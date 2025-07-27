كيف تساعدين طفلك على تجاوز مرحلة الاستكشاف خلال نموه من دون مخاطر؟

هل تصرفات طفلي طبيعية حين ينشر التخريب والفوضى في أنحاء المنزل؟

اعلمي أن مرحلة إشاعة التخريب والتكسير والفوضى التي تبدأ مع طفلك منذ سن العام والنصف تحديداً وتستمر معه حتى سن أربع سنوات هي مرحلة مهمة وطبيعية وتدل على أن طفلك ينمو نمواً طبيعياً، ولا داعي للشعور بالقلق والخوف عليه أو الاعتقاد أن الطفل يعاني من مشكلة ترتبط بعقله مثلاً لأن هذه المرحلة يطلق عليها اسم مرحلة الاستكشاف عند الأطفال.

لاحظي أن مرور طفلك بمرحلة الاستكشاف يعني أنه يمر بمرحلة النمو الطبيعي التي يكتشف فيها العالم من حوله عن طريق عينيه ويديه وعقله ومشاعره أيضاً وأن نمو الطفل يسير بمنحنى جيد ويجب أن تتفهمي هذه الطبيعة التي خلق عليها الطفل، فالطفل يخلق فضولياً وقد أمضى قرابة ثلاثة أرباع العام في مكان مظلم وحيز ضيق هو الرحم ثم يجد نفسه فجأة قد أصبح في عالم مفتوح وعليه أن يتعرف إليه، ولذلك فهو يخطو نحو المعرفة مهما كلفه ذلك الأمر.

نصائح مهمة في التعامل مع مرحلة الاستكشاف عند الطفل

1- توفير البيئة الآمنة للطفل

لاحظي أن الأطفال في مرحلة الاستكشاف يتعرضون لمشاكل ومخاطر كثيرة، بل إنك يجب أن تكوني مستعدة للجروح والحروق البسيطة ما لم تتطور إلى جروح خطيرة وحروق من الدرجة الثالثة مثلاً، لأن الطفل قد يلهو بجوار الموقد وينسكب عليه الطعام الذي يغلي أو قد يلهو بجوار آلات كهربائية أو أدوات حادة مثل المقصات والسكاكين مما يعرضه للجروح، وهناك مخاطر التعرض للسوائل التي تسبب التسمم والحروق الجلدية، مثل مواد التنظيف التي تكثر في المطابخ والحمامات، أما حين الخروج من المنزل حيث لا يتوقف فضول الطفل فيجب أن تعرفي أغراض لحالات الطوارئ في سيارة الأم، يجب أن تكوني مستعدة لها ولا تتخلي عنها من أجل سلامة طفلك.

توقعي أن يتعرض طفلك لحوادث كثيرة ما لم توفري له البيئة الآمنة لكي يكتشف، فلا يجوز أن تضعي طفلك في غرفة مغلقة خالية من الأثاث تماماً وتعتقدين أنه سينمو ويتطور ويكتسب المهارات ويرتفع مستوى ذكائه، فهذه خطوة فاشلة، والصحيح أن تؤمني بيئة لا تحتوي على أي مصدر للخطر مثل أن تتركيه يلعب على أرضيه المطبخ بشرط أن تبعدي مواد التنظيف في الرفوف العليا، وأن تبعدي الأجهزة التي تدار بالكهرباء مثل الخلاط إلى رف بعيداً عن متناول يده، ويمكنك أن تنثري على أرضية المطبخ بعض الأكواب والأطباق المصنوعة من البلاستيك لكي تشبعي فضوله وتبعدي عن يديه الأدوات المصنوعة من الزجاج.

2- تحلّي الوالدين بالصبر

لاحظي أن أهم صفة يجب أن تتحلي بها وكذلك يجب أن يتحلى بها الأب، هي صفة الصبر، فيجب أن تعرفي أن هذه مرحلة سوف تنتهي، وقبل ذلك يجب أن تعرفي أنها مرحلة طبيعية جداً ولا تدل أن طفلك سوف يظل هكذا طيلة حياته أو أن لديه مشكلة ترتبط بدماغه أو ذكائه، وقد تعتقد الأم أن الطفل المكتشف هو طفل غبي، فيجب أن تعرفي كيف تميِّزين بين فرط النشاط والذكاء عند الأطفال؟ مثلاً، فالحقيقة أن الطفل الذي يمارس لعبة الاستكشاف ويتأمل كل ما يراه أو يقع بين يديه هو طفل ذكي، وذكاء الطفل يتم تطويره من خلال التواصل إما مع الآخرين أو التواصل مع الأشياء والملموسات ومحاولة التعرف إليها واكتشافها.

راعي أن طفلك في مرحلة الاكتشاف هو قائد سيارة أفلتت كوابحها، ولكن دورك هو منع هذه السيارة من الوقوع في الهاوية، ولذلك يجب أن يكون لديك الكثير من التحمل والصبر وطول البال، ويمكنك أن تعدي الخطط مع الأب لمواجهة مرحلة استكشاف طفلك مما يساعدكما على تجاوزها وفي نفس الوقت إشباع فضول الطفل من خلال تجوله في جميع أنحاء المنزل وعدم ترك مساحة غامضة بالنسبة له.

3- تحويل مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة التعلم

أجيبي على أسئلة طفلك، لأن الطفل سوف يمسك بأي أداة حتى لو كان لم يتعلم الكلام بعد وينظر نحوك، وفي هذه الحالة يجب أن تقومي بنطق اسم الأداة نطقاً صحيحاً، فمرحلة الاستكشاف يجب أن تكون مرحلة تعليم الطفل، ولذلك ضعي أمام الطفل المسميات الحقيقية للأشياء فقولي له إن هذه زجاجة من الماء لكي يتعلم أن يطلبها حين يستطيع أن يتكلم بشكل واضح وجيد، كما يجب أن تبدئي في شرح طريقة عمل الأجهزة وفائدتها وفي عمر مبكر لطفلك.

اظهري لطفلك أهمية الأشياء وقيمتها، فحين تشرحين له فائدة الخلاط الكهربائي وبأنك تعدين من خلاله عصيراً لذيذاً ومنعشاً فسوف يشعر الطفل أن تحطم الخلاط يؤدي إلى أنه لن يشرب عصيراً يحبه، وهكذا يتعلم الطفل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ويجب أن تعوديه على التعرف إلى أشيائه مثل ملابسه وحذائه، وألا يتلف ألعابه خصوصاً وسوف تلاحظين تعلقه بألعابه وأن هناك لعبة مفضلة متنقلة معه في كل مكان تبدأ من مرحلة الرضاعة وحتى يدخل المدرسة مثلاً أو أكثر من ذلك.

