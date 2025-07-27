شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسبب الكبد الدهني الإصابة بالسرطان؟.. اعرف علامات المرض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

الكبد الدهني هو تراكم الدهون في الكبد والذى قد يكون خطيرًا للغاية، ليس فقط على الكبد، بل على الصحة العامة أيضًا، ويرتبط كلا النوعين من هذه الحالة - الكبد الدهني غير الكحولي والكحولي - بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد وبعض أنواع السرطان الأخرى، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم، وبحسب الأطباء، فإن هذا الارتباط قد يكون جزئيا بسبب التغيرات في الكبد، وجزئيا بسبب عوامل الخطر المشتركة، وفقا لموقع تايمز ناو.

كيف يسبب الكبد الدهني السرطان؟

وفقًا للأطباء، تُصيب معظم حالات الكبد الدهني الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مما يؤدي إلى التهاب الكبد، وتلفه، وتليفه، وفشله، وسرطان الخلايا الكبدية، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكبد.

يؤثر تراكم الدهون في الكبد على قدرته على حماية نفسه من المواد السامة التي تصل إليه من الأمعاء عبر الوريد البابي، يمكن أن تؤدي هذه المواد إلى ندوب دائمة.

تشير الدراسات إلى أن خطر الإصابة بسرطان الخلايا الكبدية لدى الأشخاص المصابين بتلف الكبد أعلى بثلاث عشرة مرة على الأكثر من خطر الإصابة به لدى عامة السكان، إضافةً إلى ذلك، قد يكون لدى المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي خطر أعلى للإصابة بأي نوع من أنواع السرطان بمقدار 1.22 مرة.

تشمل بعض أنواع السرطان الأخرى التي يسببها مرض الكبد الدهني ما يلي:

سرطان القولون والمستقيم

سرطان الكلى

سرطان المثانة

سرطان الرحم

سرطان الغدة الدرقية

سرطان الدم

سرطان الرئة

علامات وأعراض السرطان الناتج عن مرض الكبد الدهني

تتضمن بعض العلامات والأعراض لأي سرطان ناجم عن مرض الكبد الدهني ما يلي:

اليرقان المزمن

فقدان الشهية

فقدان الوزن

التعب

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا

كتلة ملحوظة على جانبك الأيمن

كيف يمكنك منع الكبد الدهني من التسبب في السرطان؟

وفقًا للخبراء، فإن أهم علاج لمرض الكبد الدهني هو التوقف الفوري عن شرب الكحول.

إذا تجنبت الكحول تمامًا، فقد يكون تلف الكبد قابلًا للمنع، قد يكون مرض الكبد الدهني غير الكحولي قابلًا للعلاج بتغييرات في نمط الحياة، مثل:

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، على الأقل 150 دقيقة من التمارين الرياضية كل أسبوع

- نظام غذائي متوازن

-فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة

-الأدوية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية التي تساعد في علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

