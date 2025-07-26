شكرا لقرائتكم خبر عن عدم القدرة على الحديث او الكتابة.. ما الحبسة الكلامية سبب اعتزال بروس ويلز؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير أجنبية عن تدهور الحالة الصحية للنجم العالمي بروس ويليس، بسبب مضاعفات إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، وهو ما يؤثر بشكل رئيسي على أجزاء من الدماغ البشري التي تساهم في السلوك واللغة والحركة، كذلك إصابته بما يعرف بـ"الحبسة الكلامية"، وهى الحالة التي تسببت في إعتزاله العمل الفني نهائيا عام 2022.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة cinema express، فإن ويليس لم يعد يتذكر أي شيء عن حياته المهنية، كما أنه لا يستطيع القراءة أو الكلام أو المشي بسبب تدهور حالته مؤخرًا.

وفيما بلى أهم المعلومات عن مرض الحبسة الكلامية " Aphasia"، وفقا لموقع "Johns Hopkins medicine".

ما الحبسة الكلامية؟

الحبسة الكلامية أو فقدان القدرة على الكلام هو اضطراب لغوي يؤثر على كيفية التواصل، ويحدث بسبب تلف في منطقة الدماغ المسؤولة عن التعبير اللغوي والفهم، مسببا فقدان القدرة على الكلام ، أو صعوبة في الفهم أو التحدث أو القراءة أو الكتابة.

ويصاب العديد من الأشخاص بفقدان القدرة على الكلام بعد الإصابة بسكتة دماغية، للرجال والنساء على حد سواء، ويمكن أن تحدث الحبسة في أي عمر، لكنها أكثر شيوعًا لدى من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

أسباب فقدان القدرة على الكلام

يحدث فقدان القدرة على الكلام نتيجة تلف في الجانب المسيطر على اللغة من الدماغ، وعادةً ما يكون الجانب الأيسر. وقد يحدث بسبب:

سكتة دماغية

إصابة في الرأس

ورم في المخ

عدوى الدماغ

الخرف أو مرض الزهايمر

من غير المعروف حاليًا ما إذا كان فقدان القدرة على الكلام يسبب فقدانًا كاملاً لبنية اللغة، أو ما إذا كان يسبب مشاكل في كيفية الوصول إلى اللغة واستخدامها.

أعراض فقدان القدرة على الكلام

تعتمد أعراض فقدان القدرة على الكلام على نوع فقدان القدرة على الكلام الذي يعاني منه الشخص.

مثلا "حبسة بروكا" أحيانًا اسم حبسة التعبير، حيث قد يحذف المصابون بهذا النوع من الحبسة الكلمتين "و" و"ال" من لغتهم، و يتحدثون بجمل قصيرة، لكنها ذات معنى، وعادةً ما يستطيعون فهم بعض كلام الآخرين، و غالبًا ما يعاني المصابون بحبسة بروكا من ضعف في الجانب الأيمن أو شلل في الذراع والساق.

أما حبسة فيرنيكه فيطلق عليها اسم حبسة الاستقبال ، قد يتحدث المصابون بهذا النوع من الحبسة بجمل طويلة ومربكة، أو يضيفوا كلمات غير ضرورية، أو يبتكرون كلمات جديدة، وعادةً ما يواجهون صعوبة في فهم كلام الآخرين.

ويعاني الأشخاص المصابون بفقدان القدرة على الكلام الشامل، من مشاكل في التحدث أو فهم اللغة.

علاج فقدان القدرة على الكلام

يعتمد العلاج على الأعراض والعمر والصحة العامة، ودرجة الإصابة، بهدف تحسين القدرة على التواصل من خلال الأساليب التي قد تشمل:

علاج النطق واللغة

العلاجات التواصلية غير اللفظية، مثل أجهزة الكمبيوتر أو الصور

العلاج الجماعي للمرضى وعائلاتهم

التعايش مع فقدان القدرة على الكلام

يتعافى بعض المصابين بفقدان القدرة على الكلام تمامًا دون علاج، لكن بالنسبة لمعظمهم، عادةً ما تبقى لديهم بعض أعراض فقدان القدرة على الكلام، وغالبًا ما يساعد علاج النطق على استعادة بعض وظائف الكلام واللغة مع مرور الوقت، لكن العديد من الأشخاص ما زالوا يعانون من مشاكل في التواصل، وقد يكون هذا أحيانًا صعبًا ومحبطًا لكل من المصاب بفقدان القدرة على الكلام وأفراد عائلته، ومن المهم أن يتعلم أفراد العائلة أفضل طرق التواصل مع أحبائهم، وقد تشمل الاقتراحات ما يلي:

إشراك الشخص المصاب بفقدان القدرة على الكلام في المحادثات

تبسيط اللغة باستخدام جمل قصيرة وبسيطة

تكرار الكلمات الرئيسية أو كتابتها لتوضيح المعنى حسب الحاجة

استخدم أسلوب محادثة طبيعي على مستوى البالغين

تشجيع جميع أنواع التواصل، بما في ذلك الكلام، والإيماءات، والإشارة، أو الرسم

لا تصحح كلام الشخص المصاب

امنح المصاب الكثير من الوقت للتعبير عن نفسه



