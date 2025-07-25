شكرا لقرائتكم خبر عن عدوى متكررة وقرح الفم.. علامات على نقص الفيتامينات والمعادن فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما يمر نقص الفيتامينات دون أن يُلاحظ حتى يبدأ في التأثير على حياتك اليومية، وحتى مع اتباع نظام غذائي متوازن، فإن عوامل مثل التوتر، وضعف الامتصاص، وبعض الحالات الطبية، أو نقص التعرض لأشعة الشمس قد تؤدي إلى نقص في مستويات الفيتامينات، ويمكن أن يظهر هذا النقص بطرق خفية ولكنها خطيرة، مما يؤثر على مستويات الطاقة، والصحة النفسية، والمناعة، وغيرها، ويتيح لك التعرف على العلامات المبكرة إجراء تعديلات غذائية أو طلب المشورة الطبية قبل ظهور المضاعفات طويلة الأمد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 10 أعراض شائعة قد تشير إلى نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية في جسمك:

التعب المستمر على الرغم من الراحة الكافية

الشعور المستمر بالتعب حتى بعد نوم ليلة كاملة قد يشير إلى نقص فيتامين ب12 أو فيتامين د أو الحديد، وتلعب هذه العناصر الغذائية دورًا أساسيًا في إنتاج الطاقة ونقل الأكسجين، وإذا استمر التعب رغم نومك الجيد وشرب كمية كافية من الماء، فقد يكون الوقت قد حان لفحص مستويات الحديد لديك.

احرص على تناول أطعمة غنية بالحديد مثل الخضراوات الورقية والبقوليات، وتأكد من حصولك على كمية كافية من ضوء الشمس أو تناول المكملات الغذائية عند الحاجة، وللحصول على فيتامين ب12، أضف البيض ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم الخالية من الدهون إلى نظامك الغذائي، أما لتعزيز فيتامين د، اقضِ بعض الوقت في ضوء الشمس وتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون ومنتجات الألبان المدعمة، أو فكر في تناول مكملات غذائية إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من المصادر الطبيعية.

تساقط الشعر وهشاشة الأظافر

غالبًا ما يكون تساقط الشعر المفرط أو تكسر الأظافر بسهولة علامة على نقص البيوتين (فيتامين ب7) أو الزنك أو الحديد، وهذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على قوة وبنية الشعر والأظافر، وقد يؤدي نقصها إلى ترقق الشعر وجفاف فروة الرأس وظهور خطوط على الأظافر، ويمكن إضافة أطعمة مثل المكسرات والبيض والبذور والسبانخ لنظامك الغذائي، أو استشارة الطبيب بشأن تناول المكملات الغذائية.

تشقق الشفاه أو تقرحات الفم

قد تكون التشققات المؤلمة في زوايا الفم أو قرح الفم المتكررة علامات على نقص فيتامينات ب المركبة (خاصةً ب2 وب3) والحديد، وتدعم هذه العناصر الغذائية صحة الجلد وإصلاح الأنسجة، وقد يؤدي نقصها إلى التهابات وانزعاج، ويساعد تناول البيض ومنتجات الألبان والخضراوات الورقية واللحوم الخالية من الدهون على استعادة توازن البشرة وعلاج تهيجها.

ضعف الرؤية الليلية وجفاف العين

قد تشير صعوبة الرؤية في الإضاءة الخافتة أو الشعور بجفاف وتهيج في العينين إلى نقص فيتامين A، وهذا الفيتامين ضروري للحفاظ على صحة شبكية العين ووظائف العين بشكل عام، ولحماية بصرك، تناول المزيد من الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ وغيرها من الخضراوات البرتقالية أو الخضراء في وجباتك.

آلام العظام أو الكسور المتكررة

قد يشير ألم العظام أو زيادة خطر الإصابة بالكسور إلى انخفاض مستويات فيتامين د والكالسيوم، وهذه العناصر الغذائية ضرورية لقوة العظام وكثافتها، كما يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم بفعالية، حاول التعرض لأشعة الشمس لمدة 15-20 دقيقة يوميًا، وتناول منتجات الألبان أو بدائلها المدعمة، وفكّر في تناول مكملات غذائية بعد استشارة الطبيب.

بطء التئام الجروح

إذا استغرقت الجروح والكدمات وقتًا أطول من المعتاد للشفاء، فقد يكون جسمك يعاني من نقص فيتامين C والزنك، وتدعم هذه العناصر الغذائية إصلاح الأنسجة ووظيفة المناعة، وبدونها تتباطأ عملية الشفاء، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، لذلك أضف المزيد من الحمضيات والفلفل الحلو والتوت والبذور إلى نظامك الغذائي لتسريع عملية الشفاء.

الرغبة الشديدة في تناول أشياء غير غذائية

قد يكون اشتهاء مواد مثل الثلج أو التراب أو الطباشير - علامة على نقص الحديد أو الزنك، فهذه المعادن أساسية لنقل الأكسجين ووظائف الإنزيمات، وانخفاض مستوياتها قد يُسبب اضطرابات في الشهية، وتناول المزيد من اللحوم الحمراء والعدس والمحار والحبوب الكاملة يُساعد على تصحيح هذا الخلل بأمان.

تقلبات المزاج والقلق أو الاكتئاب

قد تنجم تقلبات المزاج المتكررة، أو زيادة القلق، أو الشعور بالاكتئاب عن نقص المغنيسيوم، أو فيتامين د، أو فيتامينات ب، وهذه العناصر الغذائية ضرورية لصحة الدماغ وتحقيق التوازن للنواقل العصبية، ويمكن لأطعمة مثل الأسماك الدهنية، والمكسرات، والبذور، والحبوب الكاملة أن تدعم الصحة النفسية، كما أن التعرض المنتظم لأشعة الشمس يُحدث فرقًا كبيرًا في تنظيم المزاج.

الشعور بوخز أو خدر في اليدين والقدمين

قد يشير الشعور بوخز أو تنميل أو حرقة في الأطراف إلى نقص فيتامين ب12 أو ب6، وهذان الفيتامينان ضروريان لصحة الأعصاب، وقد يؤدي نقصهما إلى تلفها إذا تُركا دون علاج، ويمكن إدراج البروتينات الحيوانية والحبوب المدعمة والخضراوات الورقية في نظامك الغذائي لاستعادة وظائف الأعصاب.

العدوى المتكررة

غالبًا ما يظهر ضعف جهاز المناعة على شكل نزلات برد أو إنفلونزا أو عدوى متكررة، وقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستويات فيتامين C أو د أو الزنك، وهي جميعها تساعد جسمك على مكافحة مسببات الأمراض، فإذا كنت تمرض أكثر من المعتاد، فتناول المزيد من الأطعمة التي تُعزز المناعة مثل البرتقال والكيوي والثوم والفطر والأطعمة المخمرة، كما أن النشاط البدني المنتظم وشرب الماء بكثرة يدعمان جهاز المناعة.