا لتقرير موقع "healthsite" نتعرف فيما يلى على أبرز أعراض مرض السكر التي قد تظهر ليلا بخلاف العطش.

كثرة التبول

من أكثر أعراض مرض السكر شيوعًا زيادة التبول، فمن المعروف أن الكلى تعمل على تصفية الجلوكوز الزائد من الدم، مما يؤدي إلى زيادة التبول، خاصةً في الليل، إذا كنت تعاني من نوبات متكررة من التبول، فعليك الحذر وإجراء فحص السكري ومستوى السكر في الدم لتجنب أي تأخير في العلاج.

فقدان الوزن غير المبرر

عانى العديد من مرضى السكر من فقدان شديد في الوزن أثناء معاناتهم من هذه الحالة، وقد لوحظ أن جسم الشخص المصاب بالسكري يستخدم الجلوكوز للحصول على الطاقة، مما يدفعه إلى تكسير الدهون والعضلات للحصول على الوقود، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

زيادة الجوع

كثير من مرضى السكر معرضون بشدة للشعور بالجوع الشديد، في بعض الحالات، حتى بعد تناول كميات غير صحية من الطعام، قد يظل الشخص يشعر بالجوع. يحدث هذا لأن الجسم لا يستطيع الاستفادة من الجلوكوز بشكل صحيح، مما يؤدي في النهاية إلى الشعور بالجوع المستمر.

العدوى المتكررة

الأشخاص الذين يعانون من داء السكري أو ارتفاع مستوى السكر في الدم معرضون للإصابة بالعدوى بشكل متكر، لأن مرض السكر قد يُضعف جهاز المناعة، مما قد يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك التهابات الجلد، والتهابات الخميرة، والتهابات المسالك البولية الأخرى.

بقع الجلد الداكنة

من المعروف أن بقع الجلد الداكنة، وخاصةً في طيات الجلد، قد تكون علامةً على الإصابة بمرض السكر، وتحديدًا، الشواك الأسود، وهي حالةٌ تتميز ببقع داكنة مخملية قد تظهر في مناطق مثل الرقبة والإبطين والفخذ، غالبًا ما ترتبط هذه البقع بمقاومة الأنسولين، وهي مقدمةٌ للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

