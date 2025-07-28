شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أماكن أكثر تلوثاً بمنزلك تُشكل خطرًا على صحتك.. إزاى تحمى نفسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تنتشر مسببات الأمراض بسرعة وفي أي مكان، وقبل أن تُدرك ذلك، تُسبب البكتيريا والفيروسات أمراضًا خطيرة، تتواجد هذه الجراثيم في أماكن غير متوقعة في جميع أنحاء منزلك، وهي ضارة للغاية، حتى بعد تنظيفها بانتظام، وأكد الخبراء إنه بدون عناية مناسبة، تتراكم الأوساخ في العديد من الأماكن وتصبح مُقززة، بحسب موقع "تايمز ناو".

عوامل تؤثر على مدة بقاء الجراثيم

تشمل بعض العوامل التي تؤثر على مدة بقاء الجراثيم:

-نوع السطح، بما في ذلك الأسطح المُستخدمة في المطابخ أو الأسطح ذات الملمس المُحكم

-عاداتك المُعيشية، والتي تشمل غسل الملابس بانتظام

-غسل اليدين أو الاستحمام

-إجراءات التنظيف مثل استخدام المُبيض "الكلور" والكحول مُقارنةً بمواد التنظيف العادية

5 أماكن أكثر تلوثاً في منزلك قد تُشكل خطرًا على صحتك

بعض الأماكن الأكثر تلوثاً في منزلك التي يجب مراقبتها تشمل:

المطبخ

أي مكان تخزن أو تُحضّر فيه الطعام يحتوي على بكتيريا وتلوث برازي أكثر من أي مكان آخر في منزلك، ووفقًا للدراسات، فإن أكثر من 75% من إسفنجات وخرق غسل الأطباق تحتوي على السالمونيلا والإشريكية القولونية.

من أدوات المطبخ الأخرى التي تحتاج إلى تنظيف متكرر:

-ألواح التقطيع

-ماكينة صنع القهوة

-الثلاجة

-حوض المطبخ والأسطح

-يمكنك استخدام مناديل مطهرة على أسطح الثلاجة وأسطح العمل.

- انقع الإسفنج دائمًا في لتر من الماء الدافئ مع نصف ملعقة صغيرة من مبيض مركز، وقم بتغيير مناشف الأطباق عدة مرات أسبوعيًا.

-اغسل يديك دائمًا لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد لمس اللحوم النيئة أو الطعام غير المُحضّر.

الحمام

وفقًا للأطباء، تُعدّ رطوبة منطقة الاستحمام بيئة مثالية لنمو الجراثيم. إليك بعض الأماكن التي يجب الانتباه إليها:

-حوض الاستحمام

-المصارف والحنفيات

-الأرضية المحيطة بالمرحاض

-فرشاة الأسنان

-منطقة الغسالة

احرص على مسح الأسطح بمطهر يوميًا وتنظيفها جيدًا مرة واحدة أسبوعيًا.

كما ينصح الأطباء بتغيير مناشف الحمام أسبوعيًا وفرشاة الأسنان كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة هي المكان الذي يجلس فيه الجميع، ويتشاركون الوجبات الخفيفة أو الطعام، ويشاهدون التلفاز، ويستخدمون أجهزة الكمبيوتر والهواتف، ووفقًا للخبراء، يمكن العثور على الخميرة والعفن، إلى جانب أنواع مختلفة من البكتيريا القاتلة، على مقابض الأرائك والكراسي والطاولات، حتى السجاد.

يمكنك تنظيف هذه الأغراض باستخدام مناديل مطهرة أو ببساطة غسلها بالماء والصابون.

غرفة الملابس

تُعد غرفة الملابس وحقائب المكياج ومنتجات العناية الشخصية السبب الرئيسي لانتشار الجراثيم في منزلك. يقول الأطباء إن مسببات الأمراض المختلفة تعيش على أدوات وضع المكياج، مما قد يسبب التهابات جلدية وعينية قاتلة، تنتقل الفيروسات أيضًا إلى أدوات وضع المكياج - الفرش، من يديكِ، وتدخل أنفكِ وفمكِ وعينيكِ.

احرصي دائمًا على إبقاء منطقة ارتداء الملابس ومنتجات المكياج نظيفة وجافة.

اغسليها مرة واحدة أسبوعيًا بالماء والصابون العادي أو استخدمي رذاذًا كحوليًا.

كما ينصح الأطباء باستبدال مستحضرات التجميل كل ستة أشهر والتخلص من مكياج العيون إذا كان يسبب عدوى.

مكان الغسيل

تُعتبر منطقة غسل الملابس وحول الغسالة مكانًا مناسبًا لتكاثر مسببات الأمراض الضارة، احرصي دائمًا على إخراج الملابس النظيفة لتجف فورًا بعد كل غسلة.

إذا بقيت الملابس في الغسالة لأكثر من 20 دقيقة، فيجب تشغيل دورة غسيل ثانية.

نظفي دائمًا غسالة الملابس، مع حوضها، بمناديل مطهرة كل أسبوع، الماء الدافئ أو الساخن أكثر فعالية في قتل البكتيريا والفيروسات من الماء البارد.