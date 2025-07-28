شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وجود إصابات بالكورونا بفصل الصيف.. كيف تحمى نفسك من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط فيروس كورونا بفصل الشتاء، باعتباره أحد الفيروسات التي يزداد نشاطها بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة مثل الأنفلونزا، إلا أن هذا الإعتقاد ليس صحيحا بالكاملف، حيث من الممكن أن تظهر إصابات بالفيروس خلال فصل الصيف.

وقدم موقع "Web MD"، أهم المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا خلال فصل الصيف، وكيفية حماية نفسك، خاصة إذا كان لديك إجازة صيفية أو سفر قادم.

أسباب وجود إصابات بفيروس كورونا خلال الصيف

على عكس الشائع بأن فيروس كورونا يرتبط بفصل الشتاء فقط، إلا أنه توجد موجتان من الإصابة بالفيروس، يفصل بينهما حوالي ستة أشهر، إحداهما في الصيف والأخرى في ذروة " موسم الجهاز التنفسي " الشتوي، عندما تشتد أيضًا الإنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي ( RSV ).

وتبلغ موجة الشتاء ذروتها عادةً في الوقت ما بين ديسمبر وفبراير، بالتزامن مع برودة الطقس وزيادة التجمعات الداخلية، أما موجات الصيف فتحدث بشكل متقطع، وغالبًا ما كانت مدفوعة بمتغيرات جديدة أو ضعف المناعة، ودفع هذا التوقيت بعض الخبراء إلى افتراض أن موجات الصيف قد تكون مرتبطة بقضاء الأشخاص وقتًا أطول في الداخل مع تكييف الهواء خلال ذروة حرارة الصيف.

ووفقا لعدد من الخبراء، قد يرجع وجود موجتان من كوفيد، بينما لا تظهر الإنفلونزا إلا مرة واحدة سنويًا، إلى الطفرات السريعة وتراجع المناعة نتيجة العدوى السابقة أو التطعيم.

كيف يمكنني حماية نفسي من كوفيد الصيفي؟

تأكد من أن تطعيمك ساري المفعول: إذا كنت تبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر، أو تعاني من ضعف المناعة، أو لديك حالة صحية تُعرّضك لخطر كبير، أو تخطط للسفر، فاسأل عما إذا كنت بحاجة إلى جرعة مُعزّزة من التطعيم أم لا.

تذكر أن الكمامات لا تزال أداة فعّالة: إذا كنت مسافرًا، خاصة على متن طائرة، ارتدى كمامة واحرص على أن تكون مريحة قدر الإمكان، تجنبا للإصابة بالكورونا أو بأي نوع من نزلات البرد.

احمل معك بعض اختبارات كوفيد في حقيبة سفرك: إذا كنت تعلم أنك مصاب بكوفيد، يمكنك البدء بتناول دواء مضاد للفيروسات فورًا، مما قد يقلل من خطر دخولك المستشفى.

ابقى فى المنزل: في حالة تأكدك من الإصابة، احرص على البقاء بالمنزل وتجنب التجمعات حرصا على صحة الأخريين.