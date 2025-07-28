شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تظهر الدوالي؟.. تعرف على كيفية علاج هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

دوالي الأوردة حالة شائعة يعاني منها الكثيرون. ورغم أنها ليست خطيرة، إلا أنها قد تؤدي لدى البعض إلى تكوّن جلطات دموية، وهي مشكلة خطيرة. تظهر دوالي الأوردة غالبًا مع التقدم في السن، ولدى من يعيشون حياة خاملة أو يقفون لساعات طويلة متواصلة، تابع القراءة لمعرفة بعض الطرق لعلاج هذه الحالة.

ويُشير الأطباء إلى أن الدوالي قد تكون مؤلمة ومثيرة للحكة لدى بعض الأشخاص، وتُشكّل خطوطًا تشبه العنكبوت، قد لا يعجبك شكل أو ملمس دوالي الأوردة، إلا أنها في الغالب لا تُشكل خطرًا على معظم الناس مع ذلك، قد تُسبب في بعض الحالات مشاكل صحية خطيرة، مثل جلطات الدم.

لماذا تحدث الدوالي؟

يقول الأطباء إن دوالي الأوردة تكون أكثر عرضة للإصابة بها مع التقدم في السن، ولكن إذا كانت صمامات الأوردة لديك ضعيفة، فقد تُصاب بهذه الحالة حتى في سن المراهقة.

تشير التقديرات إلى أن دوالي الأوردة شائعة جدًا وتصيب ما بين 30% و50% من البالغين، ومع ذلك، تشمل بعض عوامل الخطر ما يلي:

التاريخ العائلي للإصابة بالدوالي

السمنة وزيادة الوزن

وظيفة تتطلب الوقوف لساعات طويلة

الحمل

الأشخاص الذين يستخدمون منتجات التبغ هم أكثر عرضة للإصابة بالدوالي

يقول الأطباء إن دوالي الأوردة تحدث عندما تضعف جدران الأوردة، مع ارتفاع ضغط الدم في الوريد، تسمح هذه الجدران الضعيفة للوريد بالتمدد، مما يؤدي إلى تمدده.

مع تمدد الوريد، تعجز الصمامات التي تحافظ على تدفق الدم في اتجاه واحد في الوريد عن العمل كما ينبغي، فيتراكم الدم البطيء، مما يؤدي إلى تورم الوريد وانتفاخه والالتواء.

ما هي المضاعفات الخطيرة لدوالي الأوردة؟

على الرغم من أنها ليست حالةً تُسبب مضاعفات، إلا أن عدم علاج دوالي الأوردة قد يُؤدي لدى بعض الأشخاص إلى تقرحات أو جروح مفتوحة، أو نزيف، أو التهاب، أو تغير لون الجلد.

دوالي الأوردة الشديدة قد تكون علامةً على قصور وريدي مزمن، ما يُعيق قدرة الأوردة على ضخ الدم إلى القلب.

إذا كنت تعاني من دوالي الأوردة، فقد تُصاب أيضًا بجلطات دموية، لذا من المهم إخبار طبيبك بها ليتمكن من تقييمك ومراقبتك للكشف عن اضطرابات التخثر. وتشمل هذه:

التهاب الوريد الخثاري، الذي يشكل جلطات دموية داخل الدوالي

تجلط الأوردة العميقة وهي عبارة عن جلطة دموية في وريد عميق في جسمك

الانسداد الرئوي هو حالة تهدد الحياة وتتطلب العلاج الفوري.

كيف يمكنك علاج الدوالي؟

على الرغم من عدم وجود علاج لدوالي الأوردة، إلا أن هناك العديد من العلاجات التي يمكنك اللجوء إليها لتحسين حالتك من بين هذه الطرق:

رفع الساقين

تأكدي من رفع ساقيك قدر الإمكان لزيادة تدفق الدم وتقليل الضغط في أوردتك.

جوارب مرنة

ارتدِ جوارب داعمة أو جوارب ضاغطة تعمل على تقليل الانزعاج وضمان تدفق الدم بسلاسة.

العلاج بالحقن

ويتم ذلك بحقن محلول في الوريد، مما يؤدي إلى التصاق الأوردة ببعضها. في النهاية، يتحول الوريد إلى نسيج ندبي ويتلاشى.

العلاج بالليزر

يستخدم هذا الإجراء الأقل تدخلاً، المعروف باسم الاستئصال الحراري الوريدي، قسطرة لإغلاق الوريد التالف.

استئصال الوريد المتنقل

في هذا الإجراء، يقوم الطبيب بعمل عدة قطع أو ثقوب في الجلد بجوار الدوالي ثم يربط ويزيل قسمًا واحدًا من الوريد في كل مرة.

جراحة الأوردة

تُعرف هذه الطريقة أيضًا بالربط والتجريد، وتستخدم لربط الوريد المصاب لمنع تجمع الدم.

