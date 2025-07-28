شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لالتهاب الكبد الوبائي.. احذر من عوامل الإصابة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

يوافق 28 يوليو من كل عام اليوم العالمي لالتهاب الكبد، وهو مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على هذا المرض الصامت ورفع مستوى الوعي بخطورته، ويشمل التهاب الكبد مجموعة من الفيروسات المعروفة بالحروف (A، B، C، D، E) التي تستهدف الكبد وتؤثر بشكل مباشر على وظائفه الحيوية، ورغم التقدم الطبي، ما يزال هذا المرض يشكّل تحدياً صحياً عالمياً، إذ يُصاب ملايين الأشخاص بعدوى مزمنة دون أن يدركوا ذلك، الأمر الذي قد يتطور لاحقاً إلى تليف أو سرطان الكبد، وتلعب مجموعة من العوامل دوراً كبيراً في زيادة احتمالية الإصابة بهذه العدوى.

فيما يلى حسب موقع " NDTV" عوامل تزيد من خطر إصابتك بالتهاب الكبد

عوامل قد تزيد من خطر إصابتك بالتهاب الكبد 1. عمليات نقل الدم غير الآمنة

تلقي دم لم يتم فحصه بشكل صحيح بحثًا عن الفيروسات يمكن أن يعرضك للإصابة بفيروس التهاب الكبد B أو C. وعلى الرغم من ندرته في العديد من الأماكن بسبب بروتوكولات سلامة الدم المحسنة، إلا أن هذا يظل مصدر قلق في المناطق ذات البنية التحتية المحدودة للرعاية الصحية.

2. مشاركة الإبر أو الحقن

يمكن أن يؤدي حقن المخدرات أو تلقي الحقن بإبر مشتركة أو غير معقمة إلى انتقال فيروسي التهاب الكبد B و C. وهذا لا يشمل فقط تعاطي المخدرات غير المشروعة ولكن أيضًا بعض الممارسات التقليدية التي تنطوي على ثقب الجلد.

3. انتقال العدوى من الأم إلى الطفل

يمكن للأم المصابة بالتهاب الكبد الوبائي ب أو ج أن تنقل الفيروس إلى طفلها أثناء الولادة، الفحص الدقيق وتطعيم المواليد الجدد في الوقت المناسب يمكن أن يقللا من هذا الخطر بشكل كبير.

4. سوء الصرف الصحي وتلوث الغذاء أوالمياه

ينتشر التهاب الكبد A و E بشكل شائع عن طريق تناول الطعام أو الماء الملوث، وخاصة في المناطق التي تعاني من نقص الصرف الصحي أو خلال مواسم الرياح الموسمية عندما يكون تلوث المياه أكثر احتمالا.

5. نقص التطعيم

عدم التطعيم ضد التهاب الكبد A أو B يزيد من خطر تعرضك للإصابة، خاصة عند السفر إلى المناطق التي تنتشر فيها الفيروسات بشكل أكثر أو أثناء تفشيها.

6. الاتصال الوثيق مع شخص مصاب

العيش مع شخص مصاب بالتهاب الكبد أو رعايته يمكن أن يزيد من خطر الإصابة، وخاصة من خلال الأدوات الشخصية المشتركة مثل شفرات الحلاقة، أو فرشاة الأسنان، أو مقص الأظافر، والتي قد تتلامس مع الدم المصاب.

7. الوشم والثقب بأدوات غير معقمة

الحصول على وشم أو ثقب الجسم من أماكن غير منظمة أو غير صحية يمكن أن يعرضك للإصابة بفيروس التهاب الكبد B و C إذا لم يتم تعقيم المعدات بشكل صحيح.

8. السفر إلى المناطق عالية الخطورة

إن زيارة المناطق التي ينتشر فيها التهاب الكبد A أو B أو E، وخاصة دون التطعيم المناسب أو التدابير الوقائية، يضع المسافرين في خطر أكبر للإصابة من خلال الطعام أو الماء الملوث أو الإجراءات الطبية.