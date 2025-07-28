شكرا لقرائتكم خبر عن فياتريس مصر تعزز مساهمتها فى علاج ارتفاع ضغط الدم بإطلاق مستحضرها الجديد "نورفاسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فياتريس في مصر، وهي جزء من شركة الرعاية الصحية العالمية فياتريس، عن إطلاق نورفاسك فال، وهو علاج مركب لارتفاع ضغط الدم في مؤتمر CardioAlex.

نورفاسك فال يجمع بين المكونات الفعالة أملوديبين وفالسارتان في قرص واحد، ويشار إليه للمرضى البالغين الذين لا يتم التحكم في ضغط دمهم بشكل كافٍ باستخدام العلاج الأحادي.

وفي تعليق على هذه الخطوة، قال محمد سويلم، مدير شركة فياتريس مصروشمال أفريقيا: "إطلاق نورفاسك فال يمثل إضافة مهمة إلى محفظة فياتريس العلاجية في مصر، ويعكس التزامنا المتواصل بتقديم حلول دوائية فعالة للمرضى، وتعزيز فرصهم في الحصول على علاجات متكاملة."



من جانبه، أشار الدكتور سامح نسيم، رئيس الشؤون الطبية في فياتريس مصر وشمال أفريقيا، إلى أهمية الفحص المبكر والتشخيص الدقيق، قائلاً: "تُعدّ أمراض ارتفاع ضغط الدم من أكثر التحديات الصحية انتشارًا في مصر، حيث تؤثر على ما يقرب من 40% من السكان بين سن 30 و79 عامًا، وهي نسبة تفوق المتوسطات العالمية لكلا الجنسين.”



,نظّمت فياتريس خلال المؤتمر ندوة علمية بعنوان: "تطوير إدارة ارتفاع ضغط الدم: الفحص، التوعية، والحلول الناشئة"، تناولت أهمية التشخيص المبكر وفهم العوامل المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، إلى جانب أحدث المستجدات العلاجية المتاحة في هذا المجال.



خلال كلمته فى الندوة، أكد الأستاذ الدكتور نبيل فرج، أستاذ أمراض القلب ورئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، على أهمية التعاون بين كافة الجهات الفاعلة في القطاع الصحي، قائلاً: "تقديم علاج مركب جديد في مسار علاج ارتفاع ضغط الدم، الذي لا يزال أحد أبرز أسباب الوفاة على مستوى العالم. ومثل هذه الابتكارات تعزز من جهودنا في تحسين جودة حياة المرضى."



وتطرق المؤتمر إلى الدور المحوري للعوامل المرتبطة بنمط الحياة في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وعلى رأسها السمنة، قلة النشاط البدني، العادات الغذائية غير الصحية، الإفراط في تناول الملح، التدخين، والتوتر النفسي.



وفي هذا السياق، وضح الأستاذ الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية ورئيس مؤتمر CardioAlex، أهمية توسيع خيارات العلاج، قائلاً: "تشير الإحصاءات إلى أن نحو 30 مليون بالغ في مصر يعانون من ارتفاع ضغط الدم. لذلك طرحنا خيارات علاجية جديدة مثل نورفاسك فال2 .مع هذا الانتشار الواسع لمرض ضغط الدم في مصر، فإن كل علاج جديد يمثل أداة إضافية في مواجهة هذا التحدي الصحي المزمن. ."



أتي هذا الإطلاق تأكيدًا لدعم فياتريس رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تعزيز الشراكات مع الأطراف المعنية كافة. وذلك سعيًا وراء بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، يضع صحة المواطن على رأس الأولويات