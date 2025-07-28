شكرا لقرائتكم خبر عن الحرمان من النوم خطر خفي يهدد صحتك.. 8 خطوات بسيطة لتحسين نومك والان مع تفاصيل الخبر

الأرق وقلة النوم من المشاكل الصحية الشائعة لدى كثير من الناس، لكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الحرمان من النوم لا يعني فقط التعب المؤقت، بل قد يُسبب أضرارًا صحية جسيمة حتى بعد ليلة واحدة فقط من قلة النوم، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة علم المناعة.

وتوصل الباحثون إلى أن قلة النوم - حتى وإن كانت ليلة واحدة فقط - تؤثر بشكل مباشر على عمل الجهاز المناعي، فالجسم المحروم من النوم يعاني من انخفاض في قدرته على مقاومة الأمراض، وخلل في الاستجابات المناعية، وهذا يعني أن إهمالك للنوم قد يجعلك أكثر عرضة للعدوى، والالتهابات، بل وربما الأمراض المزمنة.

لماذا يعتبر النوم عنصرًا أساسيًا في صحتك؟

النوم ليس رفاهية، بل هو عملية بيولوجية معقدة يحتاجها الجسم يوميًا لتجديد الخلايا، وتنظيم الهرمونات، وتعزيز وظائف الدماغ، وتحسين الحالة النفسية. وعند الحرمان من النوم:

تتراجع قدرات التركيز والانتباه.

يرتفع ضغط الدم.

تزيد فرص الإصابة بالسكر وأمراض القلب.

تتأثر الذاكرة والمزاج بشكل سلبى.

8 عادات بسيطة للحصول على 8 ساعات نوم مثالية يوميًا 1. جدول نوم ثابت

النوم في وقت محدد والاستيقاظ في نفس الوقت يوميًا - حتى في عطلة نهاية الأسبوع - يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية ويجعل النوم أكثر سلاسة.

2. روتين مريح قبل النوم

أنشطة بسيطة مثل القراءة، أو الاستحمام بماء دافئ، أو الاستماع لموسيقى هادئة، تهيئ الجسم والعقل للنوم.

3. تهيئة غرفة النوم

اجعل غرفة نومك مظلمة، وهادئة، ودرجة حرارتها معتدلة، يمكنك استخدام سدادات الأذن لتقليل الإزعاج.

4. الابتعاد عن المنبهات

الكافيين، النيكوتين، والمشروبات الكحولية قبل النوم قد تسبب الأرق، يُفضل تجنبها قبل ساعات من الخلود للنوم.

️ 5. التمارين اليومية

النشاط البدني يحسن النوم، بشرط ألا تمارس التمارين الشاقة في وقت متأخر من اليوم.

️ 6. التحكم في التوتر

ممارسة التأمل، تمارين التنفس العميق، أو اليوجا يمكن أن تساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.

7. تقليل استخدام الشاشات

الضوء الأزرق من الهواتف والتلفاز يؤثر سلبًا على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

8. استشارة الطبيب عند الضرورة

إذا استمر الأرق أو شعرت بالإجهاد الدائم، فقد يكون الأمر ناتجًا عن اضطراب نوم يتطلب تدخلًا طبيًا.