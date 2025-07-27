علامات تحذيرية تستدعي علاج الإسهال المزمن عتد الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 08:12 صباحاً - يُعَدُّ الإسهال المزمن عند الأطفال والرُّضَّع ليس مجرد مشكلة هضمية فحسب، بل قد يكون علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة، فإذا استمر براز الطفل المائي لأكثر من أسبوعين؛ فيجب على الوالدين القلق بسبب ارتفاع خطر الجفاف، فقد يؤثر الإسهال المزمن في نمو الطفل وتطوره بشكل عام. إليك وفقاً لموقع "هيلث" أسباب الإسهال المزمن عند الأطفال وكيفية علاجه.

أسباب الإسهال المزمن عند الأطفال

هناك العديد من الأمراض أو الاضطرابات الشائعة التي تسبب الإسهال المزمن عند الأطفال، بما في ذلك ما يلي.

التهابات الجهاز الهضمي المتكررة (المستمرة)

التهابات الجهاز الهضمي تسبب الإسهال المزمن -الصورة من موقع Freepik

يمكن أن تحدث التهابات الجهاز الهضمي الإسهال المزمن إذا تعرض طفلك للفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات من خلال الطعام أو الشراب أو الاتصال المباشر مع أشخاص مرضى آخرين.

بعد الإصابة بالعدوى، يعاني بعض الأطفال من صعوبة في هضم الكربوهيدرات مثل اللاكتوز أو البروتينات الموجودة في الحليب والصويا؛ ما قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال لفترات طويلة، خاصة إذا لم يتم علاج العدوى بشكل صحيح.

مرض السيلياك

يحدث مرض السيلياك عندما يتفاعل جسم الطفل مع الجلوتين، وهو بروتين موجود في القمح، وعند تناوله، قد يسبب تفاعلاً في الجهاز الهضمي؛ ما يؤدي إلى إتلاف الأمعاء الدقيقة.

يمكن أن يؤدي هذا التفاعل إلى الإصابة بالإسهال المزمن، وعلى الرغم من أن مرض السيلياك أكثر شيوعاً لدى الأطفال بعد أن يبدأ الأطفال في تناول الأطعمة الصلبة التي تحتوي على الجلوتين.

اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن أن تؤدي الاضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي إلى الإصابة بالإسهال المزمن؛ فعادة ما يكون من الصعب التعرف إلى متلازمة القولون العصبي عند الأطفال؛ لأن الأعراض، مثل آلام البطن، قد يصعب على الأطفال الرُّضَّع الذين لا يستطيعون التحدث بعد شرحها.

حساسية الطعام وعدم تحمله

يمكن أن تُسبب حساسية الطعام وعدم تحمله إسهالاً مزمناً لدى الأطفال. قد يُعاني الأطفال من حساسية تجاه بروتين حليب البقر، أو منتجات الألبان، أو الصويا؛ ما قد يُتسبب في الإصابة بالإسهال.

على الجانب الآخر يُصاب الأطفال بعدم تحمل اللاكتوز أو الفركتوز أو السكروز عندما يفتقر الجسم إلى الإنزيمات اللازمة لهضم هذه المواد؛ ما يسبب اضطراب الجهاز الهضمي والإسهال بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه الكربوهيدرات.

مرض التهاب الأمعاء

يُصاب الأطفال بالإسهال المزمن لدى الرُّضَّع وهو التهاب الأمعاء، وهناك نوعان رئيسيان منه: داء كرون والتهاب القولون التقرحي.

يمكن أن يصيب هذا الاضطراب الأطفال في أي عمر. وفي المقابل، فإنه يحدث عادةً خلال المرحلة الابتدائية أو المراهقة.

أعراض الإسهال المزمن عند الأطفال

يسبب الإسهال ألماً وتقلصات المعدة -الصورة من موقع AdobeStock

تُعَدُّ إحدى الطرق لتحديد ما إذا كان الطفل يعاني من الإسهال هي من خلال ملاحظة برازه؛ فعادةً ما يكون براز الطفل الطبيعي مائلاً إلى الأصفر، أو البني، أو الأخضر. كما يمكن أن يكون طرياً، أو سميكاً، أو لزجاً.

وفي الوقت نفسه، فإن الأطفال الذين يعانون من الإسهال سوف تظهر عليهم أعراض مثل:

رائحة كريهة للبراز.

هناك دم أو مخاط.

حمى.

عدم القدرة على حبس البراز.

الغثيان أو القيء.

ألم أو تقلصات في المعدة.

صعب الإرضاء.

فقدان الوزن.

براز رخو ومائي ثلاث مرات في اليوم، أو يستمر لأكثر من أسبوعين.

علاج الإسهال المزمن عند الأطفال

لعلاج الإسهال المزمن عند الأطفال، يجب تعديل العلاج حسب سبب وشدة الإسهال. فيما يلي بعض الطرق للتعامل مع الإسهال المزمن عند الأطفال.

توفير الترطيب المناسب

الإسهال المزمن هو اضطراب هضمي عند الأطفال والرُّضَّع؛ فبالنسبة للأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، فيجب تقديم الحليب لهم؛ فهو من أفضل الإسعافات الأولية لاضطرابات الجهاز الهضمي، مثل المغص والقيء والإسهال.

أما بالنسبة للأطفال الذين يتناولون الأطعمة الصلبة؛ فيمكنك إعطاؤهم الماء والعصائر الطبيعية وماء جوز الهند.

استشيري طبيباً

من الأفضل اصطحاب طفلك إلى طبيب الأطفال فوراً إذا لاحظتِ استمرار أعراض الإسهال المزمن، فإذا كان الإسهال ناتجاً عن عدوى بكتيرية؛ فسيصف الطبيب المضادات الحيوية وأدوية أخرى، وقد تتطلب بعض الحالات أيضاً دخول الطفل إلى المستشفى، خاصة عند الإصابة بالجفاف.

سيتطلب هذا سوائل إضافية تُعطى عن طريق الوريد، وبهذه الطريقة يُمكن السيطرة على الأعراض بفاعلية.

التغذية المنتظمة

إذا بدأ طفلك بتناول الأطعمة الصلبة، فيمكنك تقديم بعض الأطعمة مثل الموز والتفاح المهروس، والحبوب المصنوعة حتى تختفي أعراض الإسهال المزمن عند الأطفال، أما بالنسبة للأطفال الذين لا يزالون يتناولون حليب الأم؛ فيجب الاهتمام بالرضاعة الطبيعية.

بعض الأطعمة التي يجب على الأم المرضعة تجنبها عندما يعاني طفلها من الإسهال هي الأطعمة الزيتية، والغنية بالألياف، ومنتجات حليب البقر، والأطعمة أو المشروبات الحلوة.

في النهاية يجب الانتباه إلى أن الإسهال المزمن ليس مجرد اضطراب في الجهاز الهضمي، بل قد يتسبب في تأثيرات طويلة المدى في صحة الطفل ونموه؛ لذلك من المهم أن يتعرف الآباء إلى العلامات المبكرة للإصابة به، وطلب المساعدة الطبية من الفور إذا استمرت الأعراض.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.