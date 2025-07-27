شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض متشابهة لانقطاع الطمث وقصور الغدة الدرقية.. كيف نميز بينهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

في حياة كثير من النساء، قد تمثل فترة انقطاع الطمث بداية لتحولات جسمانية ونفسية معقدة، وبينما تنسب بعض الأعراض مثل الإرهاق وتقلب المزاج وزيادة الوزن إلى هذه المرحلة الطبيعية، فإن قصور الغدة الدرقية، وهو اضطراب هرموني شائع لدى النساء بعد الأربعين، قد يخفي نفسه خلف نفس الستار وتتشابه الأعراض بينهم وقد يحدث خلط لهم أيضا، وحين تتزامن أعراض الحالتين، يصبح التشخيص تحديًا حقيقيًا.

الأعراض التي تستوجب ملاحظاتها

وفقا لموقع " Cleveland Clinic"، يشترك كل من انقطاع الطمث وقصور الغدة الدرقية في مجموعة من الأعراض المتشابهة، لعل أبرزها:

الإرهاق المزمن

اضطرابات النوم

الاكتئاب أو تقلب المزاج

جفاف الجلد

زيادة الوزن غير المبررة

ضعف التركيز أو ما يعرف بـ"ضباب الدماغ"

تساقط الشعر

ويشير التقرير الصادر عن عيادة كليفلاند الأمريكية إلى أن الاعتماد فقط على الأعراض الظاهرة قد يؤدي إلى تشخيص غير دقيق، ويؤكد أن "تحليل الدم هو السبيل الوحيد للتمييز بين الحالتين بدقة".

علامات فارقة رغم التشابه

رغم التشابه الكبير بين أعراض انقطاع الطمث وقصور الغدة الدرقية، إلا أن هناك علامات معينة تميز كل حالة، ففي انقطاع الطمث، تُعد الهبات الساخنة والتعرق الليلي وتقلبات الدورة الشهرية من الأعراض الأكثر وضوحًا، بينما يعرف قصور الغدة الدرقية غالبًا بـالشعور الدائم بالبرد، وبطء ضربات القلب، وخشونة الصوت، وأحيانًا تورم الوجه أو الأطراف.

ووفقًا لموقع مايو كلينيك Mayo Clinic، فإن تدهور الحالة العقلية أو الشعور بالحزن المفاجئ دون سبب واضح قد يكون مرتبطًا بكلا الحالتين، لكن إذا ترافق مع بطء في الحركة أو صعوبة في الكلام، فالأمر قد يرجّح قصور الغدة الدرقية.

التحليل الهرموني

وتوصي جمعية الغدد الصماء الأمريكية بعدم الاعتماد فقط على الأعراض، بل بإجراء فحوصات مخبرية دقيقة تشمل:

تحليل TSH لقياس مستوى الهرمون المنبه للغدة الدرقية.

تحليل T4 الحر لقياس نشاط الغدة الحقيقي.

تحليل FSH وLH لقياس نسبة الهرمونات الجنسية وتحديد ما إذا كانت المرأة قد دخلت بالفعل في سن اليأس.

وفي هذا السياق، تحذر مؤسسة Harvard Health Publishing من أن بعض النساء يتلقين علاجًا هرمونيًا بديلاً ظنًا بأنهن يعانين من سن اليأس، في حين أن السبب الحقيقي يكمن في اضطراب الغدة الدرقية غير المُشخص.

