شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2025.. يسبب 3.500 وفاة يوميا مساويا لمرض السل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية، باليوم العالمي لالتهاب الكبد في 28 يوليو من كل عام لنشر الوعي بالتهاب الكبد الفيروسي الذي يصيب الكبد ويسبب مرض الكبد الوخيم وسرطان الكبد.



فى اليوم العالمى لالتهاب الكبد ارقام مهمة لازم تعرفها

ويدعو موضوع عام 2025، التهاب الكبد: خطوات يسيرة للقضاء عليه، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة الحواجز المالية والاجتماعية والنظامية - بما في ذلك الوصم - التي تقف أمام القضاء على التهاب الكبد والوقاية من سرطان الكبد.

أرقام لازم تعرفها عن التهاب الكبد..

304 ملايين شخص كانوا متعايشين مع التهاب الكبد المزمن من النوعين B و C في عام 2022.

45 % فقط من الأطفال تلقوا لقاح التهاب الكبد من النوع B في غضون 24 ساعة من ولادتهم

التهاب الكبد سبب رئيسي لسرطان الكبد – ويفتك على نحو متزايد بالأرواح في العالم.

يسبب التهاب الكبد الفيروسي المزمن 1.3 مليون حالة وفاة كل عام، معظمها بسبب سرطان وتليف الكبد.

التهاب الكبد يسبب 3.500 آلاف حالة وفاة كل يوم - أي ما يعادل الوفيات الناجمة عن مرض السل.

ينتشر التهاب الكبد B و C بصمت، و يسجل 6.000 آلاف إصابة جديدة يومياً.