شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. إزالة الحواجب فى صالونات التجميل قد تسبب فشلاً كبدياً والان مع تفاصيل الخبر

أصيبت امرأة هندية، بعدوى التهاب الكبد، بعد إزالة وتنظيف حواجبها في إحدى صالونات التجميل، وذلك من خلال خيط مُعاد استخدامه يُمكن أن يُسبب جروحاً دقيقة، وينقل الفيروس، في هذا التقرير نتعرف على كل ما يتعلق بعدوى التهاب الكبد، بحسب موقع "تايمز ناو".

وقال الطبيب الهندى الدكتور أديتيج داميجا، أن الخيط ينقل التهاب الكبد الوبائي ب لدى امرأة شابة ثبتت إصابتها بالفيروس.

وأضاف قائلاً: "جاءت امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا إلى المستشفى وهي تعاني من التعب والغثيان واصفرار العينين.. كشفت الاختبارات أن كبدها قد توقف عن العمل، ليس بسبب الكحول أو الأدوية، ولكن بسبب عدوى انتقلت لها من صالون التجميل".

ووفقًا للدكتور داميجا، حدث ذلك لأن مادة الخيط المعاد استخدامها تسببت في جروح دقيقة، دخلت من خلالها فيروسات التهاب الكبد الوبائي ب أو ج إلى مجرى دمها.

لماذا يُمكن أن يؤدي إزالة الحواجب إلى التهاب الكبد؟

أوضح الدكتور داميجا أنه في بعض الصالونات، يُعاد استخدام الخيوط المُستخدمة في تنظيف الحواجب، وأضاف: "دون مراعاة معايير النظافة، يمكن أن تؤدي الجروح الدقيقة التي يسببها الخيط إلى أمراض منقولة بالدم مثل التهاب الكبد الوبائي ب وج، بل وحتى فيروس نقص المناعة البشرية".

وأكدت منظمة الصحة العالمية انتشار التهاب الكبد الوبائي من خلال الإجراءات التجميلية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن حالات انتقال التهاب الكبد الوبائي ب بعد الوشم، ومشاركة شفرات الحلاقة، وحتى الإجراءات التجميلية مثل إزالة الشعر بالخيط.

يبقى فيروس التهاب الكبد "ب" حيًا لأيام على الأسطح الصغيرة الملوثة. لا تحتاج حتى إلى دم مرئي، فخيط واحد مصاب أو أداة غير معقمة يمكن أن تنشر الفيروس بهدوء.

ما هو التهاب الكبد ب؟

التهاب الكبد "ب" هو عدوى فيروسية تهدد الحياة وتؤدي إلى التهاب الكبد، وقد يسبب لدى بعض الأشخاص تليف الكبد وحتى فشل الكبد.

يقول الأطباء إنه لا يوجد علاج لالتهاب الكبد "ب"، ولكن هناك أدوية يمكن أن تجعل الفيروس غير نشط، يعني التهاب الكبد "ب" غير النشط أنك مصاب بالفيروس، وهو لا ينتشر.

يُعد التهاب الكبد "ب" أكثر عدوى الكبد شيوعًا في العالم، حيث يُقدر عدد المصابين بهذه الحالة بنحو 254 مليون شخص.

بعد كم من الوقت يمكن أن تصبح معديًا بالتهاب الكبد "ب"؟

يمكن أن تصبح معديًا طالما أن الفيروس نشط في جسمك، يقول الأطباء إن التهاب الكبد "ب" الحاد يستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر، وخلال هذه الفترة، ينتشر الفيروس في جميع أنحاء جسمك، ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد "ب" المزمن النشط، فستكون معديًا لبقية حياتك.

إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد الوبائي ب المزمن غير النشط، فسيكون الخطر أقل، يمكن لطبيبك إجراء فحوصات دم لمعرفة ما إذا كان لديك فيروس نشط أو غير نشط.

علامات وأعراض التهاب الكبد

قد تُصاب بالتهاب الكبد الوبائي ب دون ظهور أعراض، ولكن عند ظهورها، قد تشمل:

ألم المعدة

التعب والإرهاق

الحمى

آلام المفاصل

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

الضعف

قد تظهر عليك أيضًا أعراض أمراض الكبد، والتي تشمل:

بول داكن اللون

براز فاتح اللون أو بلون الطين

تورم بسبب احتباس السوائل في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الذراعين والساقين

اصفرار الجلد وبياض العينين بسبب اليرقان