تجربتي في التخلص من البطن السفلية واستعادة رشاقتي بعد الولادة

متى يجب أن تبدأي في خطوات التخلص من البطن السفلية بعد الولادة؟

الأم النفساء

اعلمي أنه من الخطأ البدء بخطة التخلص من الوزن الزائد ومحاولة شد البطن بعد الولادة مباشرة، سواء كانت ولادة قيصرية أو طبيعية على حد سواء؛ لأن جسم الأم النفساء بعد الولادة ولمدة ستة أسابيع متتالية وهي فترة النفاس يكون متعبًا ومرهقًا، إضافة لفقدانه العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحته وحيويته، سواء خلال نزف الولادة أو ما يلي ذلك من التخلص من مخلفات الرحم خلال مرحلة النفاس، مما يجعل شكوى معظم النساء بعد الولادة هي وجود نقص في معدل الحديد لديهن، وحدوث تساقط الشعر بشكل ملحوظ، وفقدان الشهية، ولذلك فمن الضروري أن تهتم الأم النفساء بالحصول على تغذية جيدة خلال هذه الفترة لكي تعوض ما فقده جسمها.

توقعي أن قيامك بتقليل كمية الطعام التي تحصلين عليها بعد الولادة دون هدف أو برنامج يرفع من معدل احتمالات إصابتك بما يعرف باكتئاب ما بعد الولادة، وتعرضك للمزاج السيئ والذي يترك أثرًا كبيرًا على مستوى عنايتك بالمولود وفرحتك به واستعدادك لتقبل فكرة الأمومة، ولذلك فمن المهم أن تقومي بتأجيل هذه الخطوة إلى ما بعد شهر ونصف من الولادة، وتزيد هذه المدة في حالة الولادة القيصرية، ويجب عدم استخدام أي نوع من التمارين دون استشارة الطبيب؛ لكي لا تتعرضي لتضرر في منطقة خياطة البطن.

لاحظي أن مرحلة الرضاعة الطبيعية والتي تواظبين عليها بشكل ملحوظ بعد الولادة تسهم بشكل كبير في استعادة رشاقتك وتخلصك من الدهون في الجنبين ومحيط الخصر، ولذلك فيجب أن تعتمدي عليها في التخلص من الوزن الزائد في فترة النفاس فقط، دون اللجوء إلى اتباع حمية غذائية تؤدي إلى نتائج صحية ونفسية غير مرغوبة في هذه الفترة.

نصائح هامة للتخلص من البطن السفلية بعد الولادة

امرأة تأكل الحلويات

قومي بزيادة كمية الماء والسوائل التي تحصلين عليها بشكل يومي؛ لأن السوائل تعزز من عملية الأيض، وتحسن من لياقة الجسم، مما يفيدك في القيام بتمارين رياضية مناسبة لحالتك، مع ضرورة زيادة النشاط البدني وليس الخلود إلى النوم والراحة في السرير.

اهتمي بتناول نوع من البروتين بشكل يومي، حيث أن البروتين يسهم في زيادة إحساسك بالشبع مما يعني أن تعودي إلى نظام طعامك السابق للحمل وبالتالي فالمرأة عموما تحتاج بشكل يومي إلى نحو 2200 سعر حراري، مما يعني أن المرأة بعد الولادة بحاجة لإنقاص نحو 500 سعر حراري في اليوم لكي ينقص وزنها نحو نصف كيلو جرام أسبوعيًا، حيث أن النزول السريع في الوزن يؤدي إلى نتائج سيئة للنفساء، خصوصًا وبعد مرور شهرين على إنجاب طفل جديد، ومن هذه النتائج التعرض لأعراض الاكتئاب بسبب نقص العناصر الغذائية الهامة في الجسم.

توقفي عن تقليل كمية الأكل بشكل عشوائي، وبالتالي لا تتناولي الخضروات فقط، لأن ذلك سوف يؤدي إلى تقليل كمية الحليب اللازمة للمولود، بل إنه من الضروري الحصول على وجبة متكاملة تحتوي على قطعة من الدجاج وبضعة ملاعق من الأرز وطبق من السلطة وقطعة من الفاكهة على سيل المثال، أما تناول طبق من السلطة كوجبة للغداء سوف يؤدي لزيادة شعورك بالجوع بسرعة، والفشل في التخلص من الدهون في محيط البطن السفلي.

تناولي كوبًا من اللبن الزبادي " الروب" قبل النوم بشرط أن يكون الزبادي المصنع طبيعيًا وغير مضاف له أي إضافات صناعية مثل مكسبات الطعم أو المحلى بالسكر، حيث يمتاز اللبن الزبادي بقدرته على التخلص من الدهون في منطقة البطن والجنبين خصوصًا ويحدث ذلك أثناء الليل.

أمثلة لتمارين شد البطن بعد الولادة

1- المشي في الطبيعة

أم تمارس المشي

اعلمي أن المشي هو أحد أبسط الطرق للخروج من روتين اللياقة البدنية الذي يفترض أن تقوم به الأم بعد الولادة، ولولا أهمية المشي للأم بعد الولادة لما كان من الضروري المشي بعد الولادة القيصرية بسبب فوائده الصحية والوقائية، ولذلك يجب أن تخرجي مبدأيًا لوحدك مع ترك الطفل مع شخص مساعد ثم تقومين باصطحابه معك حين تتأكدين أنك قادرة على حفظ توازنك.

ابدئي بتجربة القيام بنزهة قصيرة في البداية، وبعد أن تكتشفي أنك يمكنك الخروج بحرية من المنزل، ولأنك سوف تكتشفين أيضًا أن المشي سوف يغير الكثير من جسمك ومن لياقتك وطريقة تنفسك، ويمكن اتباع عدة أنماط للمشي مثل المشي المتعرج أو المشي للخلف.

2- تمارين التنفس مع شد البطن

تمددي في هيئة الاستلقاء على الظهر وتنفسي بعمق، ثم اسحبي الهواء من منطقة الحجاب الحاجز إلى الأعلى، ثم قومي بقبض عضلات بطنك وإمساكها بقوة أثناء عملية الاستنشاق ثم قومي بالاسترخاء أثناء عملية الزفير.

قومي بزيادة الوقت بالتدريج والذي يمكنك خلاله تقليص وشفط عضلات البطن تدريجيًا.

لاحظي أن مثل هذا التمرين يمكنك القيام به بعد ساعة من الولادة الطبيعية فهو يساعدك على استرخاء العضلات، ثم بالتدريج سوف يبدأ بتقوية عضلات البطن، وفي حال تحقيق تقوية لهذه العضلات فسوف تتخلصين بالتأكيد من الترهل والحصول على بطن مسطحة.

3- تمارين كيجل

اعلمي أن هذا التمرين سوف يساعدك على أساس أنه تمرين كلاسيكي يعمل على تقوية عضلات المثانة، ويقلل من مشكلة حدوث سلس البول المرتبط بالولادات المتكررة أو مشاكل الولادة ولاحظي أنه كلما زاد عدد مرات ممارسة تمارين كيجل البسيطة التي تقومين بها، سوف يكون لديك سيطرة أفضل على تلك التسريبات في البول الناتجة عن العطس أو الحركة المفاجئة أو الضحك أو حمل الطفل.

اعلمي أن تحقيق هدفك من تمارين كيجل هو تقلص وضم العضلات التي تتحكم في تدفق البول، فيجب أن تبدأي بالتّمرين أثناء استخدام الحمام أي أثناء مرحلة التبول، فيمكنك أن تتحكمي في عضلاتك حتى يتوقف تدفق البول بشكل مؤقت ثم احتفظي بالبول ثم حرري عضلاتك وفكيها واتركي البول يتدفق بحرية ثم حاولي القيام بهذه الخطوة 10 مرات في كل جلسة ولمدة ثلاث مرات يوميًا.

بعد الولادة مباشرة تبدأ الأم في النظر إلى جسمها في المرآة كما أنها تشعر بأن بطنها السفلية قد أصبحت مترهلة ومتدلية مما يؤثر على نفسيتها بشكل كبير، فهي تريد أن تبقى رشيقة ولكي تحافظ على إعجاب وحب زوجها كما أنها تكون متحمسة لارتداء ملابسها الأنيقة والضيقة والتي كانت ترتديها قبل الحمل ولكن شكل قوامها يمنعها من ذلك.يمكن للأم بعد الولادة الاستفادة من تجربة إحدى الأمهات والتي تخلصت من البطن السفلية بسهولة وذلك من خلال تواصلها مع استشارية التغذية العلاجية الدكتورة ميادة العلمي، حيث أشارت وفي حديث خاص مع "الخليج 365 وطفلك" إلىواستعادة رشاقتها بعد الولادة من خلال نصائح هامة، وكذلك تمارين بسيطة لرشاقتها، ومنها تمارين كيجل والمشي وشد البطن مع التنفس في الآتي: