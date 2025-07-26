شكرا لقرائتكم خبر عن الخطر الصيفي الذي لا يُرى.. الوقاية والعلاج من السالمونيلا والان مع تفاصيل الخبر

في كل صيف، ترتفع درجات الحرارة وتزداد معها فرص الإصابة ببكتيريا السالمونيلا، وهي عدوى بكتيرية تنتقل غالبًا عن طريق تناول أطعمة ملوثة، خصوصًا الخضراوات غير المغسولة جيدًا أو الأطعمة غير المطهوة بشكل كافٍ، تنتقل هذه العدوى سريعًا بين الناس وتؤثر على الجهاز الهضمي مسببة أعراضًا مزعجة قد تتطلب تدخلًا طبيًا في بعض الحالات.

وفقا لتقرير نشره موقع Eat This Not That، فقد ارتبط تفشي حديث بالسالمونيلا بمنتجات مثل الخيار والطماطم، مما أثار قلقًا بشأن النظافة وسلامة الأغذية خلال موسم الصيف.

أعراض عدوى السالمونيلا: ما الذي يجب أن تنتبه له؟ إسهال متكرر:

يظهر عادة كأول علامة على الإصابة، ويكون أحيانًا مصحوبًا بمخاط أو دم.

ألم وتقلصات في البطن:

يشعر المريض بانقباضات مؤلمة في المعدة، وقد تستمر لساعات.

الغثيان:

ظهر بعد ساعات قليلة من تناول الطعام الملوث، وهو شعور مزعج ومفاجئ.

القيء:

أحد الأعراض الأساسية، وقد يتكرر لعدة مرات.

فقدان الرغبة في تناول الطعام:

يرافق الأعراض شعور عام بالضعف وعدم الرغبة في الأكل.

كيف تحمى نفسك من السالمونيلا في الصيف؟

اغسل الفواكه والخضراوات جيدًا قبل تناولها، واحرص على فرك القشرة بالماء البارد.

تابع الأخبار الغذائية وتجنب شراء أو تناول المنتجات التي صدرت بشأنها تحذيرات صحية.

لا تترك الطعام مكشوفًا أو في أماكن دافئة لفترة طويلة.

احرص على طهو الطعام جيدًا، خاصة الدواجن والبيض.

اختر المطاعم والمحال التي تلتزم بالنظافة وتخزين الطعام بشكل سليم.

ماذا تفعل إذا أُصبت؟

في معظم الحالات، لا تتطلب السالمونيلا علاجًا دوائيًا، ويكفي الراحة وتناول كميات كافية من السوائل لتعويض الفاقد. لكن في حال استمرت الأعراض أو ظهرت علامات الجفاف أو الضعف العام، من الأفضل مراجعة الطبيب للحصول على الرعاية المناسبة.