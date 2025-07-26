شكرا لقرائتكم خبر عن هل وفاة المصارع هالك هوجان بالسكتة القلبية نتيجة المنشطات؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه في حين يحاول عالم المصارعة جاهدا استيعاب الأخبار المروعة حول وفاة هالك هوجان المفاجئة، يتساءل المشجعون : هل من الممكن أن تكون وفاته مرتبطة بإساءة استخدام المنشطات؟

كان هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، المصارع الأكثر شهرة على مر العصور، حيث تمتع بشهرة كبيرة في الثمانينيات، وقام بأدوار البطولة في سلسلة من الأفلام، بما في ذلك دور البطولة المشترك مع سيلفستر ستالون في روكي 3، اشتهر بشعره الأشقر المصبوغ وشاربه الطويل، ورجل العضلات المدبوغ دائمًا - الذي بلغ طوله في أوج عطائه 6 أقدام و7 بوصات - وكانت صورته هي كل شيء.



هوجان

عندما انضم لأول مرة إلى WWE، المعروفة آنذاك باسم مؤسسة المصارعة العالمية، أصبح رمزًا مبدعًا للفخر والأخلاق الأمريكية، ودخل الساحة مرتديًا اللونين الأصفر والأحمر اللذين كانا علامته التجارية على أنغام موسيقى تصويرية حماسية ووطنية، كان يطلب من المعجبين الشباب المخلصين له، الذين أطلق عليهم اسم "هولكامانياكس"، أن يأخذوا الفيتامينات، وأن يرددوا صلواتهم، وأن يحترموا والديهم، وأن يبذلوا قصارى جهدهم دائمًا، ولكن بحلول أوائل التسعينيات من القرن العشرين، كانت صورته العامة قد اتجهت نحو الانخفاض.

في عام 1991، أُجبر على إنكار أن بنيته الضخمة كانت نتيجة لإساءة استخدام المنشطات على المدى الطويل، فقط ليتراجع تحت القسم في محاكمة عام 1994 ضد صاحب عمله السابق حيث اعترف بتناولها لأكثر من 13 عامًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المنشطات البنائية هي عقاقير قوية، مصنعة، تحاكي تأثيرات هرمون التستوستيرون، إنها تُصرف بوصفة طبية فقط، وتُعطى لتحفيز نمو العضلات بعد الجراحة وعلاج بعض أنواع فقر الدم.

ومع ذلك، بسبب الطريقة التي تزيد بها من هرمون التستوستيرون - الهرمون المسؤول عن نمو العضلات والقدرة على التحمل والقوة - فإنها غالبًا ما تتعرض للإساءة، وخاصة من قبل لاعبي كمال الأجسام والأشخاص الذين يمارسون الرياضات القتالية والتنافسية، وتُصنف هذه المخدرات ضمن الفئة "ج" في بريطانيا والجدول الثالث في الولايات المتحدة، وهي تسبب الإدمان ولها مجموعة من الآثار الجانبية الخطيرة.



كان يتناول المنشطات

تؤثر الستيرويدات على نمو عضلات الجسم، بما في ذلك القلب، وقد ارتبطت بالنوبات القلبية، وقصور القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، واعتلال عضلة القلب، وهو مرض مزمن في عضلة القلب.

في العام الماضي، قال هوجان لمقدم البودكاست ثيو فون، إنه وغيره من الرياضيين المحترفين استخدموا المنشطات من أجل الشفاء بشكل أسرع، حتى بعد أن أصبحت غير قانونية ".

وقالت الصحيفة، إنه رغم أنه من الصعب تحديد السبب الدقيق لنوبته القلبية، فمن المرجح أن سنوات من تعاطي المنشطات تركت آثاراً دائمة على جسده.



هالك هوجان

وقال مصدر مقرب من عائلة هوجان لصحيفة ديلي ميل إن نجم مؤسسة المصارعة العالمية WWE كان يعلم أنه يعاني من "ضعف شديد" في القلب في أسابيعه الأخيرة، توفي المصارع الأمريكي البارز هالك هوجان أمس عن عمر يناهز 71 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية.

الجدل حول الستيرويدات..

في عام 1991، ورد اسم هوجان في دعوى قضائية زعمت أن رئيسه فينس مكمان كان يعطي مجموعة المصارعين لديه منشطات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، على الرغم من نصيحة ماكماهون بعدم تناول المخدرات، ظهر هوجان في برنامج The Arsenio Hall Show حيث أنكر تناول المخدرات. لكنه اعترف بأنه وصف له ذات مرة "هرمونات ذكورية" لمساعدته على التعافي من إصابة.

قال: "تدربتُ لمدة 20 عامًا، ساعتين يوميًا، لأبدو بهذا الشكل، لكن ما لا أفعله هو أنني لا أتعاطى المنشطات، ولا أستخدمها"، لكن في عام 1994، ثبت أن هذا كان كذبة عندما تم منحه الحصانة من الملاحقة القضائية حتى يتمكن من الإدلاء بشهادته في القضية ضد مروج اتحاد المصارعة العالمي ماكماهون.

وأضاف إن ماكماهون لم يطلب منه مطلقًا تناول المنشطات، وكشف بدلاً من ذلك أنه تناولها بموجب وصفة طبية خاصة به لأغراض طبية، أدى هذا الاعتراف إلى تدمير سمعته كنموذج للحياة النظيفة، وقرر أخذ إجازة من الاتحاد العالمي للمصارعة (WWF) ، غادر الاتحاد لاحقا للانضمام إلى مسابقة المصارعة المنافسة، بطولة العالم للمصارعة (WCW)، كان لدى هوجان خلال التسعينيات بنية جسدية مختلفة تمامًا عن ذروته في الثمانينيات، حيث اعتقد العديد من المعجبين أن شكله الأكثر رشاقة كان بسبب توقفه عن استخدام المواد غير القانونية لزيادة حجمه.

قال نجم المصارعة إنه تناول المنشطات بوصفة طبية لاستخدامه الطبي الخاص بعد التكهنات.

وقال المصارع لمجلة Muscle and Health في عام 2023 ، إنه على الرغم من أنه أصبح رصينًا الآن، إلا أنه كان يعاني من إدمان مسكنات الألم الموصوفة طبيًا، وكشف أن هذا الإدمان نشأ بعد أن خضع لـ 25 عملية جراحية لإصلاح عقود من الإصابات التي تعرض لها بسبب المصارعة والتي تركته في عذاب مبرح.

وشملت هذه العمليات عشرة عمليات في العمود الفقري، وعمليات جراحية في الوجه نتيجة الركل، واستبدال الركبة والورك، وعمليات جراحية في البطن والكتف.

وقال، كنتُ بحاجةٍ إلى مسكناتٍ للألم في تلك المرحلة، لكن عندما بدأت الأمور تهدأ، استمروا في إعطائي نفس المسكنات، لكنه أضاف: " نظرت إلى نفسي أخيرًا وقلت: "أنا لست متألمًا، لا أحتاج إلى هذا، جسدي يؤلمني من كل الإصابات، لكنني لا أعاني من ألم مبرح".

وأوضح، إنه ظل يتناول مادة CBD كانابيديول، وهو مادة كيميائية تُستخرَج من نبات الماريجوانا، ومع ذلك، أشارت دراسة أجريت العام الماضي إلى أن منتجات تخفيف الألم التي تحتوي على مادة CBD ليس لها فائدة، وقد تكون ضارة بالصحة.

علاقته بالكحول ..

صرح المصارع سابقًا أنه قرر التوقف عن تناول الكحول تمامًا في مقابلة، مضيفا، لقد تدربت كثيرًا على الشرب لأنني كنت أمارس المصارعة منذ حوالي 40 عامًا، لكن قبل حوالي 7 أشهر قررتُ التوقف عن شرب الكحول، كنتُ في حفل رأس السنة، ورأيتُ أشياءً كثيرةً لم أوافق عليها أو أحبها، مضيفا، أشعر بتحسن كبير بعد أن أصبح ذهني صافيًا. لم أعد أرغب في شرب الكحول، ليس لديّ إدمان على أي شيء، سواءً كان عملاً أو أشخاصاً أو كحولاً أو مخدرات.

وفاته..

وفي صباح يوم الخميس، هرع المسعفون إلى منزل هوجان بعد مكالمة هاتفية على رقم الإسعاف هناك قالت إن الأسطورة هالك هوجان يعاني من مشاكل خطيرة في القلب، وقد تم نقله إلى سيارة إسعاف إلى مستشفى مورتون بلانت، حيث تم إعلان وفاته، وقال المصدر الذي كشف عن حالة قلبه: "كان يعاني من ضيق في التنفس، ويتعب بسرعة، وفقد الكثير من الوزن، وكان يستخدم الأكسجين".



