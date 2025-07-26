شكرا لقرائتكم خبر عن منها برودة اليدين والقدمين.. 3 علامات لنقص الحديد عند النساء والان مع تفاصيل الخبر

نقص الحديد هو مصدر قلق شائع لدى النساء، حيث يعاني حوالي 30٪ من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 عامًا من فقر الدم، و37٪ من النساء الحوامل مصابات به أيضًا، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية (WHO)، وغالبًا ما يمر نقص الحديد دون أن يلاحظه أحد، وخاصة في المراحل الأولية، ووفقًا لأطباء التغذية فهناك 3 علامات لنقص الحديد لدى النساء لا يجب تجاهلها، حسبما افاد تقرير موقع "تايمز اوف انديا".

ويقول خبراء التغذية إنه في حين أن معظم الأطباء يفحصون مستويات الحديد فقط، فقد لا يكون ذلك كافيًا عندما يتعلق الأمر بمعالجة هذه الأعراض، وذلك لأنه من المهم بنفس القدر فحص الفيريتين أو شكل تخزين الحديد، لأن انخفاض الفيريتين على الرغم من المستويات الطبيعية للحديد يمكن أن يساهم في ظهور هذه الأعراض.

ما هو نقص الحديد؟

يحدث نقص الحديد عندما يفتقر الجسم إلى كمية كافية من الحديد، ويلعب الحديد دورًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تحتوي على الهيموجلوبين، الذي يحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ويُضعف نقص الحديد قدرة الجسم على إنتاج كمية كافية من الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى حالة تُسمى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

فيما يلى.. 3 علامات شائعة لنقص الحديد لدى النساء والى في الغالب نتجاهلها:

التعب المزمن

يُعد الشعور المستمر بالإرهاق علامةً أساسيةً على انخفاض مستويات الحديد، إلا أنه غالبًا ما يُغفل في التشخيص، حيث يؤكد الأطباء أنه لا ينبغي إهمال انخفاض الطاقة، ولأن التعب المزمن يُعدّ عرضًا للعديد من المشاكل الصحية، فمن المُحتمل أن يُخلط بينه وبين أمراض أخرى، حتى أن البعض يُرجع الإرهاق إلى التوتر أو قلة النوم، والشيء المهم الذى يجب فهمه هو أن التعب المزمن ليس مؤشرًا جيدًا على الصحة.

الشعور بالدوار أو الدوخة

من الشكاوى الشائعة لدى المصابين بنقص الحديد هو الدوار أو الدوخة، فإذا شعرتِ بالدوار عند الوقوف بسرعة أو أثناء ممارسة نشاط بدني، فقد يكون ذلك بسبب نقص الحديد، وعندما تنخفض مستويات الحديد في الجسم، يتأثر إنتاج الهيموجلوبين، مما يحد من نقل الأكسجين إلى الخلايا، وغالبًا ما يُخلط بين هذه الأعراض والجفاف.

برودة اليدين والقدمين

كثيراً ما تشتكي النساء من برودة اليدين والقدمين، حتى في البيئات الدافئة، وقد يكون هذا مؤشرًا رئيسيًا على نقص الحديد، حيث يؤثر نقص الحديد على الدورة الدموية وقدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته، وغالبًا ما يغفل الناس عن هذا العرض أو يعزونه إلى ضعف الدورة الدموية، دون فحص مستويات الحديد.

ويُلاحظ أطباء التغذية أن انخفاض مستويات الحديد قد يُغفل بسهولة، لأن معظم الأطباء يعتمدون على فحص تعداد الدم ونسبة الحديد، ولكن من المهم قياس مستويات الفيريتين أي مخزون الحديد في الجسم، خاصة مع ظهور أعراض مثل التعب أو الدوار أو الدوخة أو سهولة الإصابة بالكدمات.