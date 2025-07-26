شكرا لقرائتكم خبر عن يصيب الأغشية المحيطة بالمخ.. اعرف أعراض الالتهاب السحائي وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

الالتهاب السحائي هو التهاب يصيب الأغشية المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي، ويحدث غالبًا بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، وقد يكون مميتًا في حال عدم التشخيص والعلاج المبكر، وفقا لموقع webmd.

وفيما يلى أهم الأعراض المرتبطة بالإلتهاب السحائى، وطرق الوقاية الوقاية منه.

أعراض الالتهاب السحائي

تختلف الأعراض حسب العمر، لكنها تشمل:

لدى الأطفال والكبار:

ارتفاع شديد في درجة الحرارة

صداع شديد ومستمر

تصلب في الرقبة

غثيان وقيء

تشوش ذهني أو صعوبة في التركيز

حساسية شديدة للضوء

النعاس الشديد أو صعوبة في الاستيقاظ

نوبات تشنج أحيانًا

لدى الرضع:

بكاء مستمر وضعف الرضاعة

صعوبة في الاستيقاظ

انتفاخ في اليافوخ (المنطقة اللينة في رأس الطفل)

حركات غير طبيعية في العينين

طرق الوقاية من الالتهاب السحائي

1. التطعيمات: التطعيم ضد الالتهاب السحائي البكتيري (مثل تطعيم الـ Meningococcal).

2. النظافة الشخصية: غسل اليدين جيدًا بانتظام.

3. تجنب مشاركة الأدوات: مثل زجاجات المياه أو أدوات الطعام.

4. عزل المصابين: حتى لا تنتقل العدوى للآخرين.

5. تقوية المناعة: التغذية السليمة والنوم الكافي.

لماذا تم استبعاد الالتهاب السحائي في حالة أطفال المنيا؟

تم استبعاد إصابة أطفال المنيا بالإلتهاب السحائى للأسباب التالية:

1. نتائج الفحوصات الطبية:

أُجريت تحاليل للسائل النخاعي (CSF) ودم الأطفال ولم يظهر بها علامات إصابة بعدوى سحائية.

لم يظهر التهاب أو عدوى في الأشعة والتحاليل الخاصة.

2. سرعة تدهور الحالة والوفاة:

الوفيات حدثت بسرعة مفاجئة جدًا (في غضون ساعات)، وهي أسرع بكثير من تطور أعراض الالتهاب السحائي المعروف طبيًا.

3. عدم وجود إصابات بين الجيران أو الأقارب

مرض مثل الالتهاب السحائي غالبًا ما يكون معديًا، ويُتوقع ظهوره في آخرين، لكن لم تُسجّل أي حالات مشابهة في القرية أو المحيط العائلي.

4. تشابه الأعراض مع التسمم الكيميائي

الأعراض التي ظهرت (قيء شديد، إسهال، تشنجات، توقف القلب المفاجئ) لا تتماشى تمامًا مع الالتهاب السحائي، بل تتطابق أكثر مع حالات التسمم الكيميائي (خاصة بمبيدات مثل Chlorfenapyr).