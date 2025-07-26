شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة..السمنة تساهم فى زيادة اعراض كورونا طويلة المدى والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت دراسةٌ أجراها باحثون بجامعة أوريجون للصحة والعلوم الأمريكية، أن السمنة ترتبط إرتباطا وثيقا بإستمرار أعراض فيروس كورونا، أو ما يطلق عليه الكوفيد طويل الأمد.

وبحسب موقع "News medical life science"، قارنت الدراسة التي نشرت في مجلة PLOS Pathogens، قارنت آثار عدوى فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) بين الحيوانات النحيفة والسمينة، حيث اتضح وجود تأثير كبير للسمنة والأمراض الأيضية على مدى انتشار أعراض كوفيد طويلة الأمد لدى تلك الحيوانات.

وتعد العواقب السلبية طويلة المدى لعدوى فيروس كورونا، والتي تُعرف باسم "الكوفيد طويل الأمد"، عنصرًا رئيسيًا في العبء الإجمالي لمرض كوفيد-19، ومن المعروف أن السمنة السابقة وأمراض التمثيل الغذائي تزيد من شدة المرض الحاد، إلا أن عدوى فيروس كورونا المستجد تساهم أيضًا في ظهور أمراض أيضية جديدة.

وفي الدراسة الجديدة، درس الباحثون آثار الإصابة بمتغير دلتا لفيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) لدى ذكور قرود المكاك الريسوس البالغة، سواءً كانت نحيفة أو بدينة أو مقاومة للأنسولين، وعلى مدى ستة أشهر، أظهرت غالبية الحيوانات تغيرات مستمرة في المعايير بعد أشهر من شفاء العدوى الأولية، وكانت مستويات الفيروس في الجهاز التنفسي، والأجسام المضادة الفيروسية، وعوامل الالتهاب في الدم متشابهة بشكل عام بين الحيوانات النحيفة والسمينة.

تفاوتت الاستجابات الأخرى باختلاف الحالة الأيضية، ففي حين زادت السمنة من مخاطر مثل تلف الرئة المستمر وفقدان الوزن على المدى الطويل، كانت الحيوانات النحيفة أكثر عرضة لظهور علامات اضطراب الأيض.

ومن الجدير بالذكر أن الحيوانات النحيفة شهدت انخفاضًا كبيرًا في نسبة تركيز هرمون أديبونيكتين في الدم إلى تركيز هرمون اللبتين، مما أدى إلى خفض مستوى هذا المؤشر الصحي الأيضي لديها إلى المستوى الذي شوهد لدى أقرانها المصابين بالسمنة، وهذا يشير إلى أن كوفيد طويل الأمد قد ينتج بالفعل عن عدوى خفيفة.

وقال الدكتور تشارلز روبرتس، الباحث الرئيسى للدراسة، أنه تم ملاحظة ارتفاع مستويات العوامل الالتهابية والتغيرات، في المؤشرات الحيوية لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد 6 أشهر من الإصابة، مما يعنى أنه قد تظهر بعض أعراض كوفيد الطويل إلا بعد فترة طويلة من الإصابة الأولية.