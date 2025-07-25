شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع درجات الحرارة.. اعرف تأثير الجفاف على معدتك ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

يلعب الماء دورًا حيويًا في جميع العمليات الفسيولوجية تقريبًا، وصحة الأمعاء ليست استثناءً، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، من الهضم وامتصاص العناصر الغذائية إلى التخلص من الفضلات، يعتمد جهازك الهضمي بشكل كبير على الترطيب الكافي، وعند قلة شرب الماء، قد تظهر مجموعة من مشاكل الأمعاء، مما قد يؤثر سلبًا على صحتك العامة.نتعرف وفقا لموقع " news 18"، كيف يمكن للجفاف أن يؤثر على صحة أمعائك.

1. الإمساك: العلامة التحذيرية الأكثر إلحاحًا

الإمساك من أكثر آثار الجفاف شيوعًا ووضوحًا، عندما يُصاب الجسم بالجفاف، فإنه يسحب الماء من القولون للحفاظ على وظائفه الأساسية الأخرى، وينتج عن ذلك براز جاف وصلب يتحرك ببطء عبر الأمعاء، مما يُسبب غالبًا انزعاجًا في البطن، وقد يؤدي الإمساك المزمن إلى الانتفاخ والغازات، وفي الحالات الأكثر شدة، مضاعفات مثل البواسير أو الشقوق الشرجية بسبب الإجهاد المفرط."

2. ضعف امتصاص العناصر الغذائية

بالإضافة إلى الإمساك، يمكن أن يؤثر الجفاف سلبًا على امتصاص الأمعاء للعناصر الغذائية، فالماء ضروري للحفاظ على سلامة الغشاء المخاطي للأمعاء، وهو ضروري لامتصاص الفيتامينات والمعادن والكهارل.

عندما تتضرر هذه البطانة بسبب نقص الترطيب، تتراجع قدرة الجسم على الحفاظ على توازن العناصر الغذائية. ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى نقص العناصر الغذائية، والتعب، وضعف الاستجابة المناعية."

3. اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء

الجسم الغني بالسوائل يدعم صحة ميكروبات الأمعاء، وهي بيئة متنوعة من البكتيريا التي تؤثر على الهضم والمناعة والمزاج وغيرها، قد يُخلّ الجفاف بهذا التوازن، مما يسمح للبكتيريا الضارة بالنمو ويزيد من خطر الالتهاب.

ويشير التقرير إلى أن "هذا الخلل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) أو مرض التهاب الأمعاء (IBD)، وحتى في الحالات الأكثر اعتدالًا، يؤدي إلى حركات أمعاء غير منتظمة وانزعاج هضمي عام".

4. بطء الهضم وإنتاج الإنزيمات

الماء ضروري لإنتاج اللعاب والإنزيمات الهاضمة التي تبدأ عملية هضم الطعام. كما أنه يساعد على تحريك الطعام بكفاءة عبر الجهاز الهضمي، ومع عدم تناول كمية كافية من السوائل، تتباطأ هذه العملية، والنتيجة؟ زيادة احتمالية الإصابة بعسر الهضم والغثيان وحرقة المعدة.

الترطيب المنتظم أساسيٌّ للحفاظ على سلاسة عمل جهازك الهضمي، شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم لا يساعد فقط على الوقاية من الإمساك، بل يدعم أيضًا امتصاص العناصر الغذائية، وتوازن ميكروبيوم الأمعاء، وراحة الجهاز الهضمي بشكل عام.