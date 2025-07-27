شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شرب ماء البامية صباحا.. منها إنقاص الوزن وضبط سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

ماء البامية غني بمضادات الأكسدة والبروتينات والفيتامينات، وجميعها ضرورية للصحة الجيدة، شرب هذا الماء، سهل التحضير ويمكن تحضيره في الليلة السابقة، في الصباح له فوائد عديدة، منها إنقاص الوزن، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وتقوية المناعة، وفقا لموقع تايمز ناو.

الفوائد الصحية لماء البامية، يرتبط ماء البامية بالعديد من الفوائد الصحية بسبب مركباته النباتية وتأثيراته المرطبة.

ماء البامية ملئ بمضادات الأكسدة

البامية غنية بمضادات الأكسدة المهمة، مثل الكيرسيتين والكامبفيرول، والموجودة أيضًا في ماء البامية، تساعد هذه المركبات على تقليل الالتهابات وتحييد المركبات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة، مما يحميك من العديد من الأمراض الفتاكة، مثل السرطان وأمراض القلب.

دعم فقدان الوزن

تساعد العديد من المركبات الموجودة في ماء البامية على إنقاص الوزن، ووفقًا لعدة دراسات، تساعد الكربوهيدرات المستخرجة من البامية على خفض وزن الجسم، ومستويات السكر في الدم، والكوليسترول الكلي، ويقول الخبراء إنه حتى بالنسبة لمرضى السكري أو الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، فإن شرب ماء البامية بانتظام يمكن أن يؤدي إلى فقدان كبير في الوزن بفضل تسريع عملية الأيض

ينظم مستويات السكر في الدم

يُعدّ شرب ماء البامية في الصباح الباكر مفيدًا لمرضى السكري. تشير الدراسات إلى أن البامية تحتوي على العديد من المركبات، بما في ذلك البوليفينولات والفلافونويدات، والتي تساعد جميعها على خفض مستويات السكر في الدم، بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني، تُحسّن البامية مقاومة الأنسولين، مما يُحسّن إدارة سكر الدم.

كما تساعد بعض الإنزيمات والبروتينات على منع اعتلال الكلية المرتبط بالسكري، وهو أحد مضاعفات مرض السكري المرتبطة بالكلى.

هل هناك أي آثار جانبية لماء البامية؟

وفقًا للخبراء، على الرغم من أنها تُعتبر آمنة للجميع بشكل عام، إلا أن بعض الأشخاص قد يُصابون بردود فعل سلبية بسبب حساسية البامية، فهذه الخضراوات غنية بالفركتانات، وهي كربوهيدرات قد تُسبب مشاكل هضمية لدى الكثيرين إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان ماء البامية بحد ذاته يحتوي على كميات كبيرة من الفركتانز، يجب عليك التوقف عن شربه والتحدث مع طبيبك إذا واجهت أي آثار جانبية.

ما هو الوقت المثالي لشرب ماء البامية؟

يمكنكِ تحضير ماء البامية بسهولة عن طريق نقع البامية أو شرائحها الرقيقة في الماء طوال الليل أو لمدة تصل إلى ٢٤ ساعة. بعد نقع البامية، اعصري أي عصارة متبقية من القرون واخلطيها مع الماء المنقوع.

يُنصح عادةً بشرب ماء البامية صباحًا على معدة فارغة للاستفادة القصوى من فوائده الصحية. وللحصول على أفضل النتائج، يُمكنك أيضًا تناول ماء البامية مع نظام غذائي مُتكامل غني بالعناصر الغذائية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات.

