شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. علامات صامتة تشير إلى اختلال توازن الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر

قد تظهر أعراض خفية أو خافتة لاختلال التوازن الهرموني، غالبًا ما تمر دون أن تُلاحظ، أو يُظن خطأً أنها مشاكل صحية أخرى، الهرمونات هي رسل كيميائية تُنظم جميع وظائف الجسم تقريبًا، بدءًا من عملية الأيض والنوم والمزاج وصولًا إلى صحة البشرة والتكاثر.

عندما يكون هناك اختلال طفيف في توازن الهرمونات، فقد يُسبب سلسلة من الآثار التي قد تبدو غير ذات صلة، ولأن هذه الأعراض قد تتطور تدريجيًا وتختلف باختلاف الهرمونات المعنية، فقد لا يُدرك الناس فورًا أن الهرمونات هي السبب الرئيسي لأعراضهم.

يُعد الكشف المبكر أمرًا بالغ الأهمية، ووفقا لموقع " NDTV"، لأن الاختلالات الهرمونية المطولة قد تؤثر على الصحة والرفاهية على المدى الطويل.

10 علامات صامتة لاختلال التوازن الهرموني يجب الانتباه إليها 1. زيادة أو فقدان الوزن غير المبرر

إذا كنت تكتسب أو تفقد وزنًا دون تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي أو مستوى نشاطك، فقد تكون المشكلة هرمونية، اختلال توازن هرمونات الغدة الدرقية أو الأنسولين أو الكورتيزول يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على عملية الأيض والشهية وتخزين الدهون، مما يُصعّب الحفاظ على وزن صحي.

2. التعب على الرغم من الراحة

قد يشير التعب المستمر، حتى بعد نوم ليلة كاملة، إلى خلل هرموني، قد يؤدي قصور الغدة الدرقية، أو إرهاق الغدة الكظرية، أو مقاومة الأنسولين إلى إرهاق مستمر، وذلك بالتأثير على كيفية إنتاج الجسم للطاقة واستخدامه لها.

3. تقلبات المزاج أو القلق

يمكن أن تؤدي تقلبات مستويات الإستروجين والبروجسترون والكورتيزول والسيروتونين إلى تقلب المزاج، والانفعال، والقلق، أو حتى الاكتئاب، غالبًا ما لا تُشخَّص هذه التغيرات، خاصةً لدى النساء خلال متلازمة ما قبل الحيض، أو فترة ما قبل انقطاع الطمث، أو فترات ما بعد الولادة.

4. اضطرابات النوم أو الأرق

قد ترتبط صعوبة النوم أو الاستمرار فيه بتغيرات في مستويات الميلاتونين أو الكورتيزول أو البروجسترون، ارتفاع الكورتيزول ليلاً أو انخفاض الميلاتونين قد يُسبب اضطراباً في إيقاعك اليومي، مما يُصعّب عليك الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

5. ترقق الشعر أو تساقطه

يمكن أن يكون سبب تساقط الشعر بشكل بطيء وتدريجي، خاصة على طول فروة الرأس أو الحاجبين، هو ضعف وظيفة الغدة الدرقية، أو ارتفاع الأندروجينات (مثل التستوستيرون)، أو التحولات الهرمونية المرتبطة بانقطاع الطمث أو متلازمة تكيس المبايض (PCOS).

6. حب الشباب أو تغيرات الجلد

يمكن أن يكون حب الشباب لدى البالغين، وخاصةً حول خط الفك أو الذقن، مؤشرًا على ارتفاع مستويات الأندروجينات أو التقلبات الهرمونية. قد يؤثر اختلال توازن هرمون الإستروجين والبروجيستيرون، أو متلازمة تكيس المبايض، أو حتى تغيرات الكورتيزول المرتبطة بالتوتر، على إنتاج زيوت البشرة، مما يؤدي إلى ظهور البثور أو الجفاف.

7. مشاكل في الجهاز الهضمي

قد يكون الانتفاخ والإمساك والإسهال، الذي يبدو غير مرتبط بالطعام، ناتجًا عن اختلالات هرمونية. يؤثر هرمونا الإستروجين والبروجيستيرون على حركة الأمعاء وميكروباتها، بينما قد يُسبب الكورتيزول التهابًا في الجهاز الهضمي.

8. انخفاض الرغبة الجنسية

قد يشير الانخفاض المفاجئ في الرغبة الجنسية، خاصةً إذا كان مصحوبًا بالتعب أو تقلبات المزاج، إلى انخفاض مستويات هرمون الإستروجين أو التستوستيرون أو هرمونات الغدة الدرقية. غالبًا ما يتم تجاهل هذا العرض، ولكنه قد يكون مؤشرًا رئيسيًا على خلل هرموني.

9. دورات شهرية غير منتظمة

غالبًا ما يشير غياب الدورة الشهرية، أو عدم انتظامها، أو غزارة أو قلة نزولها إلى اختلال توازن هرموني الإستروجين والبروجسترون. كما أن حالات مثل متلازمة تكيس المبايض، وخلل الغدة الدرقية، وفترة ما قبل انقطاع الطمث، قد تُسبب اضطرابًا في أنماط الدورة الشهرية الطبيعية.

10. ضباب الدماغ أو صعوبة التركيز

قد لا يكون ضعف الذاكرة أو التركيز أو صفاء الذهن مجرد إجهاد، بل قد يشير إلى مشكلة في هرمونات الغدة الدرقية، أو الكورتيزول، أو حتى الأنسولين، تُنظّم الهرمونات وظائف الدماغ، ويمكن أن يُضعف اختلالها حدة الذهن مع مرور الوقت.