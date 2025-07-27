شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة بعمليات التلقيح الصناعى تمنع إصابة الأطفال بمرض وراثى نادر والان مع تفاصيل الخبر

طور علماء بريطانيون تقنية جديدة بعمليات التلقيح الصناعى، ساهمت في ولادة 8 أطفال بدون خطر الإصابة بالأمراض الوراثية الشديدة المرتبطة بالتمثيل الغذائي، والتي تعد أمراضا خطيرة.



تقنية جديدة بعمليات التلقيح الصناعى

ووفقا للدراسة التي نشرها موقع "Fox news" نقلا عن مجلة نيو إنجلاند الطبية، وجد الباحثون أن المتغيرات المسببة للأمراض في الحمض النووي للميتوكوندريا (mtDNA) ، هي "سبب شائع" لأمراض التمثيل الغذائي الوراثية الشديدة - والتي غالبا ما تكون قاتلة .

ويمكن أن يسبب هذا الحمض النووي الموجود في الميتوكوندريا لدى الأم "طفرات ضارة" عند الأطفال، وهو ما قد يؤدي إلى أمراض تؤثر على الأنسجة في القلب والدماغ والعضلات.

تفاصيل الدراسة

وفي مركز نيوكاسل للخصوبة، خضعت 22 امرأة مصابة بمتغيرات mtDNA المسببة للأمراض لعملية "نقل نووي"، حيث تلقين تبرعًا بالميتوكوندريا، وتضمنت هذه العملية نقل نواة بويضة مخصبة تحتوي على "ميتوكوندريا معيبة" إلى بويضة متبرعة تحتوي على ميتوكوندريا صحية.

وتتضمن النتيجة الحمض النووي من كل من الأم والأب البيولوجيين ، بالإضافة إلى الحمض النووي للميتوكوندريا من متبرعة البويضة المنفصلة، وأسفرت تلك التقنية الجديدة عن ولادة ثمانية أطفال أصحاء، ولم يتم اكتشاف أي مستويات من الحمض النووي للميتوكوندريا في دمائهم أو تم اكتشاف مستويات منخفضة منه.

وأشار الباحثون إلى أن أحد الأطفال أصيب بفرط شحميات الدم (ارتفاع الكوليسترول) واضطراب نظم القلب (عدم انتظام ضربات القلب) ، حيث كانت والدة الطفل تعاني من فرط شحميات الدم أثناء الحمل، لكن كلتا الحالتين استجابتا للعلاج، بينما حقق جميع الأطفال تقدماً طبيعياً في النمو".

أهمية الدراسة

وقال الدكتور زيف ويليامز، مدير مركز الخصوبة بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، إن هذا البحث الأخير يمثل إنجازا مهما، لأنه سيساهم في المزيد من حالات الحمل الآمنة والصحية، مع الحد من الأمراض الوراثية الخطيرة.

يذكر أن "الميتوكوندريا" هي عضيات خلوية توجد في معظم الخلايا حقيقية النواة، وتعتبر "محطات توليد الطاقة" في الخلية، حيث تقوم بتحويل الطاقة من الجزيئات الغذائية إلى جزيئات أدينوسين ثلاثي الفوسفات التي تستخدمها الخلية كمصدر للطاقة.

وتلعب الميتوكوندريا دورًا في العديد من العمليات الأيضية الأخرى، بما في ذلك أيض الدهون والأحماض الأمينية، لكن يمكن أن تؤدي الطفرات في الحمض النووي للميتوكوندريا (mtDNA) ، أو في الجينات النووية التي تتحكم في وظائف الميتوكوندريا إلى مجموعة متنوعة من الأمراض، والمعروفة باسم أمراض الميتوكوندريا، حيث تؤثر هذه الأمراض على الأعضاء والأنسجة التي تتطلب الكثير من الطاقة، مثل الدماغ والعضلات والكبد والكلى.

وتشمل أعراض أمراض الميتوكوندريا ضعف العضلات، ومشاكل في الرؤية والسمع، ومشاكل في القلب والكبد، والتأخر في النمو.