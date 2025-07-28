شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابتدا يتخن.. طرق السيطرة على السمنة لدى المراهقين والان مع تفاصيل الخبر

تُعد زيادة الوزن لدى المراهقين من المشكلات الصحية المعقدة، لما لها من أبعاد نفسية وجسدية تؤثر على النمو الطبيعي والثقة بالنفس. وفي ظل نمط الحياة الحديث الذي يتسم بقلة الحركة وكثرة الأطعمة الجاهزة، وطبيعة نمط حياهة المراهقين في تلك المرحلة الحساسة.

وفقًا لتقرير نشره موقع Raising Children، فإن الكثير من المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يعيشون أنماطًا غير صحية، مثل الإكثار من الجلوس أمام الشاشات، وتناول أطعمة غنية بالدهون والسكريات، وتفويت وجبات مهمة كوجبة الإفطار. هذه العادات تؤثر سلبًا على صحتهم البدنية وتزيد من احتمالات تطور مشاكل نفسية مثل القلق أو ضعف تقدير الذات.

ما الأسباب المحتملة لهذه الاضطرابات؟

يتأثر المراهقون بعوامل عدة، أبرزها التغيرات الهرمونية، والتأثيرات الاجتماعية من الأصدقاء ووسائل الإعلام، إلى جانب قلة الوعي بأهمية النشاط البدني والتغذية السليمة. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى اختيارات غذائية غير مناسبة، وعدم ممارسة الرياضة، وزيادة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية.

نصائح ودور الأسرة

للوالدين دور أساسي في دعم المراهق وتوجيهه بطريقة إيجابية. من المهم تجنب التوبيخ أو التركيز المفرط على شكل الجسم، واستبدال ذلك بالتشجيع على تبني أسلوب حياة صحي. ويمكن للأسرة أن تكون نموذجًا يحتذى به من خلال مشاركة الوجبات المتوازنة، وممارسة التمارين الرياضية بشكل جماعي، وتشجيع الأبناء على النوم الكافي وتحديد وقت للشاشات.

متى تكون الحاجة إلى استشارة مختص؟

عند استمرار زيادة الوزن أو ظهور أعراض تؤثر على الصحة النفسية، ينصح بالتواصل مع طبيب الأسرة أو أخصائي تغذية. هؤلاء المهنيون يمكنهم تصميم خطط غذائية تناسب عمر المراهق ونمط حياته، وتقديم الدعم النفسي عند الحاجة. فى بعض الحالات الشديدة، قد يُناقش الطبيب خيارات علاجية أكثر تقدمًا كالأدوية أو التوجيه السلوكي.

نصائح عملية للمراهقين والأسر

توفير خيارات صحية فى المنزل مثل الفواكه والخضروات والوجبات الخفيفة المفيدة.

تقليل الاعتماد على الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية.

تشجيع المراهق على اكتشاف نوع النشاط البدني الذي يستمتع به.

الحفاظ على روتين نوم منتظم.

تقديم الدعم النفسي المستمر وعدم الربط بين القيمة الذاتية والوزن.