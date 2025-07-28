شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. عادات تفسد فعالية زيت الزيتون أبرزها تسخينه والان مع تفاصيل الخبر

زيت الزيتون عنصر أساسي في كثير من المطابخ، ورغم سمعته الجيدة وكونه مصدرًا غنيًا بالدهون الصحية، إلا أن استخدامه في بعض الأحيان قد لا يكون هو الأنسب. وعلى الرغم من أن زيت الزيتون صحي ولذيذ، لكنه ليس دائمًا الخيار المثالي. معرفة متى تستخدمه ومتى تستبدله تضمن لك أفضل طعم وأقصى فائدة، دون التسبب في تغيير غير مرغوب في مذاق الطبق أو قيمته الغذائية.

التخزين الخاطئ يفسد الجودة

وفقا لتقرير مفصل نشر فى موقع Southern livings فإن أحد الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض هي ترك زجاجة زيت الزيتون على رف المطبخ بجانب الموقد. هذا المكان، رغم سهولة الوصول إليه، يُعرض الزيت للحرارة والضوء، وهما عاملان يسرّعان من تلفه. لذا، من الأفضل تخزين الزيت في مكان مظلم وبارد، ويفضّل استخدام عبوات داكنة اللون للحفاظ على جودته لأطول فترة ممكنة.

كل نوع وله استخدامه

زيت الزيتون ليس نوعًا واحدًا، بل هو أربعة أنواع أساسية تختلف في الطعم والاستخدام. فزيت الزيتون البكر الممتاز يتم استخلاصه دون استخدام حرارة أو مواد كيميائية، ويتميز بطعمه القوي وسعره المرتفع، مما يجعله مثاليًا للسلطات أو وضعه مباشرة فوق الأطباق. في المقابل، هناك الزيت النقي والخفيف، وهما أكثر مناسبة للطهي، لأن نكهتهما أهدأ وسعرهما في المتناول.

لا للحرارة العالية

من النقاط التي يغفلها كثيرون أن زيت الزيتون البكر الممتاز له درجة تحمّل منخفضة للحرارة، فيما يُعرف بـ "نقطة الدخان". عند تسخينه إلى درجات عالية، يبدأ في التحلل وقد يطلق مركبات ضارة. لذلك، عند القلي أو الطهي بدرجات حرارة مرتفعة، يُنصح باستخدام زيوت أخرى مثل الزيت النباتي أو زيت الفول السوداني، حيث تتمتع بنقاط دخان أعلى وأكثر أمانًا في الطهي.

لا تستبدله بالزبدة في الخَبز

قد يبدو استبدال الزبدة بزيت الزيتون فكرة صحية، لكنه ليس الحل الأمثل دائمًا، خصوصًا في المخبوزات. في وصفات مثل الكعك أو البسكويت التي تتطلب خفق الزبدة لإدخال الهواء، استخدام الزيت بدلاً منها قد يغيّر القوام بالكامل. يمكن استخدامه فقط في الوصفات التي تتطلب زبدة مذابة، لكن يجب الحذر لأن طعم الزيت سيظهر بوضوح في النتيجة النهائية، خاصة لو كان من النوع البكر الممتاز.

متى يُفضل استخدامه؟

زيت الزيتون البكر الممتاز مثالي للاستخدام في الأطباق الباردة أو في آخر خطوات التقديم، لإضافة نكهة غنية ومميزة. يُنصح برشه فوق المعكرونة أو الحساء، أو حتى كصوص لتغميس الخبز، وليس في الطهي المباشر.