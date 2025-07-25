شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر انخفاض مستويات السكر فى الدم.. أعراض لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

يحدث نقص سكر الدم عندما ينخفض مستوى السكر أو الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعى، وهو شائع لدى مرضى السكري، وخاصةً النوع الأول، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز مخاطر نقص سكر الدم على صحتك، وفقا لموقع تايمز ناو.

بالنسبة لمعظم مرضى السكري، يحدث نقص سكر الدم عندما يكون مستوى السكر في الدم أقل من 70 مليجرامًا لكل ديسيلتر أو ملغم/ديسيلتر، أو 3.9 مليمول لكل لتر.

وبحسب الأطباء فإن انخفاض السكر في الدم يتطلب العلاج الفوري بتناول أو شرب السكر، حيث أن الحالة الشديدة قد تهدد الحياة وتتطلب العلاج بالجلوكاجون الطارئ.

تشير الدراسات إلى أن 4 من كل 5 أشخاص مصابين بداء السكري من النوع الأول، ونحو نصف مرضى السكري من النوع الثاني الذين يتناولون الأنسولين، يُبلغون عن نوبات انخفاض سكر الدم مرة واحدة على الأقل خلال أربعة أسابيع.

كما أن مرضى السكري من النوع الثاني الذين يتناولون أدوية السكري الفموية معرضون أيضًا لخطر انخفاض سكر الدم.

يقول الأطباء إن انخفاض سكر الدم قد يحدث دون الإصابة بالسكري، ولكنه نادر.

علامات وأعراض نقص سكر الدم

يقول الأطباء إن انخفاض سكر الدم يبدأ بسرعة، وتختلف أعراضه من شخص لآخر، ورغم أن هذه العلامات قد تكون مزعجة للغاية، إلا أنها تُنذر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انخفاض مستوى السكر في الدم أكثر من بين هذه الأعراض:

ارتعاش أو ارتجاف.

الضعف والتعب.

التعرق والقشعريرة.

الجوع.

سرعة معدل ضربات القلب.

الدوخة.

الارتباك أو صعوبة التركيز.

القلق أو الانفعال.

فقدان اللون من بشرتك.

وخز أو خدر في شفتيك أو لسانك أو خديك.

الضبابية أو الرؤية المزدوجة.

الكلام غير الواضح.

صعوبة في التنسيق.

الارتباك.

النوبات.

فقدان الوعي.

ويقول الأطباء إن نقص السكر في الدم الشديد يهدد الحياة، ويحتاج إلى علاج طبي فوري، وإذا لم يعالج جيدا في الوقت المناسب، فقد يؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة.

ما الذي يسبب انخفاض سكر الدم؟

وفقًا للخبراء، يحدث نقص سكر الدم عندما ينخفض مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، هناك العديد من العوامل التي تُسهم في ذلك، بما في ذلك عدم توازن الطعام، وممارسة الرياضة، وأدوية السكري.

من الحالات الشائعة التي قد تؤدي إلى نقص سكر الدم:

تناول كمية زائدة من الأنسولين، أو الأنسولين الخاطئ، أو حقنه في العضلات بدلاً من الأنسجة الدهنية.

عدم تناول الأنسولين فى الوقت الصحيح والكربوهيدرات بشكل صحيح.

تناول جرعة زائدة أو عالية جدًا من أدوية السكري الفموية.

أن تكون أكثر نشاطا.