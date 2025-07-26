شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المشى 7 آلاف خطوة يوميا يخفض خطر الوفاة المرتبطة بالسرطان بنسبة 37٪ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة، عن أن المشى حوالى 7 آلاف خطوة يوميا، مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية الخطيرة والوفاة الناتجة عنها، أهمها خفض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 37%.

وبحسب موقع "الجارديان" تشير الأبحاث إلى أن المشي لمسافات أطول قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف والاكتئاب والوفاة بالسرطان، بالإضافة إلى أنه مفيد لصحة القلب، وقد لا تحتاج إلى المشي لمسافات طويلة كما كان يُعتقد سابقًا لجني هذه الفوائد.

وبفحص بيانات أكثر من 160 ألف شخص بالغ ووجدوا أن المشي 7000 خطوة يوميًا، ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 37%، بينما انخفض خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني بنسبة 14%، والخرف بنسبة 38%، والاكتئاب بنسبة 22%، والسقوط بنسبة 28% على التوالي، كذلك ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25%، وانخفاض خطر الوفاة الإجمالي بنسبة 47%.

ولاحظ الباحثون أن كل ألف خطوة إضافية تُحقق عائدًا، بل إن 4 آلاف خطوة يوميًا تُقلل من خطر الإصابة بالأمراض، مقارنةً بمستويات النشاط البدني المنخفضة جدًا، وعلى الرغم من استمرار انخفاض الخطر عند تجاوز 7000 خطوة، إلا أن معدل انخفاضه يبدأ في التباطؤ.

وصرحت ميلودي دينج، أستاذة الصحة العامة بجامعة سيدني والباحثة الرئيسية للدراسة، بأنه لا ينبغي لمن مشوا بالفعل 10000 خطوة العودة إلى 7000، إلا أن 7000 خطوة تُعدّ هدفًا عمليًا أكثر لمن لا يمارسون الرياضة حاليًا، وعلى من يمارسون نشاطًا بدنيًا ويحققون 10,000 خطوة يوميًا، أن يواصلوا العمل الجيد ولا داعي لتعديل عدد خطواتهم، أما بالنسبة لمن لا يزالون بعيدين عن تحقيق أهداف الـ 10,000 خطوة، فإن الوصول إلى 7,000 خطوة يوميًا يُقدم فوائد صحية تُضاهي النتائج التي فحصناها.

ومن الناحية العملية، يمكن للناس الحصول على فوائد صحية بمجرد زيادات طفيفة في النشاط البدني، مثل المشي 1000 خطوة إضافية يوميًا، ولتحقيق أفضل خفض للمخاطر، ينصح بالسير من 5000 إلى 7000 خطوة يوميًا، وهو ما سيكون أسهل على الكثيرين من الهدف غير الرسمي المتمثل في 10000 خطوة، والذي ظل قائمًا لسنوات عديدة.

ويعد عدد الخطوات اليومية مفيدًا عندما يكون التمرين الرياضي حاملًا للوزن، إلا أن ركوب الدراجات والسباحة والتجديف لا يُمثَّل جيدًا في نموذج عدد الخطوات اليومية، وينبغي على البالغين السعي إلى بلوغ 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعيًا، إلا أن ممارسة النشاط البدني ليس بالأمر السهل دائمًا، كذلك تناول وجبات خفيفة للنشاط البدني، مثل المشي أثناء الرد على المكالمات الهاتفية، أو المشي السريع لمدة 10 دقائق خلال استراحة الغداء، كلها عوامل تُسهم في تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب.