لماذا لا يجب عليك كتم العطس؟.. أضرار ومخاطر غير متوقعة

يحدث العطس بشكل طبيعي كرد فعل طبيعي لجسيم أو جسم غريب، مثل البكتيريا أو الأوساخ أو الغبار أو العفن أو حبوب اللقاح أو الدخان، وأكد الخبراء إنه يحدث عندما تشعر بدغدغة أو انزعاج في أنفك، وبعد ذلك بوقت قصير، تعطس، يساعد العطس على منع المرض أو الإصابة بهذه الجسيمات، تشير دراسات مختلفة إلى أن كبت العطس ليس ضارًا بصحتك فحسب، بل قد يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة، وفقا لموقع تايمز ناو.

لماذا يعد كتم العطس أمرا خطيرا؟

يقول الخبراء إنه عندما تعطس، تتساقط قطرات المخاط من أنفك بمعدل يصل إلى 100 ميل في الساعة، مما يجعلها نشاطًا قويًا بسبب الضغط المطبق على الجهاز التنفسي.

وفقًا لدراسة، قاس العلماء مستوى ضغط لا يقل عن رطل واحد من القوة لكل بوصة مربعة في القصبة الهوائية لامرأة كانت تعطس يؤدي كتم العطسة إلى زيادة الضغط داخل الجهاز التنفسي بشكل كبير إلى مستوى يتراوح بين 5 و24 ضعفًا مقارنةً بمستوى العطسة نفسها، وبالتالي، قد يُسبب كتم العطسة إصابات محتملة، و تشمل بعض هذه الإصابات ما يلي:

كسر الضلوع

يُبلغ معظم كبار السن عن كسور في أضلاعهم نتيجة العطس المستمر، ومع ذلك، يقول الأطباء إن كتم العطس قد يؤدي إلى إصابة العظام، إذ يدفع الهواء عالي الضغط إلى الرئتين.

إصابة الحجاب الحاجز

الحجاب الحاجز، وهو الجزء العضلي من الصدر، يقع فوق البطن، وقد يُصاب عندما يُحبس الهواء المضغوط فيه عند محاولة كتم العطس، نتيجةً لذلك، قد ينهار الحجاب الحاجز.

ويقول الأطباء إن إصابة الحجاب الحاجز قد تُهدد الحياة، وتُسبب ألمًا شديدًا في الصدر، وقد تتطلب دخول المستشفى فورًا.

تمدد الأوعية الدموية

كما أن كتم العطس قد يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية، لأنه يزيد الضغط مما يؤدي إلى تمزق المخ، وتعرف هذه الحالة أيضًا باسم تمدد الأوعية الدموية الدماغية، وتُسبب انتفاخًا ناتجًا عن تمدد منطقة ضعيفة في جدار وعاء دموي، مما يجعل الجدار رقيقًا جدًا، يتمزق تمدد الأوعية الدموية وينزف في الفراغ المحيط بالدماغ.

تلف في الحلق

يقول الأطباء إن حبس العطس أو إيقافه يمكن أن يؤدي إلى تمزق الجزء الخلفي من حلق الشخص، مما يسبب الكثير من الألم والتورم.

الأوعية الدموية التالفة

بحسب الخبراء، ورغم ندرة حدوث ذلك، فإن توقف العطس قد يُلحق الضرر بالأوعية الدموية في العينين أو الأنف أو طبلة الأذن بسبب ارتفاع الضغط، وعادةً ما تُسبب هذه الإصابة ضررًا سطحيًا في المظهر، مثل احمرار العينين أو الأنف.

كيف يمكنك منع العطس دون حبسه؟

تذكر دائمًا أنه إذا كنت على وشك العطس، فمن الممكن التوقف دون التسبب في أي ضرر جسدي، وهناك بعض الطرق للقيام بذلك:

حماية أنفك من الحساسية

لا تحدق في الأضواء مباشرة

لا تفرط في الأكل

استخدم بخاخ الأنف إذا كان هناك أي تهيج في الأنف

نظف أنفك بانتظام

