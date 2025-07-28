شكرا لقرائتكم خبر عن تغير لون أظافرك قد يكون علامة على وجود مشكلة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

يُعتبر التهاب الشغاف من أخطر الالتهابات النادرة التي تصيب القلب، إذ يُشخَّص سنويًا نحو 1500 حالة وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، وتحدث هذه العدوى عندما تصيب البكتيريا أو الفطريات بطانة حجرات القلب وصماماته، ما يؤدي إلى تلفها تدريجيًا وقد يُهدد الحياة إذا لم يُكتشف مبكرًا.

رغم خطورة المرض وفقا لموقع " Express"، فإن أعراضه قد تكون خادعة وغير مرتبطة بالقلب على الإطلاق، إذ قد يكشف عنها تغيّر بسيط في مظهر الأظافر، ما يجعل الوعي بهذه العلامات المبكرة أمرًا ضروريًا للوقاية من مضاعفاته القاتلة.

يُعد التشخيص والعلاج المبكران أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من المضاعفات المميتة، ولكن قد تبدو العديد من علامات التحذير غير مرتبطة إطلاقًا بمشاكل القلب، ومن هذه المؤشرات تغير لون أظافرك.

تصف مؤسسة القلب البريطانية هذه الأعراض بأنها "خطوط داكنة غير عادية تحت الأظافر، تُعرف أيضًا باسم نزيف الشظايا، وتظهر على شكل خطوط بنية محمرّة تمتد على طول اتجاه نمو الظفر، وتحدث عندما تُلحق جلطات دموية دقيقة الضرر بالأوعية الدموية الدقيقة تحت الظفر.

يمكن أن تُسبب الصدمة الجسدية، مثل ارتطام الظفر بالخطأ، هذه الحالة أيضًا، إلى جانب حالات مثل داء السكر أو بعض الأدوية، بما في ذلك الأسبرين، التي قد تُسبب الجلطات، مع ذلك، إذا تكرر هذا النمط في عدة أظافر دون إصابة أو أي محفزات واضحة أخرى، يُنصح باستشارة طبيب عام.

تشمل العلامات المرئية الأخرى لالتهاب الشغاف ما يلي:

- بقع صغيرة داكنة اللون على الجلد

- ظهور كتل حمراء على الأصابع أو أصابع القدم وقد تكون مؤلمة

- بشرة شاحبة

قد يكون من الصعب اكتشاف الأعراض الأكثر شيوعًا، إذ قد تُشبه أعراضًا بسيطة كالإنفلونزا، كما يمكن أن تتطور الحالة على مدار أسابيع أو أشهر، مما يزيد من صعوبة اكتشافها، وقد تبدأ الأعراض لدى بعض الأفراد فجأة.

حثّت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) على أنه قد يكون التهاب الشغاف المعدي قاتلاً إذا تُرك دون علاج، لذلك، يُعدّ الكشف المبكر والمعالجة السريعة أمرًا بالغ الأهمية، ويجب عليك الاتصال بالطبيب الخاص بك في أقرب وقت ممكن إذا لاحظت الأعراض المذكورة أعلاه".

يمكن عادةً علاج التهاب الشغاف بالمضادات الحيوية والإشراف عليه من خلال زيارات الطبيب العام الروتينية وفحوصات الدم.

أما في بعض الحالات، قد يكون التدخل الجراحي ضروريًا لإصلاح تلف القلب أو إزالة أي خراجات قد تكون تطورت، إذا لم تُعالج العدوى وما ينتج عنها من تلف في القلب، فقد يؤدي ذلك إلى قصور القلب، كما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أشارت مؤسسة القلب البريطانية إلى أنه يمكن للأشخاص أيضًا تقليل خطر الإصابة بالتهاب الشغاف بالحفاظ على النظافة الشخصية، وخاصة نظافة الفم والأسنان واليدين، فهذا يقلل من احتمالية دخول البكتيريا إلى مجرى الدم عبر الفم أو الجلد نتيجةً للعدوى في هذه المناطق.

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشغاف إذا كان لديك:

- مرض صمام القلب

- صمام قلب اصطناعي

- كان لديه التهاب الشغاف من قبل

- أمراض القلب الخلقية

- اعتلال عضلة القلب الضخامي