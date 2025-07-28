شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الإفراط فى تناول الفيتامينات.. أضرار الجرعات الزائدة من ب6 والان مع تفاصيل الخبر

يساعد تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية على تعويض الجسم عن حاجته من العناصر الغذائية، التي قد لا يحصل عليها بشكل طبيعى من غذائه أو لأسباب مرضية مختلفة، بما يساهم في تحسين الصحة بشكل عام وعلاج أو الوقاية من الأمراض المختلفة.

وينصح بإستشارة الطبيب قبل تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، لأن الإفراط في تناولها قد يكون له عواقب صحية خطيرة، من بينها فيتامين ب 6.

واستشهد موقع الجارديان، بإصابة الأسترالى "سيمون بوجيمان" بحالة عصبية تعرف باسم الاعتلال العصبي المحيطي، بعد تناوله كميات زائدة من فيتامين ب6 من مكملات الفيتامينات المتعددة والمغنيسيوم، والمتاحة دون وصفة طبية.

ما هي سمية فيتامين ب6؟

تحدث سمية فيتامين ب6 عندما يستهلك الأشخاص كميات زائدة من المكملات الغذائية، التي تحتوي على فيتامين ب6 وتكون مستوياته في الدم أعلى مما يحتاجه الجسم.

وتقول الدكتورة تيري لين ساوث، المتحدثة باسم الكلية الملكية للأطباء العامين، أن ارتفاع مستويات فيتامين ب6 في الدم عن المعدل الطبيعي قد يُسبب آثارًا ضارة، خاصةً على بعض أعصابنا الطرفية "أعصاب الأطراف"، وقد يُسبب خللًا وظيفيًا، يشمل الألم والوخز وفقدان الإحساس وفقدان الوظيفة الحركية في الحالات القصوى.

ويوجد فيتامين ب6 طبيعيًا في العديد من الأطعمة، بما في ذلك الأسماك والفواكه غير الحمضية والخضراوات النشوية، و لم يبلغ عن أي آثار جانبية لتناول كميات كبيرة من فيتامين ب6 من مصادر طبيعية.

كما يوجد فيتامين ب6 أيضًا في العديد من المكملات الغذائية، بما في ذلك المغنيسيوم، والفيتامينات المتعددة، والزنك، وتركيبات فيتامينات ب المركبة، بالإضافة إلى الأطعمة المدعمة، مثل مشروبات الطاقة، وحبوب الإفطار، ومخفوقات إنقاص الوزن، و تحدث سمية فيتامين ب6 عند تناول كميات زائدة منه من هذه المصادر غير الطبيعية.

يحتاج الإنسان إلى حوالي ١ ملج فقط من فيتامين ب٦، لذلك قد يكون من السهل جدًا تناول كمية زائدة منه، وجزء من المشكلة هو أن فيتامين ب٦ يُعرف بأسماء مختلفة، وبالتالي قد يصعب على الناس معرفة كمية فيتامين ب٦ التي يحصلون عليها من جميع المصادر."

أعراض التسمم بفيتامين ب 6

يجب على الناس توخي الحذر عند تناول مكملات الفيتامينات أو المعادن، أو استخدام منتجات تحتوي على فيتامين ب6 مثل مشروبات الطاقة، خاصة أعراض التسمم بفيتامين ب6 التي تؤدي إلى اعتلال الأعصاب الطرفية ليست محددة بدقة، مما يعني أنها قد تكون ناجمة عن أسباب متعددة، مثل الشعور بوخز في اليدين والقدمين، أو إحساس حارق، أو خدر، أو صعوبة في التوازن أو المشي.

الوقاية من التسمم بفيتامين ب 6

انتبه لمصادر فيتامين ب6 العديدة، بالإضافة إلى أسمائه المتعددة، و "احسب الكمية التي تتناولها يوميًا"، إذا كانت أكثر من 50 ملج، ينصح بالتحدث إلى طبيب أو صيدلي حول الأمر، لأنه حتى لو لم تظهر أعراض، فلا ينبغي تناول أكثر من 50 ملج يوميًا، كما تقول. لا يزال هناك بعض التكهنات حول ما إذا كانت الكميات التي تقل عن 50 ملج قد تسبب التسمم، يختلف الأمر من شخص لآخر، متى قد تظهر أعراض التسمم على من يتناول كميات زائدة من فيتامين ب6.

وإذا حدثت أي أعراض مقلقة، فإن فحص الدم قد يساعد في تحديد ما إذا كانت هذه الأعراض ناتجة عن تسمم فيتامين ب6 أو سبب مرضى آخر.