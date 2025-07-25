شكرا لقرائتكم خبر عن نوبات الغضب فى الصيف.. كيف يؤثر الحر على مزاجك وإزاى تحمى نفسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

أيام الصيف الحارة، لا يقتصر فيها تأثير الحرارة على التعرق والإرهاق الجسدي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى حالتنا النفسية، حيث يلاحظ كثيرون شعورًا غير مبرر بالغضب والانفعال السريع، فهل هناك علاقة علمية حقيقية بين ارتفاع درجات الحرارة وتزايد نوبات الغضب؟، العلم يجيب بنعم، والأسباب متعددة ومعقّدة.

تشير دراسات علم الأعصاب إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على المناطق المسئولة عن التحكم في المشاعر والانفعالات داخل الدماغ، مثل اللوزة الدماغية (Amygdala)، ما يؤدي إلى انخفاض قدرة الجسم على ضبط النفس وزيادة فرص الانفعال السريع.

في دراسة نُشرت في Journal of Environmental Psychology، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تعرضوا لحرارة أعلى أظهروا ردود أفعال عدوانية أكثر مقارنة بمن كانوا في أجواء معتدلة.

لماذا يؤثر الطقس على مزاجك؟

وفقا لموقع " ScienceDirect "، لا يستجيب الجميع لتغيرات الطقس بنفس الطريقة، وقد لخص الباحثون هذا الأمر، إذ يُطلق على بعض الناس لقب "عشاق الصيف" ويتمتعون بمزاج أفضل في الطقس الدافئ المشمس، بينما يُطلق على آخرين لقب "كارهي الصيف" الذين لا يكونون فى أفضل حالاتهم في هذه الظروف، بالإضافة إلى مسميات أخرى.

بناءً على الفئة التي تنتمي إليها، قد يؤثر الطقس عليك بشكل مختلف عن الآخرين، وربما لا يرتبط مزاجك بالطقس أو إذا كنت تعاني من اضطراب الطقس ، فقد تتأثر بشكل كبير بتغيرات الطقس.

علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات وجود صلة بين كمية هرمون التوتر، الكورتيزول، المنتشرة في الجسم وزيادة حساسيته للحرارة، وبالتالي، فإن العلاقة بين مزاج الناس والطقس معقدة وقد تختلف من شخص لآخر.

الحرارة ترفع درجة حرارة الجسم الداخلية، ما يؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، هذه المواد الكيميائية ترتبط مباشرة بآليات "القتال أو الهروب"، وهي حالات دفاعية تزيد من القلق والتوتر والانفعال.

عند ارتفاع الحرارة، يفقد الجسم سوائل أكثر عبر التعرق، وحتى الجفاف الطفيف يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية والتركيز، وفقًا لمؤسسة Mayo Clinic، فإن الجفاف قد يؤدي إلى تقلبات مزاجية وزيادة التوتر الذهني.

كيف تحمي نفسك من "غضب الصيف"؟

اشرب الماء بانتظام لتجنب الجفاف.

استخدم التهوية أو المراوح أو التكييف لخفض حرارة البيئة المحيطة.

خذ فترات راحة إذا شعرت بالتوتر.

اخرج إلى أماكن خضراء أو مظللة لتصفية الذهن.

حافظ على نوم منتظم ومريح.