شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة زياد الرحباني بالمرض.. كل ما تريد معرفته عن تليف الكبد والان مع تفاصيل الخبر

توفي الموسيقار زياد الرحباني بعد صراع مع المرض، وكشفت مصادر مقربة أن الوفاة كانت نتيجة مضاعفات تليف الكبد، ما أثار تساؤلات كثيرة حول هذا المرض الصامت، الذي قد لا يكتشف إلا في مراحله المتأخرة، فى السطور التالية نتعرف على أعراض تليف الكبد وطرق العلاج والوقاية، وفقا لموقع "health".

ما هو تليف الكبد؟

تليّف الكبد هو حالة مرضية مزمنة يحدث فيها تلف مستمر في خلايا الكبد، ما يؤدي إلى تشكل أنسجة ليفية غير طبيعية تعيق الكبد عن أداء وظائفه الحيوية، مثل تنقية السموم، وهضم الدهون، وتخزين الفيتامينات.

أعراض تليف الكبد

في المراحل الأولى، قد لا تظهر أي أعراض، لكن مع تقدم المرض، قد تظهر الأعراض التالية:

الإرهاق والضعف العام

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

تورم البطن (الاستسقاء)

فقدان الشهية والوزن

نزيف بسهولة أو كدمات

حكة جلدية

اضطراب الوعي أو النعاس (بسبب الاعتلال الدماغي الكبدي)

أسباب الإصابة بتليف الكبد

يمكن للفيروسات أو السموم الناتجة عن الأدوية والملوثات أن تسبب أضرارًا جسيمة للكبد، وكذلك الحال بالنسبة لأمراض الكبد الوراثية أو اضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب الكبد المناعي الذاتي.

من أمثلة أمراض الكبد ما يلي:

الأمراض التي تسببها الفيروسات، مثل التهاب الكبد أ، والتهاب الكبد ب، والتهاب الكبد ج.

الأمراض الناجمة عن المخدرات أو السموم أو شرب الكحول، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مرض الكبد الدهني وتليف الكبد، سرطان الكبد.

الأمراض الوراثية مثل داء ترسب الأصبغة الدموية ومرض ويلسون.

يحدث تليف الكبد عندما تتضرر خلايا الكبد بشدة ويتم استبدالها بأنسجة ندبية، يؤدي هذا النسيج الندبي إلى إبطاء تدفق الدم والسوائل الأخرى عبر الكبد، ما يعيق قدرته على طرد السموم.

هل يوجد علاج لتليف الكبد؟

لا يمكن علاج التليف في مراحله المتقدمة، لكن التحكم في السبب يمكن أن يبطئ تطوره، ومن العلاجات:

أدوية مضادة للفيروسات (للكبد الوبائي)

التحكم في الوزن ومرض السكر

زراعة الكبد في الحالات المتقدمة

طرق الوقاية من تليف الكبد

التطعيم ضد فيروسات الكبد

الأكل الصحي وممارسة الرياضة

الفحص الدوري لوظائف الكبد لمرضى السكر والسمنة

تجنب مشاركة الأدوات الحادة

عدم شرب الكحول.

