شكرا لقرائتكم خبر عن واقي الشمس أهمها.. خبراء يحددون المستحضرات المفيدة للجلد وفقا لدراسة حديثة والان مع تفاصيل الخبر

في عالم يزداد ازدحامًا بمنتجات العناية بالبشرة، قد يبدو العثور على ما يناسب بشرتك تحديًا حقيقيًا. من بين آلاف الزجاجات والعبوات التي تَعِد بترطيب فائق أو بشرة خالية من التجاعيد، يتفق أطباء الجلدية على أن عددًا محدودًا فقط من المكونات يستحق الاهتمام.

وفقا لتقرير نشر فى موقع health وتناول دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في الولايات المتحدة، ونُشرت في يوليو 2025 ضمن مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، قدمت نظرة مبنية على آراء العشرات من أطباء الجلد في محاولة لتحديد المواد التي تمتلك فعالية حقيقية في تحسين صحة البشرة.

كيف تمت الدراسة؟

بدأت الدراسة بفحص مئات المكونات التي تظهر عادة في منتجات العناية بالبشرة. بعد تصفية هذه القائمة، اختار الباحثون 83 مكونًا خضعوا لتحليل دقيق من قِبل 62 طبيب جلد من مختلف الولايات الأمريكية. النتيجة؟ 23 مكونًا فقط نالت توافق الأغلبية من حيث الفعالية.

أهم المكونات التي أثبتت جدارتها

الريتينويدات: تعتبر من أقوى المكونات لمكافحة علامات التقدم في السن، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما أنها فعالة في تقليل حب الشباب وتحسين ملمس البشرة بشكل عام.

واقي الشمس: لا غنى عنه، فهو يشكّل خط الدفاع الأول ضد أضرار الشمس التي تؤدي إلى تصبغات وتجاعيد مبكرة.

حمض الساليسيليك: يستخدم في تنظيف المسام وتقشير الجلد بلطف، مما يساعد في التحكم بالبشرة الدهنية وعلاج حب الشباب.

حمض الجليكوليك: من أحماض الفواكه التي تعزز تجدد خلايا الجلد وتقلل من البقع الداكنة.

النياسيناميد: أو فيتامين B3، يساهم في تهدئة الالتهابات وتقليل الاحمرار، إضافة إلى دوره في تفتيح التصبغات.

مكونات أخرى

إلى جانب العناصر الأساسية، أشاد الأطباء بمكونات مثل السيراميدات التي تدعم حاجز البشرة الطبيعي، وحمض الهيالورونيك الذي يمد البشرة بترطيب عميق، والفازلين الذي يحمي البشرة الجافة من فقدان الرطوبة. كذلك، ذُكر حمض الأزيليك والهيدروكينون لعلاج التصبغات، وبنزويل بيروكسيد لعلاج حب الشباب.

نصائح قبل استخدام أي منتج

ورغم أهمية هذه المواد، يشدد الأطباء على ضرورة استخدام المنتجات بحذر. بعض المكونات قد تسبب تهيجًا أو تتطلب إشرافًا طبيًا، خصوصًا في حالة البشرة الحساسة أو عند استخدام أكثر من مادة فعالة في الوقت ذاته. من الأفضل دائمًا استشارة مختص قبل بدء روتين جديد للعناية بالبشرة.