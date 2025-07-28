شكرا لقرائتكم خبر عن هل الأطعمة الخالية من السكر صحية أم لا؟ والان مع تفاصيل الخبر

في سعينا نحو أنماط حياة صحية، أصبحت ملصقات المنتجات الخالية من السكر بمثابة منارات أمل، تبشر برفاهية خالية من الشعور بالذنب وطريق نحو صحة أفضل، من المشروبات الغازية إلى البسكويت، تصطف تشكيلة لا حصر لها من المنتجات الخالية من السكر على رفوف السوبر ماركت، ولكن تحت هذه الواجهة الجذابة، هل هذه البدائل هي حقًا الخيار الصحي؟ أم أننا، نقع ضحية خدعة الحلوى.

لا شك أن جاذبية المنتجات الخالية من السكر لا تُنكر، فمع تزايد الوعي بالآثار السلبية للسكر، بدءًا من زيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بداء السكر من النوع الثاني، وصولًا إلى مشاكل الأسنان ومضاعفات القلب والأوعية الدموية، يبدو التخلي عن الحلويات خيارًا بديهيًا، فالمنتجات التي تحمل علامة "خالية من السكر" عادةً ما تكون أقل سعرات حرارية، وتحظى بشعبية كبيرة بين من يُعنون بإدارة داء السكر أو الراغبين ببساطة في تقليل استهلاك السكر.

ما هو الخفي في المنتج الخالي من السكر؟

يكمن سرّ معظم المنتجات الخالية من السكر في استخدامها للمحليات الصناعية، أو المُحليات غير المغذية ووفقا لموقع " onlymyhealth"، تُقدّم هذه المواد الكيميائية المصنعة أو المُعالَجة بشكلٍ مُفرط حلاوةً خاليةً من السعرات الحرارية أو العبء الجلايسيمي المُصاحب للسكر التقليدي من أشهر المُحليات الصناعية:

الأسبارتام : يستخدم في المشروبات الغازية الخالية من السكر، والعلكة الخالية من السكر، والحلويات.

السكرين : مُحلي صناعي قديم، يوجد في المشروبات الغذائية وبدائل السكر.

السكرالوز : يباع عادة تحت اسم سبليندا، ويظهر في العديد من الأطعمة الخالية من السكر من المخبوزات إلى منتجات الألبان.

ستيفيا : مصنوعة من نبات ستيفيا، وهي خيار طبيعي، على الرغم من وجود أصناف معالجة للغاية.

إريثريتول وإكسيليتول : كلاهما يستخدمان بشكل متكرر في الحلويات الخالية من السكر والعلكة، ويتركان في بعض الأحيان طعمًا باردًا.

الآثار الجانبية المحتملة للمحليات الصناعية

في حين أن المحليات الصناعية توفر راحة مؤقتة من السعرات الحرارية السكرية، فإن الدراسات الجديدة تشير إلى جوانب سلبية محتملة تستحق تدقيقًا أكبر:

1. تغير ميكروبيوم الأمعاء

تشير الدراسات إلى أن المُحليات الصناعية قد يكون لها تأثير ضار على بكتيريا الأمعاء، وهي عامل مهم في الهضم والمناعة وحتى المزاج، قد يكون اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء سببًا للعديد من المشاكل الصحية.

2. اضطراب التمثيل الغذائي

وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع، فقد أظهرت الأبحاث أن المحليات الصناعية لا تزال قادرة على التأثير على وظيفة الأنسولين واستقلاب الجلوكوز، مما قد يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول السكر وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي على المدى الطويل.

3. مفارقة إدارة الوزن

على الرغم من خلوها من السعرات الحرارية، قد لا تكون الأطعمة الخالية من السكر صحية الحل السحري لفقدان الوزن كما يُسوّق لها، هناك بعض النظريات التي تقترح قدرتها على التلاعب بالجسم لتوقع السعرات الحرارية، مما يُؤدي إلى زيادة الجوع واستهلاك تعويضي بعد ذلك.

4. إعادة ضبط براعم التذوق

الاستخدام المتكرر للمحليات الصناعية شديدة الحلاوة قد يُضعف براعم التذوق لدينا، مما يجعل الأطعمة الحلوة طبيعيًا، كالفواكه، أقل رغبة، وهذا قد يُؤدي إلى اعتمادنا على الأطعمة الحلوة المُصنّعة.

5. مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن تؤدي إكسيليتول وإريثريتول التي توجد في الأطعمة الخالية من السكر إلى اضطراب في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والغازات والإسهال، وخاصة عند استهلاكها بكميات زائدة.

ولكن السؤال هل المنتجات الغذائية الخالية من السكر صحية فعلاً؟ بالنسبة لمرضى السكري، تُعدّ الأطعمة الخالية من السكر وسيلة فعّالة للحفاظ على مستويات السكر في الدم، ولكن بالنسبة للشخص العادي، قد تكون التوصية العامة بتناول أطعمة خالية من السكر على أنها "صحية" بالضرورة غير دقيقة.

بدلاً من استبدال أحد الأطعمة المصنعة بأخرى، جرب الخطوات التالية لتحقيق الصحة والعافية الحقيقية:

إعطاء الأولوية للأطعمة الكاملة

أعد تدريب براعم التذوق لديك

اقرأ الملصقات بعناية

ممارسة الأكل الواعي

