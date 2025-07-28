ملعقة يومياً من زيت الزيتون تحمي الحامل من هذه الأمراض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 08:25 صباحاً - يستخدم زيت الزيتون كعنصر في العديد من مستحضرات التجميل وكبديل لزيت الطهي، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحتك وصحة جنينك في الرحم، فقد يساعد تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أي ما يعادل 14 جراماً على 124 سعرة حرارية.

أما عن الفوائد الأخرى لزيت الزيتون فهو يحتوي على الكولين والعديد من الفيتامينات مثل E وK وبعض المعادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والصوديوم.

كما يحتوي الزيت أيضاً على مادة البوليفينول، وهي مركبات نشطة بيولوجياً لها خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات وعادةً ما يُستخدم زيت الزيتون مباشرةً للتدليك أو يتم تطبيقه بانتظام مثل اللوشن أو استخدامه في الطهي. إليكِ وفقاً لموقع "بولد سكاي" مجموعة من الفوائد الأخرى لزيت الزيتون لكِ ولجنينك.

إخفاء علامات التمدد

يساعد زيت الزيتون على إخفاء علامات التمدد - الصورة من موقع Freepik

يساعد زيت الزيتون في إخفاء ومنع علامات التمدد خلال فترة الحمل، وذلك لتأثيره المرطب على الجلد، وذلك بسبب محتواه من فيتامين E وفي المقابل، إذا كنتِ ترغبين في تجربته، ما عليك سوى فركه على مناطق الجلد المعرضة لعلامات التمدد، مثل المعدة والفخذين والوركين.

التغلب على حكة الجلد

لا يُساعد زيت الزيتون فقط في إخفاء علامات التمدد، بل إن استخدام زيت الزيتون يمكن أن يعالج أيضاً الحكة أثناء الحمل، مثل الحكة في المعدة والتي تُعد مشكلةً شائعةً أثناء الحمل، وذلك لأنه يحتوي على مادة البوليفينول وفيتامين E المضادة للالتهابات والحساسية مما يمكن أن يساعد أيضاً في مكافحة وإصلاح تلف الجلد والحفاظ على صحة بشرتكِ.

قد تعاني بعض النساء الحوامل أيضاً من الحكة بسبب جفاف الجلد بسبب التغيرات الهرمونية أو تهيج الجلد. وللتغلب على ذلك، يمكن للمرأة الحامل استخدام مرطب يحتوي على مكونات طبيعية، مثل زيت الزيتون والصبار.

تعزيز نمو الجنين

تناول الحامل لزيت الزيتون يمكن أن يكون مفيداً لنمو الجنين، وذلك لاحتوائه على فيتامين E والكولين، وهو أحد العناصر الغذائية التي يحتاجها الجنين، وذلك للحفاظ على نموه أثناء وجوده في الرحم.

على الجانب الآخر يحتاج الأطفال حديثو الولادة أيضاً إلى وجود مخزون من فيتامين E لمحاربة الإجهاد التأكسدي عند ولادتهم ليس هذا فحسب، بل يلعب الكولين أيضاً دوراً مهماً في نمو دماغ الجنين ومنع العيوب الخِلقية.

صحة الجهاز المناعي

فائدة أخرى لزيت الزيتون للحامل هي تعزيز صحة جهاز المناعة في الجسم لاحتوائه على فيتامين E والعديد من المركبات المضادة للأكسدة الأخرى، مما يساعد في زيادة قدرة الجسم على التحمل والوقاية من الأمراض المختلفة أثناء الحمل، بما في ذلك الالتهابات لدى النساء الحوامل.

السيطرة على ضغط الدم

تُعد إحدى مشاكل الحمل التي تحدث غالباً هي ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وإذا لم تتم السيطرة عليه، يمكن أن يتطور إلى تسمم الحمل، وهو ما يُشكل خطورةً عليها وعلى جنينها، وقد يساعد تناول زيت الزيتون بانتظام أيضاً في السيطرة على ضغط الدم أثناء الحمل لاحتوائه على مادة البوليفينول وليس هذا فحسب، فقد يساعد فيتامين E الموجود في زيت الزيتون وذلك لخصائصه المضادة للأكسدة في محاربة الإجهاد التأكسدي أثناء الحمل والتي ترتبط زيادتها في الجسم بخطر الإصابة بتسمم الحمل.

تخفيف تشنجات الساق

تشنجات الساق تحدث بسبب زيادة الوزن أثناء الحمل - الصورة من موقع AdobeStock

تشنجات الساق هي إحدى الشكاوى التي غالباً ما تعاني منها النساء الحوامل والتي تحدث عادة بسبب زيادة الوزن أثناء الحمل وانخفاض تدفق الدم إلى الساقين.

للتخفيف من تشنجات الساق التي تشعرين بها حاولي خلط 2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع 15 قطرة من الزيت العطري، مثل زيت اللافندر أو زيت البابونج ثم استخدمي خليط الزيت للتدليك القدمين التي تشعرين بها بالألم والتشنج.

على الجانب الآخر العديد من المركبات مثل الأوليوروبين والهيدروكسيتيروسول الموجودة في الزيتون تُعد مفيدةً لزيادة قوة العظام، وذلك لأنها تساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم وحمايتك من الإصابة بهشاشة العظام خلال فترة الحمل والرضاعة.

شفاء الجلد بعد الولادة القيصرية

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفيتامينات مثل K وE وكليهما يساعد في علاج ندبات ما بعد الولادة القيصرية، فيُعد فيتامين K مفيداً في تخثر الدم في الجسم، للمساعدة في التئام الجروح والمناطق المتضررة من الجراحة بسرعة.

وفي الوقت نفسه، يُعد فيتامين E أحد مضادات الأكسدة الفعالة وقد يساعد تطبيقه، في تغذية البشرة وحمايتها من التلف بعد الولادة.

في النهاية تُعد هذه هي فوائد زيت الزيتون المختلفة للنساء الحوامل والتي يجب معرفتها للحفاظ على صحة أجسادهن وجنينهن من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب التوتر، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وبالطبع عدم تفويت فحوصات الحمل من قِبل الطبيب.

ويجب الانتباه أيضاً إلى أنه على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن تناول زيت الزيتون أو استخدامه يمكن أن يسبب الحساسية لدى بعض النساء الحوامل. لذلك، تُنصح النساء الحوامل باستشارة الطبيب أولاً للحصول على أقصى استفادة من زيت الزيتون.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.