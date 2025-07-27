شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض قصور القلب التي قد تظهر في الكاحلين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يحدث قصور القلب عندما تتوقف عضلة القلب عن ضخ الدم كما ينبغي، عند حدوث ذلك، غالبًا ما يتراكم الدم في الرئتين، مما قد يسبب ضيقًا في التنفس، ووفقًا للخبراء، هناك دائمًا بعض العلامات في جسمك التي قد تشير إلى وجود خلل في صحة القلب والأوعية الدموية، قد تُمثل علامة غير معروفة تؤثر على كاحليك "أحد أكثر المؤشرات شيوعًا" لمشكلة قلبية ، وفقا لموقع تايمز ناو.

علامات قصور القلب على كاحليك

رغم أن قصور القلب مرضٌ غير قابل للشفاء في أغلب الأحيان، إلا أنه يمكن السيطرة على أعراضه لسنوات عديدة، وأكد الأطباء إن الوذمة أو التورم تحدث عند تراكم السوائل في أنسجة الجسم، وتظهر في أجزاء مختلفة من الجسم، ولكنها أكثر شيوعًا في الساقين والكاحلين.

نظرًا لكونها عائقًا كبيرًا أمام المشي، قد تتحسن الوذمة قليلًا في الصباح، لكنها "تزداد سوءًا في وقت لاحق من اليوم".

وأكد الأطباء إن قصور القلب يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم داخل الأوعية الدموية نتيجةً لقصور القلب في ضخ الدم، يؤدي ارتفاع الضغط إلى دفع السوائل خارج الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة، مما يؤدي إلى التورم.

تتميز الوذمة بأعراض مثل تورم الكاحلين أو القدمين أو الساقين، أو الجلد الذي يبدو لامعًا أو مشدودًا، وتغيرات في لون الجلد، وعدم الراحة، والتصلب، وانبعاجات الجلد عند الضغط عليها، ويمكن أن تحدث أيضًا بسبب عوامل أخرى مثل:

الوقوف أو الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة جدًا

الأكل الكثير من الطعام المالح

زيادة الوزن

الحمل

تناول بعض الأدوية - مثل بعض أدوية ضغط الدم، وحبوب منع الحمل، مضادات الاكتئاب.

إصابة، مثل الشد أو الالتواء

لدغة أو لسعة حشرة

مشاكل في الكلى أو الكبد

جلطة دموية

العدوى

أعراض أخرى لقصور القلب

إلى جانب الوذمة، إذا كنت تعاني من قصور في القلب، فلن يتمكن قلبك من توفير كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات جسمك وتظهر علامات مثل:

ضيق التنفس مع أي نشاط أو عند الاستلقاء

التعب والضعف

تورم في الساقين والكاحلين والقدمين

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة

الصفير

السعال الذي لا يزول أو السعال الذي يصاحبه مخاط أبيض أو وردي اللون مع بقع من الدم

تورم منطقة البطن

زيادة سريعة جدًا في الوزن بسبب تراكم السوائل

الغثيان وفقدان الشهية

صعوبة التركيز أو انخفاض اليقظة

ألم الصدر في قصور القلب يحدث بسبب نوبة قلبية

ما هي عوامل الخطر المسببة لقصور القلب؟

تتضمن بعض عوامل الخطر المعروفة للإصابة بقصور القلب الاحتقاني ما يلي:

إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا.

لقد كنت تستخدم منتجات التبغ

لديك نمط حياة غير نشط أو مستقر

تتناول أطعمة مليئة بالملح والدهون، وخاصة الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

لديك ارتفاع ضغط الدم

أنت تعاني من مرض الشريان التاجي

لديك تاريخ من الإصابة بنوبة قلبية

هناك تاريخ عائلي للإصابة بقصور القلب الاحتقاني.

