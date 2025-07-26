شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية توقف الإسهال فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

الإسهال مشكلة صحية شائعة قد تسبب الانزعاج والجفاف واختلال توازن الأملاح فى الجسم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُعد الإسهال أحد الأسباب الرئيسية للمرض والوفيات في البلدان النامية، وفي معظم الحالات، يمكن علاج الإسهال في المنزل باتباع بعض الطرق البسيطة واتباع نظام غذائي متوازن، وشرب كميات كافية من السوائل، وتناول الأطعمة الصحية، واستخدام بعض العلاجات المنزلية، كلها عوامل تساعد على الشعور بالتحسن وتخفيف الأعراض، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. طرق طبيعية سهلة التطبيق تساعد جسمك على التعافي بشكل أسرع من الإسهال دون الحاجة إلى أدوية قوية، وكلها من مكونات طبيعية من مطبخك: الموز والزبادي

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي قد يُستنزف بسبب الإسهال، أما الزبادي، فيحتوي على البروبيوتيك الذي يُساعد على استعادة توازن بكتيريا الأمعاء.

طريقة التحضير: اهرس موزة ناضجة واخلطيها مع كوب من الزبادي العادي، تناول هذا الخليط مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

بذور الكمون واللبن الرائب

تتميز بذور الكمون بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الإسهال، أما اللبن الرائب، فهو غني بالبروبيوتيك والشوارد التي تساعد على تجديد مخزون الجسم من هذه العناصر.

طريقة التحضير: امزج ملعقة صغيرة من بذور الكمون مع كوب من اللبن الرائب، تناول هذا الخليط مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

عصير الرمان

يُساعد عصير الرمان على تخفيف الإسهال بفضل خصائصه القابضة، التي تُشدّ أنسجة الأمعاء وتُقلّل من تواتر التبرز، كما يُعزّز عصير الرمان المناعة ويُحارب العدوى، بفضل محتواه الغنى بمضادات الأكسدة وفيتامين C.



مشروب الزنجبيل والكركم

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي، بينما يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

طريقة التحضير: امزج ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الماء المغلي، ثم صفِ المزيج واشربه مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غنيٌّ بالإلكتروليتات، بما في ذلك البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، والتي تُساعد على تجديد مخزون الجسم من السوائل والحدّ من الجفاف، وهو مفيدٌ بشكلٍ خاصّ خلال نوبات الإسهال، إذ يُساعد على استعادة السوائل المفقودة والحفاظ على توازن الإلكتروليتات، اشرب 1-2 كوب من ماء جوز الهند يوميًا.

خل التفاح

يتميز خل التفاح بخصائص مضادة للميكروبات، مما يساعد على مكافحة العدوى وتقليل الإسهال، ومع ذلك، يُنصح بتخفيفه قبل تناوله، لأن حموضته العالية قد تُهيّج بطانة المعدة والحلق.

طريقة التحضير: امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء، واشرب هذا الخليط مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

قشر السيليوم

قشور السيليوم عبارة عن مكمل غذائي غني بالألياف يساعد على امتصاص الماء الزائد والشوارد في البراز، مما يقلل من الإسهال، كما أنه يعزز حركة الأمعاء الصحية ويدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام عند تناوله مع كمية كبيرة من الماء.

طريقة التحضير: امزج ملعقة كبيرة من قشور السيليوم مع كوب من الماء، واشرب هذا الخليط مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

فيما يلى.. نصائح إضافية لتخفيف الإسهال:

حافظ على رطوبة جسمك من خلال شرب كميات كبيرة من السوائل، مثل الماء، والمرق الصافي، والمشروبات الغنية بالكهارل مثل ماء جوز الهند.

تجنب الأطعمة الحارة، أو الدهنية، أو الثقيلة التي يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي.

تناول الأطعمة البسيطة مثل الأرز والموز والتفاح.

مارس النظافة الجيدة واغسل يديك بشكل متكرر.