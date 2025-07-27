شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل طرق العناية بالطفل فى أيام الصيف الحارة.. من الاستحمام وحتى الاستمتاع والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب حرارة الجو من ذروتها، يصبح الحفاظ على راحة وسلامة الطفل مهمة أساسية لكل أم وأب، فالحرارة قد تكون أكثر قسوة على الأطفال بسبب حساسيتهم الشديدة للطقس، مما يتطلب عناية مضاعفة ومتابعة دقيقة.

الأطفال والتأثر بالحرارة

وفقا لتقارير نُشرت في موقعي Kids Ville و charlie health ، فإن أجسام الأطفال لا تنظم الحرارة بنفس كفاءة أجسام البالغين، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة لمشاكل مثل الطفح الجلدي، والجفاف، وضربات الشمس، وهذا يعود جزئيًا لعدم اكتمال تطور الغدد العرقية لديهم، مما يصعّب على أجسامهم التخلص من الحرارة الزائدة.

كيف تحافظين على صحة طفلكِ في الصيف؟ 1. الترطيب أساسي

من أبرز خطوات الوقاية من آثار الحر هو الحرص على شرب الطفل كميات كافية من السوائل، في حالة الرضع، يجب الحرص على تقديم الرضاعة بشكل متكرر، أما للأطفال الأكبر سنًا، فيُنصح بإعطائهم الماء والعصائر الطبيعية المنعشة والخالية من السكر المضاف، مع إمكانية إضافة شرائح فواكه للماء لجعله أكثر قبولًا لديهم.

2. تقليل التعرض لأشعة الشمس المباشرة

خلال ساعات النهار الحارقة، خصوصًا من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، يجب إبقاء الطفل داخل المنزل أو في أماكن ظليلة ومكيفة. وإذا لزم الأمر الخروج، فاحرصي على أن يرتدي ملابس تغطي جسده بشكل جيد وقبعة واسعة الحواف لحماية رأسه من الشمس.

3. اللعب داخل المنزل

حتى في فصل الصيف، يمكن أن يكون اللعب داخل المنزل ممتعًا ومفيدًا، سواء من خلال الرسم، التلوين، أو الأنشطة الحركية البسيطة. تنظيم الألعاب المنزلية سيُشغل الطفل ويمنعه من طلب الخروج في أوقات الذروة.

4. ملابس خفيفة ومريحة

احرصي على اختيار ملابس قطنية فضفاضة لطفلكِ، حتى لا تعيقه أثناء الحركة أو تسبّب له الطفح الجلدي. الملابس متعددة الطبقات خيار ذكي يمكن من خلالها تعديل حرارة الجسم بسهولة.

5. تنظيم فترات الراحة

ارتفاع درجات الحرارة يُنهك الأطفال بسرعة حتى إن لم يعبروا عن ذلك. لذلك، من المهم تشجيعهم على أخذ فترات قيلولة خلال اليوم وتجديد طاقتهم.

6. الحماية من الحشرات

خلال الصيف، تكثر الحشرات التي قد تسبّب لدغات مزعجة أو حتى أمراضًا خطيرة. لذا، يُفضل استخدام طارد حشرات مناسب للأطفال، مع الحرص على عدم ملامسته لأجزاء الوجه أو الجروح، وتجنب الخروج للمناطق العشبية الكثيفة في أوقات المغرب.

اختيار كريم واقٍ من الشمس آمن للأطفال أمر مهم، خصوصًا بعد عمر الستة أشهر. تأكدي من احتوائه على مكونات طبيعية مثل أكسيد الزنك، وأن يكون خاليًا من العطور والمواد الكيميائية الضارة، قومي بتطبيقه قبل الخروج بربع ساعة، مع إعادة وضعه كل ساعتين عند البقاء خارج المنزل.

حماية البشرة من الشمستنظيف الجسم بلطف

التعرق في الصيف قد يؤدي لتراكم الأوساخ والدهون، مما يزيد من احتمال ظهور الطفح الجلدي. يُنصح بتحميم الطفل بماء فاتر ومنظفات لطيفة خالية من العطور، مع التركيز على ثنيات الجلد مثل خلف الأذنين، وتحت الإبطين، وخلف الركبتين. وإن لم يكن الاستحمام ممكنًا يوميًا، يمكن استخدام إسفنجة مبللة للتنظيف السريع.

الترطيب بعد الاستحمام

بعد كل حمام، استخدمي مرطبًا مناسبًا لبشرة الأطفال للمحافظة على رطوبتها وتهدئة أي تهيّج محتمل. اختاري كريمًا خاليًا من المواد الصناعية والبارابين.

متى يكون الخطر موجود

من العلامات التي تدل على تأثر الطفل الزائد بالحرارة: احمرار في الوجه، قلة النشاط، بلل حفاض أقل من المعتاد، أو تنفس سريع. في حال ظهور هذه الأعراض، يجب تهدئة الطفل فورًا، وضعه في مكان بارد، وتقديم السوائل له، ثم استشارة الطبيب عند الحاجة.