5 علامات تدل على أورام المخ لا تتجاهلها.. إزاى تحمى نفسك؟

ورم المخ أو الدماغ هو عبارة عن كتلة غير طبيعية من الأنسجة في الدماغ، حيث تنمو الخلايا وتتكاثر بسرعة، ويمكن أن تكون هذه الأورام حميدة (غير سرطانية) أو خبيثة (سرطانية)، وعلى أي حال، يُعد ورم الدماغ حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري، وتتطور أعراض الأورام بناءً على حجمها وموقعها ومعدل نموها، وتميل المؤشرات الأولية لهذه الحالة إلى أن تكون طفيفة، لأنها تشبه المشاكل الصحية العادية، لذلك يجب على الأفراد توخي الحذر بشأن إشارات أجسامهم، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. 5 علامات تدل على إصابتك بورم في الدماغ لا تتجاهلها:الصداع المستمر أو المتفاقم

غالبًا ما يظهر ورم الدماغ على شكل صداع مستمر، إما أن يستمر لفترة غير محددة أو يزداد شدة مع مرور الوقت، وتختلف أعراض هذا الصداع عن الصداع العادي في نواحٍ عديدة.. على النحو التالى:

يميل الصداع إلى الشدة في ساعات الصباح الباكر، ويؤثر على أنماط النوم.

يتجلى الانزعاج إما كضغط مستمر، أو ألم مستمر قد ينبض أحيانًا.

يشتد الألم بعد السعال أو الانحناء أو القيام بأي حركات مفاجئة.

لا تستجيب الأعراض لمسكنات الألم التقليدية، بما في ذلك الأسبرين أو الإيبوبروفين.

غالبًا ما يؤدي الصداع إلى الغثيان المصحوب بالتقيؤ.

ويحدث هذا الصداع بسبب نمو ورم الدماغ الذي يضغط على أنسجة الدماغ الحساسة، أو يسبب تورمًا في الجمجمة.

تغيرات في الرؤية أو السمع

عندما تظهر الأورام بالقرب من مراكز العصب البصري والسمعي، فقد تؤثر على السمع والبصر بالطرق التالية:

يُسبب الدماغ مشاكل في الرؤية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى ازدواج الرؤية وانخفاض الرؤية المحيطية.

يعاني المصابون بهذه الحالات من فقدان السمع، بالإضافة إلى طنين الأذن وامتلاء الأذن.

والسبب هو أن هذا الورم يضغط على العصب البصري والسمعي، مما يُسبب هذه الأعراض.

الخدر أو الضعف أو مشاكل في التوازن غير مبررة

قد يشير ضعف الجسم المفاجئ أو الخدر الذي يصيب الذراع أو الساق أو الوجه بأكمله، بالإضافة إلى مشاكل في التنسيق والتوازن، إلى حالة مرضية وشيكة، وتشمل العلامات الأخرى ما يلي:

يجب على الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في المشي، بالإضافة إلى التعثر المتكرر والحركات العرضية، استشارة الطبيب.

يصبح أداء المهام الحركية الصغيرة، مثل ربط أزرار الملابس والكتابة، أكثر صعوبة.

تُسبب أورام الدماغ التي تؤثر على المناطق التي تتحكم في حركة العضلات والتوازن، هذه الأعراض.

النوبات أو التشنجات دون تاريخ سابق

تظهر نوبات الدماغ على شكل اضطرابات كهربائية مفاجئة وغير منضبطة في الدماغ، وقد يشير ظهور النوبات لدى مريض بالغ لأول مرة إلى وجود ورم في الدماغ، وتتكون أعراض النوبات من تشنجات عضلية، مصحوبة بحركات ارتعاشية في الجسم أو فترات من التحديق.

وقد تستهدف النوبات منطقة محددة من الجسم، أو تنتشر في جميع أنحاء الجسم، وعندما تسبب أورام الدماغ نوبات، فإنها عادةً ما تظهر فجأة وتختلف عن أنواع النوبات الأخرى.

التغيرات المعرفية والشخصية

قد يُحدث ورم الدماغ آثارًا تدريجية على التفكير والذاكرة، والاستجابات العاطفية، والتي تبدأ كتغيرات طفيفة، وتشمل هذه:

عدم القدرة على التركيز، ونسيان المعلومات الأساسية.

الارتباك في أداء المهام اليومية.

تتغيّر الشخصية إلى الانفعال، مع ظهور الاكتئاب وتقلبات مزاجية غير متوقعة.

تتضرر مناطق الدماغ المسئولة عن معالجة اللغة، مما يؤدي إلى صعوبات في الكلام واسترجاع الكلمات، بالإضافة إلى اضطرابات في فهم اللغة.

اهمية الكشف المبكر

ومن المهم عند ملاحظة أيًا من هذه الأعراض استشارة الطبيب فورًا خاصة عند استمرار وتكرارها، حيث يمكن أن يساعد التشخيص المبكر لأورام المخ في سرعة العلاج بما يعزز فرص الشفاء ومنع تفاقم الحالة التي تكون أحيانًا مميتة.