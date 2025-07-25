شكرا لقرائتكم خبر عن طرق علاج التهاب ملتحمة العين في المنزل والان مع تفاصيل الخبر

تُعد التهابات الملتحمة – أو كما تُعرف بـ "العين الوردية" – من أكثر الحالات شيوعًا التي تصيب العينين، وتُسبب احمرارًا، تهيجًا، ودموعًا مستمرة، وعلى الرغم من أنها غالبًا ما تكون غير خطيرة، إلا أن اتباع طرق العناية المنزلية الصحيحة يمكن أن يُساعد في تخفيف الأعراض وتسريع الشفاء دون الحاجة إلى تدخل طبي فوري في الحالات البسيطة.

التهاب الملتحمة، حسب موقع " healthsite، هو نوع من الالتهاب يصيب الطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تغطي العين. وينتج عن أنواع مختلفة من البكتيريا العصوية، مثل المكورات العنقودية، والعقدية الرئوية، والمستدمية النزلية.

تتعدد أسبابه بين:

عدوى فيروسية أو بكتيرية.

حساسية.

تهيج ناتج عن مواد كيميائية أو أجسام غريبة.

يُصاب المريض غالبًا بأعراض مثل:

احمرار العين.

حكة أو شعور بالرمل داخل العين.

إفرازات (مائية أو صديدية).

تورم الجفون.

إفراز دموع مفرطة.

العناية الذاتية في المنزل لالتهاب الملتحمة 1. كمادات باردة أو دافئة

للالتهاب الفيروسي أو التحسسي: استخدم كمادات باردة لتهدئة الحكة والتورم.

للالتهاب البكتيري: تُفضل الكمادات الدافئة لتخفيف الإفرازات، استخدم قطعة قماش نظيفة، اغمرها بالماء (بارد أو دافئ حسب الحالة)، واعصرها، ثم ضعها على العين المغلقة لمدة 5–10 دقائق.

2. تنظيف العين بلطف

استخدم شاشًا معقمًا أو منديلًا ناعمًا لمسح الإفرازات من الزاوية الداخلية للعين إلى الخارج، كرر عدة مرات في اليوم، مع تبديل المنديل في كل مرة، لا تُعد استخدام القماش أو الشاش نفسه لتجنب العدوى المتكررة.

3. تجنّب العدسات اللاصقة

إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة، أزلها فورًا ولا تعيد استخدامها حتى زوال الأعراض تمامًا، وتخلَّص من العدسات القديمة أو علبة التخزين إذا كانت العدوى بكتيرية.

4. اغسل يديك دائمًا

غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد لمس العينين أمر ضروري لتجنب نقل العدوى.

5. لا تفرك عينيك

فرك العين يُفاقم التهيج ويزيد من فرص انتشار العدوى للعين الأخرى.

6. تجنب مشاركة الأغراض الشخصية

لا تشارك الوسائد، المناشف، أو أدوات التجميل خلال فترة العدوى.

متى تحتاج إلى طبيب

على الرغم من أن معظم الحالات تتحسن في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، يجب مراجعة الطبيب إذا:

استمرت الأعراض أكثر من أسبوعين

حدثت تغيرات في الرؤية

كان هناك ألم شديد أو تورم مفرط

ظهرت إفرازات كثيفة صفراء أو خضراء

وفقًا لموقع Mayo Clinic فأن العدوى الفيروسية عادةً ما تزول من تلقاء نفسها، بينما قد تتطلب العدوى البكتيرية مضادات حيوية موضعية بوصفة طبية.

التهاب الملتحمة