تغييرات بسيطة فى حياتك للسيطرة على قصور القلب

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من قصور القلب، وهو اضطرابٌ يُعيق القلب عن ضخ الدم بكفاءة، ورغم أن التشخيص قد يكون مُخيفًا، إلا أنه يُمكن تحسين جودة حياتهم بشكل ملحوظ من خلال تطبيق تغييرات صغيرة وتدريجية في نمط حياتهم وعاداتهم الصحية، حيث يُمكنك إدارة قصور القلب والتحكم في صحتك باتباع هذه الإرشادات المهمة، يقدمها موقع "تايمز أوف انديا".

من المهم أن تفهم حالتك جيدًا

قصور القلب، يحدث عندما تضعف قدرة القلب على ضخ الدم وقد يكون بسبب ارتفاع ضغط الدم، أو إصابة عضلات القلب، أو مشكلات في صمامات القلب، لذلك فإن معرفة السبب الكامن ومصدره أمر أساسي لتقديم توصيات العلاج، وبعد استشارة الطبيب يجب عليك الاستمرار في المتابعة وإدارة حالتك بشكل صحيح من خلال إتباع تغييرات صحية وتناول الأدوية.

فيما يلى.. تغييرات بسيطة فى حياتك للتحكم فى قصور القلب: اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب

لإدارة قصور القلب، يُعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن أمرًا ضروريًا، كما يُمكن أن يُساعد في تخفيف الأعراض وتحسين الصحة العامة، ويُعدّ تناول وجبات غنية بالألياف والبروتينات قليلة الدهون، مثل الأسماك والدواجن والعدس، أمرًا بالغ الأهمية، كما يمكنك تعزيز صحة قلبك من خلال تناول الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون، وويُعزز تجنّب الإفراط في تناول الدهون المشبعة والحد من الوجبات المُصنّعة، التي غالبًا ما تكون غنية بالصوديوم، صحة القلب.

تتبع وزنك مع التحكم في استهلاكك للسوائل

من المهم مراقبة وزنك، خاصةً إذا كنت تعاني من قصور القلب، فقد تؤدي زيادة الوزن بشكل مفاجئ إلى تفاقم قصور القلب، خاصةً إذا حدث بسرعة، لذلك احرص على وزن نفسك يوميًا في نفس الوقت، ويفضل صباحًا، ولاحظ أي تغيرات.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وباعتدال أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قوتك وتعزيز قدرتك على التحمل، فهي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض وتُحسن كفاءة ضخ القلب للدم، ومع ذلك، من الضروري البدء ببطء واستشارة طبيبك قبل البدء بأي برنامج لياقة بدنية جديد، وحاول ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع ولمدة 30 دقيقة على الأقل، ولكن انتبه لجسدك إذا شعرت بالإرهاق الشديد.

الحفاظ على صحتك العقلية وإدارة التوتر

قد تتأثر صحتك النفسية والعاطفية سلبًا بأمراض القلب المزمنة، مثل قصور القلب، كما أن التوتر والقلق والاكتئاب قد يُفاقم المشكلات الجسدية ويُقلل من جودة الحياة، ومن المهم أن تُسيطر على توترك وصحتك النفسية بالتواصل المستمر مع مجموعات الدعم الاجتماعي والحصول على العلاج أو الاستشارات النفسية عند الحاجة.

تذكر أن تتناول أدويتك وفقًا لارشادات الطبيب

يُعدّ تناول الأدوية أحد الركائز الأساسية لإدارة قصور القلب، ومع ذلك، يُعدّ الالتزام بالعلاج أمرًا بالغ الأهمية، فإذا أهملت جرعات أو غيرتها دون استشارة طبيبك أولًا، فقد تتفاقم أعراضك، أو قد تحتاج حتى إلى الذهاب إلى المستشفى، لذلك تعود على تناول أدويتك الموصوفة في نفس الوقت يوميًا، ولمتابعة تقدمك وتعديل خطة العلاج حسب الحاجة، من الضروري مراجعة طبيبك بانتظام.

اعرف متى يجب عليك الحصول على المساعدة الطبية

من الضروري التعرف على العلامات التحذيرية التي تشير إلى تفاقم مرضك، مثل ضيق أو صعوبة التنفس، وزيادة الوذمة في الساقين أو الكاحلين أو البطن، وضربات قلب غير منتظمة أو سريعة، وسعال أو أزيز مستمر، وزيادة مفاجئة في الوزن بسبب احتباس السوائل.

قد يكون من الصعب التعايش مع قصور القلب، ولكن يمكنك الاعتناء بصحتك، من خلال تحسين جودة حياتك وإجراء تعديلات بسيطة للتكيف مع حالاتك وتقليل المضاعفات المحتملة.