عصير البنجر مع الجزر يحسن الرؤية ويعزز صحة العين.. متى يجب تناوله؟

هل تعاني من ضعف البصر أو تشوش الرؤية، قد يكون بسبب عوامل وراثية، أو الحالات الصحية، أو التعرض للشاشات، فقد يؤدي ضعف البصر إلى مشاكل صحية خطيرة على المدى الطويل، ومع ذلك، وكما هو الحال مع عاداتك اليومية، فإن ما تأكله يؤثر أيضًا على رؤيتك، ولذلك من الضروري تناول أطعمة تُحسّن البصر بشكل طبيعي، مثل الجزر والبنجر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

إليك ما يحدث عند شرب عصير البنجر مع الجزر يوميًا:

يعتبر عصير البنجر والجزر مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية التي يمكن أن تدعم صحة العين بشكل كبير لأنه مليء بالفيتامينات الأساسية ومضادات الأكسدة والمعادن، وقد تم استهلاك هذا العصير تقليديًا للحفاظ على الرؤية وتحسين الدورة الدموية وتقليل الإجهاد التأكسدي.

دور بيتا كاروتين في تحسين وضوح الرؤية

يشتهر الجزر بغناه بالبيتا كاروتين، وهو أحد مكونات فيتامين A، الذي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة شبكية العين والوقاية من العمى الليلي، ويساعد تناول عصير البنجر والجزر على تحسين تدفق الدم إلى العصب البصري، مما يضمن وصول الأكسجين بشكل أفضل إلى العينين، كما أنهما معًا يعززان وضوح الرؤية ويقللان من خطر تنكسها المرتبط بالعمر.

حماية أنسجة العين

كلًا من البنجر والجزر غنيان بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين والبيتالين وفيتامين سى، وتحمي هذه المركبات العينين من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة والتعرض الضار للضوء الأزرق، ومن المعروف أن اللوتين والزياكسانثين، على وجه الخصوص، يُرشّحان الأطوال الموجية عالية الطاقة للضوء، مما يُساعد على الوقاية من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين مع مرور الوقت.

يعزز الدورة الدموية

يُعدّ البنجر مصدرًا طبيعيًا للنترات، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يُحسّن الدورة الدموية ويُخفّض ضغط الدم، ويضمن تحسين الدورة الدموية وصول العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين إلى أنسجة العين الحساسة، مما يُحسّن الأداء البصري ويُقلّل إجهاد العين، خاصةً لدى الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات.

طريقة تحضير مشروب البنجر والجزر.. وما هو أفضل وقت لتناوله؟

قطع حبة من البنجر متوسطة الحجم وحبتين من الجزر بعد غسلهم جيدًا، وامزجهم مع القليل من الماء حتى تصبح ناعمة، ثم صفيها إذا رغبت في ذلك، ثم أضف بضع قطرات من عصير الليمون وقطعة صغيرة من الزنجبيل لتعزيز النكهة وعملية إزالة السموم.

أفضل وقت لتناول هذا المشروب في الصباح على معدة فارغة أو قبل الإفطار بـ30-45 دقيقة، ويساعد هذا على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل وإزالة السموم، وتجنب تناوله ليلًا لأن سكرياته الطبيعية وتأثيره المعزز للطاقة قد يُسببان اضطرابات في النوم لدى البعض.