دراسة تكشف دور اليوجا في الوقاية من مرض السكر من النوع الثانى

اليوجا معروفة بفوائدها العجيبة على الجسم والعقل، وقد أثبتت فعاليتها في إدارة بعض الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، حيث كشفت دراسة جديدة أن ممارسة اليوجا يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني بنسبة 40%، وقد توصل بحث جديد أجراه خبراء في جمعية أبحاث داء السكري في الهند (RSSDI) إلى أن اليوجا يمكن أن تقي من مرض السكر من النوع الثاني، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو مرض السكر من النوع الثاني؟

مرض السكر من النوع الثاني هو حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو لا يعمل الأنسولين الذي يُنتجه بشكل صحيح (مقاومة الأنسولين)، حيث أن الأنسولين مسئول عن التحكم في مستويات الجلوكوز، وعند وجود نقصٍ أو خللٍ في هذا الهرمون، يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

اليوجا ومرض السكر من النوع الثاني

وفقًا للتقرير الجديد، قد تُقلل ممارسة اليوجا بانتظام من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 40% لدى الأشخاص المُهيئين للإصابة به، وقد أكد المؤلف الرئيسى للدراسة على إمكانيات اليوجا في مجال الرعاية الصحية الوقائية، حيث أن هناك انخفاض بنسبة تصل إلى 40% في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بين الأفراد الذين يُحتمل إصابتهم به والذين يمارسون اليوجا بانتظام.

مع أن الدراسات السابقة تناولت إدارة داء السكر، إلا أن هذه الدراسة ركزت حصريًا على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض (التاريخ العائلي وعوامل أخرى)، وركزت أيضًا على إمكانية الوقاية من الإصابة به تمامًا.

وتعكس هذه الدراسة كيف يمكن للممارسات مثل اليوجا، عند دراستها بدقة من خلال الأساليب العلمية، أن تقدم حلولاً صحية واقعية، إنها خطوة نحو تعزيز الرعاية الصحية الوقائية.

وفيما يلى.. أعراض مرض السكر الأكثر شيوعًا والتي يجب الانتباه إليها:

كثرة التبول.

العطش الشديد نتيجة لفقدان السوائل من خلال التبول.

الجوع المستمر.

الشعور بالتعب والإرهاق.

تشوش الرؤية وصعوبة التركيز.

بطء التئام الجروح.

تنميل الأطراف.

فقدان الوزن غير المبرر.

جفاف الجلد.

جفاف وحكة الجلد.

الغثيان والقيء.

ظهور بقع داكنة على الجلد.