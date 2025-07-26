شكرا لقرائتكم خبر عن مولود أد الصابونة.. طفل مبتسر يدخل موسوعة جينيس فى عيد ميلاده الأول "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر عيد الميلاد الأول لأي طفل هو دائمًا ما يكون ذكرى خاصة، لكن بالنسبة لـ"مولي وراندا كين"، كانت مناسبة الاحتفال أكثر أهمية من معظم المناسبات الأخرى، السبب في ذلك هو أن ابنهما "ناش" الذي جاء إلى الدنيا قبل اكتمال الحمل، ويصفانه بأنه عازم وأسعد طفل ستقابله على الإطلاق، وأنه نجا من الصعاب الهائلة ليصل إلى هذا الإنجاز، وكانت الهدية الأهم له في عامه الأول هو دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر طفل مبتسر في العالم.

في 5 يوليو 2024، وُلد "ناش" بعد 21 أسبوعًا من الحمل، وقبل 133 يومًا من الموعد المتوقع للولادة من تاريخ الحمل الطبيعي الكامل "280 يومًا"، وبوزن لم يتجاوز 283 جراماً، وهو ما يعادل تقريباً حجم قطعة صابون صغيرة.



الطفل ناش بعد ولادته



ووفقا لموقع "موسوعة حينيس"، فقضى "ناش" 6 أشهر كاملة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى "ستيد فاميلي للأطفال" التابع لجامعة أيوا، ليخضع لرعاية دقيقة ومراقبة طبية على مدار الساعة، وبعد صراع طويل للبقاء تم السماح له بمغادرة المستشفى في يناير الماضي، ليعود إلى منزله في مدينة أنكيني بولاية أيوا، برفقة والديه مولي وراندال كين.



الطفل ناش بعد ولادته وتواجده في الحضّانة



أما "مولي" والدة "ناش"، التي لا تزال تعاني من عامٍ عصيبٍ، قائلة: "أشعرُ بغرابةٍ شديدة، بصراحة قبل عام لم نكن متأكدين مما سيبدو عليه المستقبل، والآن احتفلنا بعيد ميلاده الأول"، مضيفة: "إنه لأمرٌ مؤثرٌ من نواحٍ عديدة من الفخر والامتنان، حتى بعض الحزن على مدى اختلاف رحلته، لكن الأهم من ذلك كله، أنه شعورٌ بالنصر".



مولي والدة الطفل ناش

وتصف "مولي" الأيام القليلة الأولى لابنها، بأنها مزيج من الخوف والشك والأمل، وأنها كانت محاطة بالأجهزة والشاشات وسيل من المصطلحات الطبية، لكن أيضًا بفريق رائع يُناضل من أجله في كل لحظة، مضيفة إن الأمر كان مُرهقًا عاطفيًا، ولكن بطريقة ما وحتى في خضم كل هذه الفوضى كانت هناك شرارة صغيرة من القوة بداخله منحتنا الأمل".



الطفل ناش خلال الاحتفال بعيد ميلاده

وتتذكر والدة الطفل، قائلةً: "كان صغيرًا جدًا وبالكاد شعرتُ به على صدري، كان مُحاطًا بالأسلاك وأجهزة المراقبة وكنتُ متوترة للغاية، لكن لحظة وضعه على صدري اختفت كل أعصابي، انتظرتُ طويلًا ذلك التلامس الجلدي المباشر حتى شعرتُ بالراحة والحب معًا.





وتضيف مولي: "بعد مرور شهر تقريبًا بدأنا جميعًا نشعر براحة أكبر مع أننا كنا نعلم أن ناش لا يزال أمامه رحلة طويلة، إلا أن تلك كانت اللحظة التي بدأنا نشعر فيها بثقة أكبر في أن لديه فرصة حقيقية للعودة إلى المنزل"، مؤكدة: "نحن فخورون جدًا بالتقدم الذي أحرزه ناش، لقد كان تقدمه مذهلاً خاصةً بالنظر إلى بدايته المبكرة والهشة، إنه يزداد قوةً وتفاعلًا ويحقق تقدمًا كبيرًا في العلاج".



ناش كين

أما الدكتورة "آمي ستانفورد" أخصائية حديثي الولادة في مركز الرعاية الصحية بجامعة أيوا، فقالت: "لقد كان تحولًا بسيطًا ولكنه مؤثرا.. من البقاء على قيد الحياة يوميًا إلى أمل طويل الأمد"، مضيفة: "لقد علّمني ناش وعائلة كين قوة عدم الاستسلام لليأس، لقد كان صمودهم وعزيمتهم مصدر إلهام حقيقي.

وتابعت: "إن رؤية ابتسامة ناش وسماع ضحكاته تذكرني كل يوم بمدى أهمية الاستمرار في الدفاع عن مرضانا وأسرهم، حتى في أصعب الظروف."



والدا ناش في احتفاله بعيد ميلاده

ودخل "ناش كين" رسمياً موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر طفل مبتسر في العالم ينجو ويعيش، متفوقاً بفارق يوم واحد فقط على الرقم القياسي السابق، الذي كان مسجلا باسم الطفل "كيرتس زي كيث مينز" الذي وُلد في ولاية ألاباما عام 2020، في مستشفى جامعة ألاباما في برمنجهام، وذلك في عمر حملي 21 أسبوعًا ويومًا واحدًا، أو 148 يومًا، مما يجعله خديجًا بـ 132 يومًا.